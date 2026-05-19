รวบ “อำนาจ รื่นเริง” อดีตนักมวยดัง หลังญาติโพสต์คลิปเสพยาเสพติด
รวบ อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยดัง หลังญาติโพสต์คลิปเสพยาเสพติด เจ้าตัวสารภาพเสพยาจริง เตรียมพิจารณาถอนการรอลงอาญา
จากกรณีที่ญาติของอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลทีมชาติไทยและอดีตแชมป์โลก โพสต์คลิปของอำนาจกำลังเสพยาเสพติดอยู่ภายในบ้านพัก
โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความเชิงตั้งคำถามว่า “นี่หรือคนที่สมควรได้รับโอกาส” ญาติของอำนาจเปิดเผยว่า คนในบ้านและเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากพฤติกรรมโวยวายของนายอำนาจด้วยนั้น
ล่าสุด นายพิพัฒน์พล อัมพรเพชร์ ปลัดอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย พ.ต.ท กิตติธรา แจ้มแจ้ง สวป สภ.ศรีราชา ได้ร่วมกันเข้าจับกุมนายอำนาจ โดยสามารถจับกุมตัวได้บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งผลตรวจพบมีสารเสพติดจริง
นายพิพัฒน์พล เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่อง ฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราชาได้ประสานตำรวจเร่งติดตามตัวอย่างใกล้ชิด กระทั่งพบผู้ต้องหาเดินอยู่ริมถนนในพื้นที่ชุมชน จึงเข้าจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน พ.ต.ท.กิตติภัทร ดรุณพันธ์ สวป.ชส. สภ.ศรีราชา ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้เพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าว และได้เร่งติดตามจนสามารถจับกุมตัวได้ พร้อมระบุว่า ผู้ต้องหามีคดีที่อยู่ระหว่างรอลงอาญาและไม่ได้ไปรายงานตัวต่อศาล หลังจากนี้จะทำหนังสือถึงสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญา ซึ่งอาจทำให้ต้องรับโทษจำคุกเพิ่มเติม
ขณะที่นายอำนาจ เปิดเผยว่า ไม่คาดคิดว่าครอบครัวจะเผยแพร่คลิปดังกล่าว พร้อมยอมรับว่าได้เสพสารเสพติดจริง และรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งยอมรับว่าคลิปดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างหนัก
