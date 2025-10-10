ทนายแก้ว ฟ้องแล้ว หมอดูคนดัง พาดพิง นุ่น-ต๊อด เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน

ทนายแก้ว อัปเดตล่าสุด สั่งฟ้องอาญาแล้ว ปมหมอดูคนดัง อ้างชื่อและพาดพิง นุ่น วรนุช-ต๊อด ปิติ เรียกค่าเสียหายรวม 20 ล้าน ลั่น หลักฐานแน่น-มีดาราเสียหายอีกเพียบ
หลังจากที่ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี และสามีนักธุรกิจ ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ตัดสินใจดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับ อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ หมอดูชื่อดังและอดีตเพื่อนสนิทของมดดำ คชาภา หลังจากมีคลิปเสียงที่ อ.อุ๋ย กล่าวพาดพิงถึงทั้งคู่ในทางที่ทำให้เกิดความเสียหาย ล่าสุด ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ออกมายืนยันว่าได้ยื่นฟ้องแล้ว พร้อมเรียกค่าเสียหายรวม 20 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่คลิปเสียงของ อ.อุ๋ย ที่พูดพาดพิงถึง นุ่นและต๊อดในทางที่อาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดและสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง หลังจากที่ได้รับทราบเรื่องทั้งคู่ก็ได้มอบอำนาจให้ทนายแก้วเป็นผู้ดำเนินการทางกฎหมายทันที โดยทนายแก้วได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสถึงความคืบหน้าในขณะนั้นว่า “ฟ้องแน่นอนครับ ผมในฐานะผู้รับมอบอำนาจ…ดำเนินการร่างฟ้องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับ กำลังพิจารณาค่าเสียหายส่วนแพ่งว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่อยู่ครับ”
จากนั้น หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ สอบถามถึงพยานหลักฐาน ทนายแก้วก็ได้ยืนยันว่ามีหลักฐานครบถ้วนและหนักแน่น ซึ่งได้รับข้อมูลเบื้องต้นมาจากเพจบิ๊กเกรียน และ ประสานงานกับบุคคลที่พูดคุยกับหมอดูคนดังในคลิปเสียง พร้อมที่จะเป็นพยานนอกจากนี้ทนายแก้วยังเปิดเผยอีกว่า “มีผู้เสียหายรายอื่นที่เขาไปกล่าวอ้าง มีอีกหลายท่าน ดาราดัง ๆ ทั้งนั้น”
ทนายแก้วได้ให้เหตุผลในการฟ้องร้องครั้งนี้ว่า “เป็นการรักษาสิทธิ์ครับ ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่า รู้แล้วปล่อยปละละเลย” เพราะการกล่าวอ้างโดยใช้ชื่อเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียง อาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อได้
ล่าสุด ทนายแก้วก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของคดีความ ระบุว่า “ฟ้องแล้ว หมอดูคนดังเป็นคดีอาญาเรียกค่าเสียหายศาลละ 10 ล้านรวมเป็น 20 ล้านบาท”
