เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด “ทหาร” ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง

เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด “ทหาร” ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง
ผลวิจัยชี้ชัด “ทหาร-หนุ่มโรงงาน” ยืนหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการทางเพศสูงสุด ผู้ชายยิ่งแก่ยิ่งฟิต ช่วงพีคสุดอยู่ที่วัย 40 สวนทางกับผู้หญิง
หากคุณเคยคิดว่าเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาว ความต้องการทางเพศจะถดถอยลงตามอายุ เพราะผลการศึกษาล่าสุดจากนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทาร์ทู ประเทศเอสโตเนีย ได้ออกมาหักล้างความเชื่อนี้ เปิดเผยข้อมูลน่าประหลาดใจเกี่ยวกับ “ช่วงอายุที่ผู้ชายมีความต้องการทางเพศสูงสุด” ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้น สวนทางกับสมมติฐานเดิมและแตกต่างจากเพศหญิงอย่างสิ้นเชิง
ทีมวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 67,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 20-84 ปี เพื่อค้นหาว่าคนกลุ่มไหนมีความต้องการทางเพศมากที่สุด ผลปรากฏว่าผู้ชาย มีกราฟความต้องการที่น่าสนใจมาก
ขัดแย้งกับทฤษฎีเดิมที่เชื่อว่า ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะลดลงเมื่อเข้าสู่วัย 30 ต้นๆ จนทำให้เรื่องบนเตียงแผ่วลง แต่ความจริงกลับพบว่า ความต้องการทางเพศของผู้ชายจะไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่วัยหนุ่ม และไปพุ่งแตะจุดสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 40 ปี
ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือ ผู้ชายในวัย 60 ปี มีระดับความต้องการทางเพศแทบไม่ต่างจากหนุ่มวัย 20 ปีเลยทีเดียว โดยสรุปคือ กราฟของผู้ชายจะพุ่งสูงในช่วงต้นวัย 40 ปี ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลงอย่างช้าๆ ในภายหลัง
ผู้หญิงสวนทาง สาวๆ พีคสุดช่วงวัยรุ่นตอนปลาย
ในขณะที่ฝ่ายชายยิ่งอายุเยอะยิ่งเครื่องร้อน แต่สำหรับ “ผู้หญิง” กลับมีแนวโน้มตรงกันข้าม โดยผลวิจัยระบุว่า ความต้องการทางเพศของผู้หญิงจะขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 20 ถึง 30 ปีต้นๆ) จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงตามอายุ และจะลดฮวบลงอย่างรวดเร็วเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงอายุ 50 ปี
ทำไมผู้ชายวัย 40 ถึงฟิตจัด? นักวิจัยระบุในวารสาร Scientific Reports ว่า ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่า “ความเสื่อมถอยทางชีวภาพ” ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนดเรื่องเซ็กส์ แต่ปัจจัยทางสังคมและพลวัตของความสัมพันธ์ กลับมีบทบาทสำคัญกว่า
สาเหตุที่ผู้ชายวัยกลางคนมีความต้องการสูง อาจเป็นเพราะคนในวัย 40 ปี มักมีความสัมพันธ์ระยะยาวที่มั่นคง (Stable Relationship) ซึ่งความใกล้ชิดทางอารมณ์และความมั่นคงในชีวิตคู่ เป็นตัวกระตุ้นให้กิจกรรมทางเพศเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง
เปิดลิสต์อาชีพไลฟ์สไตล์ที่เซ็กส์ไดรฟ์ พุ่งพล่าน
งานวิจัยยังได้เจาะลึกไปถึงปัจจัยด้านอาชีพและการศึกษา พบสถิติที่น่าสนใจว่า
-
อาชีพที่มีความต้องการทางเพศสูง ได้แก่ กลุ่ม ทหาร, ผู้ควบคุมเครื่องจักร (หนุ่มโรงงาน), พนักงานขับรถ และผู้บริหารระดับสูง
-
อาชีพที่มีความต้องการทางเพศต่ำ ได้แก่ พนักงานออฟฟิศ และงานบริการลูกค้า
-
ระดับการศึกษา ผู้ที่จบปริญญาตรีมีความต้องการสูงกว่าผู้ที่จบระดับสูงกว่านั้น
-
รสนิยมทางเพศ กลุ่มไบเซ็กชวล รายงานว่ามีความต้องการทางเพศสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น
-
สำหรับผู้หญิง การมีลูกมักทำให้ความต้องการลดลง แต่สำหรับผู้ชาย การเป็นพ่อคนกลับมีแนวโน้มทำให้ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น
แม้สถิติจะบอกแนวโน้มภาพรวม แต่เรื่องของแต่ละคู่ก็มีความเฉพาะตัว ดร. สไนเดอร์ ผู้เขียนหนังสือ Love Worth Making ได้ให้คำแนะนำทิ้งท้ายสำหรับคู่รักระยะยาวที่อาจเจอปัญหาเรื่องบนเตียงแผ่วลงว่า สาเหตุอาจเกิดจากความรู้สึกที่เปลี่ยนไป เช่น มองภรรยาเป็นเหมือนแม่ หรือเกิดการถอยห่างทางอารมณ์
ดร. สไนเดอร์ แนะนำว่า “อย่าตีกรอบเรื่องเวลา” ไม่ควรยึดติดกับตารางการมีเพศสัมพันธ์ที่ตายตัว แต่ควรเน้นความเป็นธรรมชาติและความฉับไว (Spontaneity) รวมถึงความเข้าใจในการตอบสนองความต้องการของกันและกัน เพียงแค่ช่วงเวลาเล็กๆ ของความเร้าอารมณ์ ก็สามารถช่วยปลุกไฟรักให้กลับมาโชติช่วงได้อีกครั้ง
