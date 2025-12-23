ข่าว

CNN ปักหมุด เตรียมถ่ายทอดสดเคาต์ดาวน์ปีใหม่ ที่ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:58 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:58 น.
57

CNN ปักหมุด เตรียมถ่ายทอดสดเคาต์ดาวน์ปีใหม่ ที่ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ชี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์แสดงศักยภาพของประเทศไทย

เพจเฟซบุ๊กของ ไอคอนสยาม เปิดเผยว่า สำนักข่าว CNN ได้ประกาศว่าในการถ่ายทอดสดเคาต์ดาวน์ปีใหม่ของสำนักข่าวระดับโลกในปีนี้ ทาง CNN ได้เลือกไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าแลนด์มาร์กในกรุงเทพ เป็นหนึ่งสถานที่ถ่ายทอดสด โดยมี คริสตี้ ลู สเตาท์ และวิลล์ ริปลีย์ ร่วมดำเนินรายการ

โดยการประกาศเลือกกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการจัดงานและการถ่ายทอดสดอีเวนต์ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังนับเป็นครั้งแรกที่ CNN จัดตั้งสตูดิโอถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ของช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีจากศูนย์กลางเอเชียแปซิฟิกสู่สายตาชาวโลก

สำหรับการจัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2026” ในปีนี้ ‘ไอคอนสยาม’ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โครงการที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกในรอบ 30 ปี จาก MAPIC AWARDS 2025 ได้ผนึกกำลังความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นภายใต้แนวคิด “A Global Phenomenal Celebration at the Icon Unrivaled” เพื่อสะท้อนถึงบทบาทของไทยที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการเคานต์ดาวน์ที่คนทั่วโลกต้องมาเยือน โดยงานนี้มุ่งนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผสานความบันเทิงร่วมสมัยและการแสดงพลุรักษ์โลกสุดอลังการ ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตลอด 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

ความยิ่งใหญ่ของการจัดงานและถ่ายทอดสดระดับนานาชาติในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการระดับสากลของงานเคานต์ดาวน์ในไทย แต่ยังเป็นการประกาศก้องถึงศักยภาพของพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา และความพร้อมของกรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่โดดเด่นของภูมิภาค ส่งผลให้กรุงเทพมหานคร ได้รับการคัดเลือกจาก CNN ให้เป็นหนึ่งในเมืองหลักของโลกสำหรับการถ่ายทอดสดบรรยากาศคืนส่งท้ายปี 2025 ร่วมกับมหานครชั้นนำอย่าง นิวยอร์ก, อาบูดาบี, ลอนดอน, โตเกียว และซิดนีย์ การถ่ายทอดสดจากประเทศไทยผ่านเครือข่ายของ CNN ในครั้งนี้ จึงนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำศักยภาพของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยในฐานะ Global Countdown Destination ที่มีความพร้อมและความโดดเด่นบนเวทีโลกอย่างแท้จริง

ไฮไลต์สำคัญของงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ประกอบด้วย การแสดงเหนือท้องฟ้า 4D Sky “In Eternity Reverence” to Honor Her Majesty The Queen Mother เพื่อน้อมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญ สร้างสรรค์โชว์สุดยิ่งใหญ่ 4 มิติเหนือท้องฟ้า ด้วยการแสดงพลุรักษ์โลก ผสานโดรน และไพโรเทคนิคสุดอลังการเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา จาก โครสตาร์ส (Crostars) ผู้นำด้านโชว์โดรนระดับโลกจากจีน และ โอคุจิ โยชิมาสะ (Okuchi Yoshimasa) ผู้กำกับการแสดงพลุรักษ์โลกมือรางวัลระดับโลกจากญี่ปุ่น และ The Global Performance พบกับเซอร์ไพรส์จากศิลปินไอคอนิกระดับโลก Mark Tuan (มาร์ค ต้วน) ที่จะมาสร้างสรรค์โชว์ร่วมกับศิลปินไอคอนิกของไทยครั้งแรกในคืนส่งท้ายปี พร้อมเนรมิตริเวอร์ พาร์ค ให้เป็นฟลอร์เต้นรำที่ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา The Largest Riverfront Dance Arena กับความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดจากดีเจและศิลปินแถวหน้าของไทยกว่า 200 คน เพื่อสร้างบรรยากาศการนับถอยหลังที่มีความคึกคักและสะท้อนพลังความสร้างสรรค์ของประเทศไทยอย่างครบทุกมิติ

ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านหลากหลายช่องทาง โดย CNN Live Studio จะเริ่มถ่ายทอดสดบรรยากาศการเฉลิมฉลองจากประเทศต่างๆ ระหว่าง เวลา 19.00 – 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เพื่อส่งสัญญาณออกอากาศสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและผู้ชมทั่วโลก

ขณะที่สถานีโทรทัศน์ของไทย อาทิ ไทยรัฐทีวี, ช่อง one31, ช่อง GMM25, ช่อง TNN16 และช่อง NBT พร้อมด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ของสื่อชั้นนำหลายสำนัก ได้แก่ Facebook ไทยรัฐออนไลน์, ช่อง one31, TNN, NBT, The Standard, ข่าวสด, มติชน, Feed จะเริ่มถ่ายทอดสดบรรยากาศการเฉลิมฉลองตั้งแต่เวลา 23.00 – 00.15 น. รวมถึงช่องทางออนไลน์ของไอคอนสยาม Facebook และ YouTube ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 16.15 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1338

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ตั้งทูตพิเศษ “กรีนแลนด์” หวังฮุบเกาะ ไม่ปิดใช้กำลังเข้าควบคุม

