เหลือเชื่อ! BBC ยก “กัมพูชา” เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา “ไทย”
อึ้ง BBC เคาะ 20 พิกัด ประเทศน่าเที่ยวปี 2026 ไร้เงา “ไทย” แต่ “พนมเปญ-กัมพูชา” ผงาดติดโผ ชูจุดเด่นเมืองหลวงยุคใหม่
ขยี้ตาแรงๆ สำนักข่าวใหญระดับโลกอย่าง BBC ได้เผยแพร่บทความแนะนำการท่องเที่ยวในหัวข้อ “The 20 best places to travel in 2026” (20 สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางในปี 2026) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2025 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนบ้านอย่าง “กัมพูชา” ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับ ในขณะที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าตลาดการท่องเที่ยวกลับไม่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ปีนี้
BBC ชูเกณฑ์ “ยั่งยืน-ชุมชน-วัฒนธรรม” ระบุว่าได้ร่วมมือกับนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน เลือกจัดอันดับ ไม่ได้เน้นแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่เฟ้นหาจุดหมายปลายทางที่มอบประสบการณ์ที่น่าทึ่ง พร้อมไปกับการใช้การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ปกป้องสิ่งแวดล้อม และรักษาตรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
เหตุผลที่ BBC เทใจให้ ไฮไลต์สำคัญที่ทำให้ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นในปี 2026 คือการ “พลิกโฉม” เมืองหลวงครั้งใหญ่ โดย BBC ให้คำนิยามว่าเป็นยุคใหม่ของเมืองหลวงกัมพูชา (A new era for Cambodia’s capital) ด้วยปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่
สนามบินใหม่สุดอลังการ เปิดตัว “สนามบินนานาชาติเตโช” ซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา มาพร้อมดีไซน์อาคารผู้โดยสารสุดล้ำประดับพระพุทธรูปเงินขนาดยักษ์ รองรับเส้นทางบินใหม่ๆ จากทั่วโลก
การท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ จากเมืองที่เคยรถติดหนัก ปัจจุบันพนมเปญมีถนนคนเดินริมแม่น้ำอย่าง Chaktomuk Walk Street ที่กลายเป็นเทศกาลสตรีทฟู้ดและงานฝีมือทุกสุดสัปดาห์ รวมถึงการใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในการรับส่งนักท่องเที่ยว
พลังคนรุ่นใหม่ (Gen Z) การเกิดขึ้นของคาเฟ่ โรงกลั่นสุราท้องถิ่น และร้านบูติกที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจความยั่งยืน และการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นของ “วัน โมลีวัน” สถาปนิกเอกของชาติให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ทั้งนี้ ในบทความ BBC ได้ใส่กรอบคำเตือนพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปกัมพูชา อ้างอิงสถานการณ์ความตึงเครียดในขณะนั้นว่า
“สืบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทย ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และสำนักงานต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ได้ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังพื้นที่บริเวณชายแดน แต่กรุงพนมเปญและสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบคำแนะนำการเดินทางล่าสุดก่อนออกเดินทาง”
นอกจากกัมพูชาแล้ว ในทวีปเอเชียยังมีอีก 2 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับ คือ
- อิชิกาวะ (Ishikawa) ญี่ปุ่น ชูเรื่องการฟื้นฟูวัฒนธรรมและงานฝีมือท้องถิ่นหลังเหตุแผ่นดินไหว
- หมู่เกาะโคโมโด (Komodo Islands) อินโดนีเซีย โดดเด่นเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ดึกดำบรรพ์และแนวปะการัง
สรุป 20 สถานที่น่าเที่ยวปี 2026 จาก BBC
- อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
- แอลจีเรีย
- หุบเขา Colchagua (ชิลี)
- หมู่เกาะคุก
- คอสตาริกา
- หมู่เกาะเฮบริดีส (สกอตแลนด์)
- อิชิกาวะ (ญี่ปุ่น)
- หมู่เกาะโคโมโด (อินโดนีเซีย)
- โลเรโต (เม็กซิโก)
- มอนเตเนโกร
- ชายฝั่งโอเรกอน (สหรัฐฯ)
- โอลู (ฟินแลนด์)
- ฟิลาเดลเฟีย (สหรัฐฯ)
- พนมเปญ (กัมพูชา)
- กิมาไรส์ (โปรตุเกส)
- ซัมบูรู (เคนยา)
- ซานโตโดมิงโก (โดมินิกัน)
- หุบเขา Slocan (แคนาดา)
- อุลูรู (ออสเตรเลีย)
- อุรุกวัย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ร่างทหารกัมพูชา ติดอยู่ใต้ซากปราสาทตาควาย 16 ศพ เอาออกมาไม่ได้
- เขมร สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังพบ 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย
- กองกำลังบูรพา บุกรื้อบ้าน “กำนันลี” ผู้มีอิทธิพลเขมร เตรียมคืนพื้นที่ให้คนไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: