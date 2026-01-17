ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69
17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลี่ย์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS เบิร์นลี่ย์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – เบิร์นลี่ย์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือใหม่ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ สเตฟาน บายเซติช, คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ล ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
เบิร์นลี่ย์
ในขณะที่ทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ สก็อตต์ พาร์คเกอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เซกี้ อัมดูนี่, จอร์แดน เบเยอร์, จอช คัลเลน, คอนเนอร์ โรเบิร์ตส์ และ ไมค์ เทรซอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เซียน เฟลมมิ่ง กับ โจ วอร์รอลล์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ติน ดูบราฟก้า พร้อมแนวรับ 3 คน จอช ลอเรนต์, มักซิม เอสเตฟ, อักเซล ตวนเซเบ้ แดนกลางเป็น ไคล์ วอล์คเกอร์, ฟลอเรนติโน่, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ลูคัส ปิแรส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไลล์ ฟอสเตอร์, มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อาร์มันโด้ โบรย่า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS เบิร์นลี่ย์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 14/09/25 เบิร์นลี่ย์ 0-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 10/02/24 ลิเวอร์พูล 3-1 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
- 26/12/23 เบิร์นลี่ย์ 0-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 13/02/22 เบิร์นลี่ย์ 0-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 21/08/21 ลิเวอร์พูล 2-0 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 12/01/26 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
- 08/01/26 เสมอ อาร์เซนอล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ฟูแล่ม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ ลีดส์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
เบิร์นลี่ย์
- 10/01/26 ชนะ มิลวอลล์ 5-1 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 แพ้ ไบรท์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้
เบิร์นลี่ย์ (3-4-2-1) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) – จอช ลอเรนต์, มักซิม เอสเตฟ, อักเซล ตวนเซเบ้ – ไคล์ วอล์คเกอร์, ฟลอเรนติโน่, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ลูคัส ปิแรส – ไลล์ ฟอสเตอร์, มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์ – อาร์มันโด้ โบรย่า
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล 2-0 เบิร์นลี่ย์
