ผู้สมัครผู้ว่ารัฐฟลอริดา เสนอ “ภาษีบาป” เก็บภาษี 50% ผู้ผลิตคอนเท้นต์ OnlyFans
ผู้สมัครผู้ว่ารัฐฟลอริดา เสนอนโยบาย ภาษีบาป สั่งเก็บภาษี 50% กับผู้ผลิตคอนเท้นต์ OnlyFans ภายในรัฐฟลอริดา เชื่อทำเงินได้เป็นร้อยล้าน
เมื่อวันที่ 14 มกราคม สำนักข่าว WAFB รายงานว่า นาย เจมส์ ฟิชแบ็ค ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ารัฐฟลอริดา จากพรรครีพลับลิกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอว่าหากเขาได้เป็นผู้ว่ารัฐ เขาจะใช้นโยบายภาษีบาป เพื่อเก็บภาษีผู้ทำรายได้จากเว็บไซต์ OnlyFans เป็นจำนวนร้อยละ 50
นายฟิชแบ็คกล่าวว่า ถ้าหากคุณเป็นผู้ผลิตคอนเท้นต์ในฟลอริดา คุณจะต้องจ่ายเงินให้กับรัฐ 50% ไม่ว่าคุณจะอ้างว่าคุณได้เงินเท่าไหร่จากแพลตฟอร์มเสื่อมทรามก็ตาม
พร้อมกล่าวว่านโยบายนี้จะทำให้รัฐได้เงินมากถึงร้อยล้านดอลลาร์ และสามารถนำไปใช้พัฒนาระบบการศึกษา ศูนย์ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ในภาวะวิกฤต และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ชาย
นายฟิชแบ็คยังมองอีกว่านโยบายนี้ยังสามารถลดแรงจูงใจและยับยั้งพฤติกรรมของหญิงสาวที่สามารถเป็นแม่เลี้ยงดูครอบครัว ไม่ให้ขายเรือนร่างให้กับผู้ชายที่ “ป่วย” ในโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตามภาษีบาปนั้นไม่ใช่นโยบายใหม่อะไรของสหรัฐฯ ซึ่งถูกเรียบเก็บกับยาสูบ แอลกอฮอล์ และการพนันมาโดยตลอด โดยมีจุดประสงค์เพื่อยับยั้งการบริโภคในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้รัฐบาล อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญมองว่านโยบายนี้ใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากกระทบกับแค่บุคคลรายได้น้อยเท่านั้น
