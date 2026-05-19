รวบ “อำนาจ รื่นเริง” อดีตนักมวยดัง หลังญาติโพสต์คลิปเสพยาเสพติด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 08:14 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 08:14 น.
ขอบคุณภาพจาก : Amarin

รวบ อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยดัง หลังญาติโพสต์คลิปเสพยาเสพติด เจ้าตัวสารภาพเสพยาจริง เตรียมพิจารณาถอนการรอลงอาญา

จากกรณีที่ญาติของอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลทีมชาติไทยและอดีตแชมป์โลก โพสต์คลิปของอำนาจกำลังเสพยาเสพติดอยู่ภายในบ้านพัก

โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความเชิงตั้งคำถามว่า “นี่หรือคนที่สมควรได้รับโอกาส” ญาติของอำนาจเปิดเผยว่า คนในบ้านและเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากพฤติกรรมโวยวายของนายอำนาจด้วยนั้น

ล่าสุด นายพิพัฒน์พล อัมพรเพชร์ ปลัดอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย พ.ต.ท กิตติธรา แจ้มแจ้ง สวป สภ.ศรีราชา ได้ร่วมกันเข้าจับกุมนายอำนาจ โดยสามารถจับกุมตัวได้บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งผลตรวจพบมีสารเสพติดจริง

นายพิพัฒน์พล เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่อง ฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราชาได้ประสานตำรวจเร่งติดตามตัวอย่างใกล้ชิด กระทั่งพบผู้ต้องหาเดินอยู่ริมถนนในพื้นที่ชุมชน จึงเข้าจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ด้าน พ.ต.ท.กิตติภัทร ดรุณพันธ์ สวป.ชส. สภ.ศรีราชา ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้เพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าว และได้เร่งติดตามจนสามารถจับกุมตัวได้ พร้อมระบุว่า ผู้ต้องหามีคดีที่อยู่ระหว่างรอลงอาญาและไม่ได้ไปรายงานตัวต่อศาล หลังจากนี้จะทำหนังสือถึงสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญา ซึ่งอาจทำให้ต้องรับโทษจำคุกเพิ่มเติม

ขณะที่นายอำนาจ เปิดเผยว่า ไม่คาดคิดว่าครอบครัวจะเผยแพร่คลิปดังกล่าว พร้อมยอมรับว่าได้เสพสารเสพติดจริง และรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งยอมรับว่าคลิปดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างหนัก

ตำรวจเยอรมนียิงเสือดับ หลังขย้ำคนเลี้ยงเจ็บสาหัส-หลุดออกมากลางถนน

23 [R]

26 [R]

29 [R]

32 [R]

35 [R]

38 [R]

41 [R]

44 [R]

47 [R]

50 [R]

53 [R]

56 [R]

59 [R]

62 [R]

65 [R]

68 [R]

71 [R]

74 [R]

77 [R]

80 [R]

83 [R]

86 [R]

89 [R]

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