2 นาที ที่แล้ว
แม่ค้าอึ้ง ลูกค้าจ่ายแบงก์ 20 ขาด แปะสลิปยอด 2,500 ซ่อมมุม ชาวเน็ตถึงกับแซว ข่าว

แม่ค้าอึ้ง ลูกค้าจ่ายแบงก์ 20 ขาด แปะสลิปยอด 2,500 ซ่อมมุม ชาวเน็ตถึงกับแซว

6 นาที ที่แล้ว
สะพัดข่าว &#039;หาญส์ หิมะทองคำ&#039; เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ &quot;อย่าซ้ำเติมคนป่วย&quot; บันเทิง

สะพัดข่าว ‘หาญส์ หิมะทองคำ’ เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ “อย่าซ้ำเติมคนป่วย”

17 นาที ที่แล้ว
ครูเดวิดฟาดอินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ข่าว

ครูเดวิด เดือด อินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ เจอสวนกลับหน้าหงาย

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชา ยังไม่ยอม ยิง BM-21 หวังยึดเนิน 350-ตาควายคืน ไทยตรึงกำลังเข้ม

30 นาที ที่แล้ว
วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น บันเทิง

วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวสูญเสียสามีนักวิ่งเทรล ขอคนเห็นเหตุการณ์ ช่วยเล่าบนนั้นเกิดอะไรขึ้น?

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินโดฯ สั่งแบน “บอนนี่ บลู” ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี ฐานผลิตหนังโป๊ในบาหลี

47 นาที ที่แล้ว
ภรรยาโพสต์อาลัย &#039;เจมส์ แรนโซน&#039; ดาราดัง ผลชันสูตรชี้จบชีวิตตนเอง บันเทิง

ภรรยาโพสต์อาลัย ‘เจมส์ แรนโซน’ ดาราดัง ผลชันสูตรชี้จบชีวิตตนเอง

50 นาที ที่แล้ว
สาวญี่ปุ่นใจเด็ด นัวจูบลูบไคล้ สไลด์หนอนหนุ่ม กลางสถานีรถไฟ แบบไม่แคร์เวิร์ล ข่าวต่างประเทศ

สาวญี่ปุ่นใจเด็ด นัวจูบลูบคลำ สไลด์หนอนหนุ่ม กลางสถานีรถไฟ แบบไม่แคร์เวิร์ล

52 นาที ที่แล้ว
เกมส์

แฟนเกมเศร้า! “วินซ์ แซมเพลลา” ผู้ให้กำเนิด Call of Duty เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

CNN ปักหมุด เตรียมถ่ายทอดสดเคาต์ดาวน์ปีใหม่ ที่ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา วีร์ BADBITCHBKK แร็ปเปอร์สาว ลงสมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ บันเทิง

ฮือฮา วีร์ BADBITCHBKK แร็ปเปอร์สาว ลงสมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป เมียน้อยปูติน เลี้ยงต้อยตั้งแต่ 17 สวยทรงสะบึม เซ็กซี่มาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิงฟ้าพูดถึงดราม่าวันเกิดบอสณวัฒน์-ชาล็อต ออสติน บันเทิง

อิงฟ้า พูดถึงดราม่า ชาล็อตถูกเตือนแรง เล่าหลังเวที ‘ณวัฒน์’ มือสั่น-หน้าแดง แทบร้องไห้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา น้ำตาคลอเบ้า หลังลูกชาย น้องไซลาส ส่งข้อความเสียงให้กำลังใจ ลั่น พลังของลูกทำให้แม่หายเหนื่อย บันเทิง

ดิว อริสรา น้ำตาคลอ น้องไซลาส ส่งข้อความเสียงให้กำลังใจ ทำชาวเน็ตใจฟู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แอร์บัสเตรียมเลิกใช้ Google Cloud หวั่นข้อมูลรั่ว เหตุไม่ไว้ใจกฎหมายสหรัฐฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานฯ รับตัว หมีและสิงโต 5 ชีวิตแล้ว หลังพบในกาสิโนกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสถานที่ เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ใน-นอกเขต ทั่วประเทศ ก่อนเข้าคูหา 1 ก.พ.69 นี้ ข่าวการเมือง

สถานที่ เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ใน-นอกเขต ทั่วประเทศ ก่อนเข้าคูหา 1 ก.พ.69 นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ครูผู้หญิงร้องไห้-ยกมือไหว้แม่เด็ก แทงเข่านร.จนกระดูกอ่อนอักเสบ ยันไม่มีเจตนาทำร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง ข่าว

2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” ฟัน “พรรคส้ม” ถูกเทเลือกตั้งรอบหน้า กางโพล ปชช. ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฟนเล่านาทีรถอัลพาร์ด ประกบยิงคนขับดับ ใกล้ด่านเก็บเงินประชาชื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุวรรณภูมิ เตรียมจัดอุปกรณ์ป้องกันเร่งด่วน หลังเจอโดรนบินในพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจอังกฤษ ตั้งข้อหาอดีตสามีกับชายอีก 5 คน ข่มขืนอดีตภรรยา 13 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:58 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:58 น.
57
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ทรัมป์” ตั้งทูตพิเศษ “กรีนแลนด์” หวังฮุบเกาะ ไม่ปิดใช้กำลังเข้าควบคุม

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
สะพัดข่าว &#039;หาญส์ หิมะทองคำ&#039; เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ &quot;อย่าซ้ำเติมคนป่วย&quot;

สะพัดข่าว ‘หาญส์ หิมะทองคำ’ เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ “อย่าซ้ำเติมคนป่วย”

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น

วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

อินโดฯ สั่งแบน “บอนนี่ บลู” ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี ฐานผลิตหนังโป๊ในบาหลี

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button