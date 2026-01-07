ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาว ฮึ่ม “ทรัมป์” หารือแนวทางครอบครอง “กรีนแลนด์” รวมถึงใช้กำลังทหาร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 10:52 น.
60

กรีนแลนด์ตึงเครียดต่อเนื่อง หลังทำเนียบขาวเปิดเผยว่านายทรัมป์ หารือแนวทางครอบครอง กรีนแลนด์ รวมถึงใช้กำลังทหาร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทำเนียบขาว ได้ออกมาเปิดเผยว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้พูดคุยหารือถึงแนวทางในการครอบครองเกาะกรีนแลนด์ รวมถึงใช้วิธีการทางทหาร

โดยแถลงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่กลุ่มผู้นชาติยุโรปได้แก่ สหราชอาณาจักร, ฝนั่งเศส, เยอรมนี. อิตาลี และ สเปน ออกแถลงร่วมกันว่าพวกเขาสนับสนุนเดนมาร์ก และต่อต้านแนวคิดของผู้นำสหรัฐฯ

ซึ่งกลุ่มชาติยุโรป ยังได้ขอให้สหรัฐฯ ยึดมั่นในหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และความไม่สามารถละเมิดได้ของพรมแดน

ก่อนหน้านี้นายทรัมป์เคยแสดงความสนใจในพื้นที่ดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และทรัพยากรแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ และเคยกล่าวด้วยว่าเขาไม่ตัดความเป็นไปได้หากจะเป็นต้องใช้กำลังในการควบคุมเกาะดังกล่าว

โดย นาย เจนส์-เฟรเดอริก นีลเซน นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ได้ออกมาตอบโต้ถึงประเด็นดังกล่าวว่าขอให้นายทรัมป์พอได้แล้ว และย้ำว่าแนวคิดที่สหรัฐฯจะครอบครองกรีนแลนด์ เป็นแค่แฟนตาซีเท่านั้น โดยเขาพร้อมเจรจากับสหรัฐฯ แต่ต้องผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมและเคารพต่อกฎหมายนานาชาติ

