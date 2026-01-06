ข่าว

“ฝันร้ายของเขมร” คลิปภารกิจเข้าตียึดบ้านหนองจาน หย่อนไข่ 500 ปอนด์ นวดต่อด้วยปืนใหญ่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 10:28 น.
87

ย้อนดู “ฝันร้ายของเขมร” ภารกิจเข้าตีและยึดบ้านหนองจานของกองทัพไทย จนสามารถยึดที่หมายได้สำเร็จ

ภาพความสำเร็จของกองทัพไทย ถูกเผยแพร่ออกมาให้ประชาชนได้เห็นถึงแสนยานุภาพในการปกป้องอธิปไตย โดยเพจมังกรซ่อนตัวมีการเป็นคลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ปฏิบัติการของ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษที่ 12 (12th STOF) ในภารกิจเข้าตีและยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งถือเป็นยุทธการรบร่วมที่สมบูรณ์แบบและดุดันที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปี

เปิดฉากถล่มด้วยแสนยานุภาพทางอากาศและปืนใหญ่

ปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้นด้วยการทำลายขวัญและกำลังพลของฝ่ายตรงข้าม โดยกองทัพอากาศเปิดฉากด้วยการ “หย่อนไข่” หรือทิ้งระเบิดขนาด 500 ปอนด์ เข้าใส่จุดยุทธศาสตร์สำคัญ ตามด้วยการระดมยิงนวดพื้นที่อย่างหนักจากกองพันทหารปืนใหญ่และอาวุธเครื่องยิงลูกระเบิด (ค.) สารพัดขนาด เพื่อทำลายที่มั่นและที่บังเกอร์ของฝ่ายตรงข้ามให้ราบพินาศก่อนการเคลื่อนกำลังภาคพื้นดิน

เมื่อพื้นที่เป้าหมายถูกถล่มจนอ่อนกำลัง กองพันทหารม้าเฉพาะกิจและกองพันทหารราบยานเกราะเฉพาะกิจได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่ทันที โดยมีรถถังและรถยานเกราะเป็นหัวหอกในการฝ่าแนวป้องกัน ขณะที่หน่วยรบพิเศษและทหารราบได้เข้าปฏิบัติการ “เก็บกวาด” ตามบังเกอร์และจุดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยมีการใช้เทคโนโลยีโดรนสังเกตการณ์และชี้เป้าจากมุมสูงร่วมกับกองทัพอากาศ ทำให้การดำเนินกลยุทธ์เป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็ว

ภายหลังจากสถานการณ์การปะทะดำเนินไปอย่างดุเดือด ในที่สุดกองทัพไทยสามารถควบคุมพื้นที่บ้านหนองจานได้เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ โดยในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 น. ทหารไทยได้ทำพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเหนือบ้านหนองจาน เพื่อประกาศการยึดคืนที่หมายและแสดงถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มภาคภูมิ (ดูคลิป).

เิญธงไทยบ้านหนองจาน
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี &quot;คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต&quot; โปรไฟล์แน่นปึ้ก ข่าว

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก

1 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เปิดสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปี 68 ข่าว

อย่าชะล่าใจ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยพุ่งล้าน ดับแล้ว 125 ราย ระวังเงียบหน้าหนาว

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

13 นาที ที่แล้ว
นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม แฉทีมงานพรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด ข่าวการเมือง

สส. กล้าธรรม แฉทีมงาน พรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด เตรียมฟ้องเอาผิด

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามชาติจับมือ เอาผิด “มัสก์” ปล่อยให้ AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี

27 นาที ที่แล้ว
เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันแล้วไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าวแน่นอน บันเทิง

เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าว

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ พิศาล มาณวพัฒน์ ว่าที่ รมว.ต่างประเทศ พรรคประชาชน ดีกรี อดีตเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐ

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นางแบบสาวเหยื่อปาร์ตี้วิปริตดูไบ ถูกซ้อมปางตายจนพิการ เผยคดีไม่คืบ ต้องสู้สุดทรมาน

37 นาที ที่แล้ว
หนุ่มลอนดอนเที่ยวไทย นั่งสปีดโบ๊ทกลางทะเล มีสัญญาณ 5G ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล หนุ่มอังกฤษรีวิว 5G กลางทะเลไทย ผลลัพธ์ทำอึ้ง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “ประวิตร” ลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ตรีนุช” ขึ้นรักษาการ

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันคำสั่งไล่ “บิ๊กโจ๊ก” ออกจากราชการ สตช. แฉซ้ำ ผิดวินัยร้ายแรง

52 นาที ที่แล้ว
กัมพูชายูเอ็น ข่าวการเมือง

กัมพูชาโร่ฟ้อง UN! ประณามทหารไทย ทำลายบ้านเรือน-ยึดทรัพย์สินชายแดน

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงปมกัมพูชายิง เนิน 469 ทำทหารไทยเจ็บ อีกฝ่ายอ้างเป็นอุบัติเหตุ

60 นาที ที่แล้ว
ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันปมข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน บันเทิง

ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วาสนา” เผย ผบ.ทหารเขมรโทรแจงวุ่น อ้างอุบัติเหตุ-เมา หลังยิงเนิน 469

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผีเอามั้ย? โรมาโน่เผย “ตำนานแข้งผี” พร้อมรับงานคุมทัพแมนยู หลังสั่งปลดอโมริม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ เตือนสติ ไอซ์-พรรคส้ม ปมทหารมีไว้ทำไม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ติง ไอซ์ ปมทหารมีไว้ทำไม ชี้วลี ‘จะไปรบชนะใคร’ เจ็บลึกกว่าซักกางเกงใน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ฮึ่ม ถ้าเล่นกล้าธรรมมาก ระวังโดนสวนแล้วจะหนาว มีแผลทุกพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนทหารกองประจำการ มกราคม 2569 เข้าวันไหน ได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฝันร้ายของเขมร” คลิปภารกิจเข้าตียึดบ้านหนองจาน หย่อนไข่ 500 ปอนด์ นวดต่อด้วยปืนใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี ข่าว

อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ถาม กกต. ทำไมยอดคนลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ลดลง 5 พันคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน เศรษฐกิจ

กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดภาพแรก “รูเบน อโมริม” หลังโดนแมนยูตะเพิด เดินเล่นกับภรรยาพร้อมใบหน้าเปื้อนยิ้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 10:28 น.
87
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม แฉทีมงานพรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด

สส. กล้าธรรม แฉทีมงาน พรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด เตรียมฟ้องเอาผิด

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

สามชาติจับมือ เอาผิด “มัสก์” ปล่อยให้ AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button