“ฝันร้ายของเขมร” คลิปภารกิจเข้าตียึดบ้านหนองจาน หย่อนไข่ 500 ปอนด์ นวดต่อด้วยปืนใหญ่
ย้อนดู “ฝันร้ายของเขมร” ภารกิจเข้าตีและยึดบ้านหนองจานของกองทัพไทย จนสามารถยึดที่หมายได้สำเร็จ
ภาพความสำเร็จของกองทัพไทย ถูกเผยแพร่ออกมาให้ประชาชนได้เห็นถึงแสนยานุภาพในการปกป้องอธิปไตย โดยเพจมังกรซ่อนตัวมีการเป็นคลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ปฏิบัติการของ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษที่ 12 (12th STOF) ในภารกิจเข้าตีและยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งถือเป็นยุทธการรบร่วมที่สมบูรณ์แบบและดุดันที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปี
เปิดฉากถล่มด้วยแสนยานุภาพทางอากาศและปืนใหญ่
ปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้นด้วยการทำลายขวัญและกำลังพลของฝ่ายตรงข้าม โดยกองทัพอากาศเปิดฉากด้วยการ “หย่อนไข่” หรือทิ้งระเบิดขนาด 500 ปอนด์ เข้าใส่จุดยุทธศาสตร์สำคัญ ตามด้วยการระดมยิงนวดพื้นที่อย่างหนักจากกองพันทหารปืนใหญ่และอาวุธเครื่องยิงลูกระเบิด (ค.) สารพัดขนาด เพื่อทำลายที่มั่นและที่บังเกอร์ของฝ่ายตรงข้ามให้ราบพินาศก่อนการเคลื่อนกำลังภาคพื้นดิน
เมื่อพื้นที่เป้าหมายถูกถล่มจนอ่อนกำลัง กองพันทหารม้าเฉพาะกิจและกองพันทหารราบยานเกราะเฉพาะกิจได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่ทันที โดยมีรถถังและรถยานเกราะเป็นหัวหอกในการฝ่าแนวป้องกัน ขณะที่หน่วยรบพิเศษและทหารราบได้เข้าปฏิบัติการ “เก็บกวาด” ตามบังเกอร์และจุดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยมีการใช้เทคโนโลยีโดรนสังเกตการณ์และชี้เป้าจากมุมสูงร่วมกับกองทัพอากาศ ทำให้การดำเนินกลยุทธ์เป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็ว
ภายหลังจากสถานการณ์การปะทะดำเนินไปอย่างดุเดือด ในที่สุดกองทัพไทยสามารถควบคุมพื้นที่บ้านหนองจานได้เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ โดยในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 น. ทหารไทยได้ทำพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเหนือบ้านหนองจาน เพื่อประกาศการยึดคืนที่หมายและแสดงถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มภาคภูมิ (ดูคลิป).
