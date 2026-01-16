2 ราศี คู่รักพารวย! ยิ่งทะเลาะยิ่งได้ทรัพย์ก้อนโต ช่วงนี้แฟนนำโชคมาให้
เปิดชะตา 2 ราศีที่มีเกณฑ์รับทรัพย์จากคนใกล้ตัว เปลี่ยนเสียงบ่นเป็นเสียงสวรรค์ แฟนนำโชคลาภชุดใหญ่มาให้แบบไม่คาดฝัน
ใครจะไปเชื่อว่าการ “ลับฝีปาก” กับคนข้างกายจะกลายเป็นเคล็ดลับความรวย! ในช่วงสัปดาห์นี้ดวงดาวความรักและดาวโชคลาภโคจรมาทับซ้อนกันในตำแหน่งที่แปลกประหลาด ส่งผลให้ 2 ราศีมีเกณฑ์ได้รับลาภลอยจากคนรักเป็นพิเศษ ยิ่งช่วงไหนที่รู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องหรือมีเรื่องให้ต้องเถียงกัน พลังงานเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ชนิดที่ว่ายิ่งงอนกันนาน เงินยิ่งไหลเข้าบัญชีแรง!
1. ราศีกรกฎ
ชาวกรกฎช่วงนี้คนรักดูจะจุกจิกเป็นพิเศษ แต่เชื่อเถอะว่านั่นคือสัญญาณของการ “เรียกเงิน” แฟนจะนำข่าวดีเรื่องการเงินมาให้ หรืออยู่ดี ๆ ก็ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ที่อยากได้มาเซอร์ไพรส์
หากมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องในบ้าน ให้ลองมองหา “ตัวเลข” รอบตัวคนรัก ไม่ว่าจะเป็นเลขวันเกิดหรือเบอร์โทรศัพท์ เพราะมีเกณฑ์ให้โชคสูงมาก
ใครที่กำลังโกรธกันอยู่ ให้รีบง้อด้วยความใจเย็น เพราะโชคลาภก้อนใหญ่กำลังรอจังหวะที่คุณ “คืนดี” กันเพื่อพุ่งเข้าหา
2. ราศีธนู
ชาวธนูช่วงนี้ดวงคู่ครองแรงมาก พลังจากคนรักจะช่วยขับเคลื่อนให้การเงินของคุณพุ่งกระฉูด คู่รักจะแนะนำช่องทางทำมาหากินใหม่ ๆ หรือเป็นคนปิดดีลงานใหญ่ให้คุณสำเร็จ 100%
การมีปากเสียงกันในเรื่องงานหรือการวางแผนชีวิต จะนำไปสู่ไอเดียเงินล้าน ความคิดที่แตกต่างของแฟนจะช่วยอุดรอยรั่วทางการเงินของคุณได้ดีเยี่ยม
หากแฟนชวนเดินทางไปไหนไกล ๆ ในช่วงนี้ให้รีบไปทันที เพราะโชคใหญ่รออยู่ที่ปลายทางของการเดินทางครั้งนี้ครับ
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับทั้ง 2 ราศีที่ดวง “คู่รักพารวย” การรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีปากเสียงกันบ้างตามประสาลิ้นกับฟันในสัปดาห์นี้ถือเป็นการ “แก้เคล็ด” ให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี
แนะนำให้ชวนคนรักไปทำบุญ “ถวายของเป็นคู่” เช่น เชิงเทียน 1 คู่, หลอดไฟ 1 คู่ หรือแจกันดอกไม้ 1 คู่ เพื่อเสริมพลังดวงชะตาคู่ให้แข็งแกร่งและเรียกเงินเรียกทอง
พก “รูปถ่ายคู่กับคนรัก” ไว้ในกระเป๋าสตางค์ (จะรูปจริงหรือใส่ในมือถือก็ได้) เชื่อว่าจะช่วยดึงดูดพลังงานความมั่งคั่งจากดวงของอีกฝ่ายมาช่วยเกื้อหนุนดวงของเรา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: