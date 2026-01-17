ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 16:04 น.
56

17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลี่ย์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS เบิร์นลี่ย์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS เบิร์นลี่ย์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Liverpool FC

วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – เบิร์นลี่ย์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือใหม่ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ สเตฟาน บายเซติช, คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ล ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

เบิร์นลี่ย์

ในขณะที่ทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ สก็อตต์ พาร์คเกอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เซกี้ อัมดูนี่, จอร์แดน เบเยอร์, จอช คัลเลน, คอนเนอร์ โรเบิร์ตส์ และ ไมค์ เทรซอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เซียน เฟลมมิ่ง กับ โจ วอร์รอลล์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ติน ดูบราฟก้า พร้อมแนวรับ 3 คน จอช ลอเรนต์, มักซิม เอสเตฟ, อักเซล ตวนเซเบ้ แดนกลางเป็น ไคล์ วอล์คเกอร์, ฟลอเรนติโน่, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ลูคัส ปิแรส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไลล์ ฟอสเตอร์, มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อาร์มันโด้ โบรย่า

Credit : Burnley Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS เบิร์นลี่ย์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 14/09/25 เบิร์นลี่ย์ 0-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/02/24 ลิเวอร์พูล 3-1 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/23 เบิร์นลี่ย์ 0-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/02/22 เบิร์นลี่ย์ 0-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/08/21 ลิเวอร์พูล 2-0 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 12/01/26 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 08/01/26 เสมอ อาร์เซนอล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ฟูแล่ม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ ลีดส์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)

เบิร์นลี่ย์

  • 10/01/26 ชนะ มิลวอลล์ 5-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 แพ้ ไบรท์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้

เบิร์นลี่ย์ (3-4-2-1) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) – จอช ลอเรนต์, มักซิม เอสเตฟ, อักเซล ตวนเซเบ้ – ไคล์ วอล์คเกอร์, ฟลอเรนติโน่, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ลูคัส ปิแรส – ไลล์ ฟอสเตอร์, มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์ – อาร์มันโด้ โบรย่า

Credit : Burnley Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล 2-0 เบิร์นลี่ย์

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา 17/1/69 ฟันเด่น 9 ทั้งใบเต็ม-เลขธูปมงคล คอหวยห้ามพลาด

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

5 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ใบสั่งรวย เลขเด็ด มิสเตอร์บอล งวด 17 ม.ค. 69 จัดหนักชุดใหญ่ 2 ตัว 3 ตัวเน้นๆ

25 นาที ที่แล้ว
หลานฆ่าน้าป้า พัฒนานิคมลพบุรี ข่าวอาชญากรรม

ลึก 18 เมตร! กู้ภัยรุดค้นร่าง “ครูเล็ก” ถูกหลานโหดฆ่าฝังบ่อ ปมแรงจูงใจยังต้องเค้น

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

35 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

แผงหวยแตก! เลขธูปแม่จำเนียร 17 1 69 ปรากฏเลข 3 ตัวชัด รีบซื้อก่อนหวยออกบ่ายนี้

45 นาที ที่แล้ว
เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดชีวิตปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69 Line News

เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวโกงความตาย หวยงวด 17 ม.ค.69

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 17 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! แปลปกสลาก 17/1/69 ถอดรหัสลับ เลขเด็ดปริศนาอาชาพารวย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราม2 ยุบ เพราะ ข่าวการเมือง

ดร.สนธิ เจาะสาเหตุ “ถนนพระราม 2” ไม่พังก็ยุบ ก่ออุบัติเหตุซ้ำซากเพราะอะไร ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ไก่ เจ้าพายุ ปล่อยเลขเด็ด 17 ม.ค. 69 พร้อมชุดเด่น 2-3 ตัวท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสธเอฟเพนกวิน ข่าวการเมือง

อาลัย “เสธ.เอฟ” ชลธิศ อดีตแกนนำสนท. เสียชีวิตในวัย 26 ปี ฌาปนกิจวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก! เลขขันน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 17 ม.ค. 69 น้ำตาเทียนลุ้นรวยรับวันครู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วุ่นหนัก! ถนนพระราม 2 ยุบตัว ใกล้จุุดเครนถล่ม กระบะหัวทิ่มตกหลุม-จราจรติดขัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัครสส. สุโขทัย เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

ผู้สมัคร สส. สุโขทัย 4 เขต เช็กเบอร์พรรค ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. หนองบัวลำภู 3 เขต 32 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยงวด 17 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด ตรวจหวย

ตรวจหวย 17 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก แบบแบ่งเขต รวม 5 เขต จำนวน 34 รายชื่อ ก่อนวันเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 5 เขต เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เช็กเบอร์-พรรคให้ชัวร์ก่อนวันเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เลือกตั้ง 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 17 1 69 ดูดวง

2 ราศี คู่รักพารวย! ยิ่งทะเลาะยิ่งได้ทรัพย์ก้อนโต ช่วงนี้แฟนนำโชคมาให้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด &quot;ทหาร&quot; ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด “ทหาร” ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี ข่าวต่างประเทศ

รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 16:04 น.
56
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา 17/1/69 ฟันเด่น 9 ทั้งใบเต็ม-เลขธูปมงคล คอหวยห้ามพลาด

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569

ใบสั่งรวย เลขเด็ด มิสเตอร์บอล งวด 17 ม.ค. 69 จัดหนักชุดใหญ่ 2 ตัว 3 ตัวเน้นๆ

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
หลานฆ่าน้าป้า พัฒนานิคมลพบุรี

ลึก 18 เมตร! กู้ภัยรุดค้นร่าง “ครูเล็ก” ถูกหลานโหดฆ่าฝังบ่อ ปมแรงจูงใจยังต้องเค้น

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569

แผงหวยแตก! เลขธูปแม่จำเนียร 17 1 69 ปรากฏเลข 3 ตัวชัด รีบซื้อก่อนหวยออกบ่ายนี้

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
Back to top button