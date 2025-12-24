ข่าวต่างประเทศ

แปลกแต่จริง มีเซ็กซ์ตอนเช้า ช่วยเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนตำแหน่ง วิจัยยืนยัน

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 06:30 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 15:16 น.
แปลกแต่จริง มีเซ็กซ์ตอนเช้า ช่วยเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนตำแหน่ง วิจัยยืนยัน

ผลวิจัยชี้ “เซ็กซ์ยามเช้า” คือกุญแจสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ช่วยเพิ่มสมาธิ โอกาสได้เลื่อนขั้น

สำหรับคนวัยทำงานที่กำลังมองหาเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน แต่อยู่บนเตียงนอน ผลการศึกษาล่าสุดจาก ZipHealth ผู้ให้บริการด้านสุขภาพออนไลน์ เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจากการสำรวจพนักงานประจำชาวอเมริกันจำนวน 1,000 คน พบว่า การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเช้าก่อนไปทำงาน อาจเป็นตัวช่วยลับที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยรัก งานเดินหน้ากว่าที่คิด

ผลสำรวจระบุว่า กลุ่มคนทำงานที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงเช้า รายงานถึงผลลัพธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่น

71% รู้สึกว่าตนเองมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

70% สามารถจัดการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ดี

58% มีสมาธิจดจ่อกับงานได้ดีขึ้น

57% รู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานมากกว่าปกติ

สัมพันธ์รักดี การเงินและตำแหน่งงานก็พุ่ง สิ่งที่น่าจับตามองคือ ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องบนเตียงกับความก้าวหน้าทางอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 1 ใน 3 (30%) เชื่อว่าการมีชีวิตรักที่เติมเต็ม ส่งผลดีต่อรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพของตน สถิติที่น่าสนใจมีดังนี้:

51% ของผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ตอนเช้า ได้รับการขึ้นเงินเดือน ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ

19% ของกลุ่มนี้ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในปีที่ผ่านมา

กลุ่มผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจ เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะมีกิจกรรมทางเพศในช่วงเช้ามากที่สุด คิดเป็น 26% รองลงมาคือผู้จัดการอาวุโสที่ 23%

นอกจากเรื่องประสิทธิภาพงาน การแสดงความรักยามเช้ายังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตอย่างชัดเจน ผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่า กิจกรรมนี้ช่วยให้ความสุขโดยรวมเพิ่มขึ้น 68% ความมั่นคงทางอารมณ์ดีขึ้น 63% และความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น 58%

35% ของชาวอเมริกันระบุว่า การมีเซ็กซ์ตอนเช้าช่วยปลุกอารมณ์ให้สดใสก่อนเริ่มงานได้ดีกว่าการดื่มกาแฟหรือคาเฟอีน

อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังเล็กน้อย เมื่อพบว่าประมาณ 1 ใน 5 (21%) ยอมรับว่าเคยไปทำงานสายเพราะติดพันกิจกรรมยามเช้านี้

เมื่อแบ่งตามช่วงวัย พบว่ากลุ่ม Gen X และ Baby Boomers ครองแชมป์การมีเพศสัมพันธ์ช่วงเช้าสูงสุดที่ 20% ตามมาด้วยชาว Millennials (17%) และ Gen Z (16%) ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มทำกิจกรรมนี้สูงสุด ได้แก่ สายงานการตลาด, การโรงแรม, การผลิต, การก่อสร้าง และวงการบันเทิง

มีเซ็กซ์ตอนเช้า เพิ่มโอกาสเลื่อนขั้นงาน วิจัยยืนยัน

บทสรุปจากงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การรักษาสมดุลชีวิตไม่ได้หมายถึงแค่การจัดการเวลาในที่ทำงาน แต่รวมถึงการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่รัก ซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณมีความสุข มั่นใจ และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น

