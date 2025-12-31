ข่าว

เหลือเชื่อ! BBC ยก “กัมพูชา” เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา “ไทย”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 12:15 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 12:07 น.
213
เหลือเชื่อ! BBC ยก "กัมพูชา" เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา "ไทย"

อึ้ง BBC เคาะ 20 พิกัด ประเทศน่าเที่ยวปี 2026 ไร้เงา “ไทย” แต่ “พนมเปญ-กัมพูชา” ผงาดติดโผ ชูจุดเด่นเมืองหลวงยุคใหม่

ขยี้ตาแรงๆ สำนักข่าวใหญระดับโลกอย่าง BBC ได้เผยแพร่บทความแนะนำการท่องเที่ยวในหัวข้อ “The 20 best places to travel in 2026” (20 สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางในปี 2026) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2025 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนบ้านอย่าง “กัมพูชา” ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับ ในขณะที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าตลาดการท่องเที่ยวกลับไม่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ปีนี้

BBC ชูเกณฑ์ “ยั่งยืน-ชุมชน-วัฒนธรรม” ระบุว่าได้ร่วมมือกับนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน เลือกจัดอันดับ ไม่ได้เน้นแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่เฟ้นหาจุดหมายปลายทางที่มอบประสบการณ์ที่น่าทึ่ง พร้อมไปกับการใช้การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ปกป้องสิ่งแวดล้อม และรักษาตรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

เหตุผลที่ BBC เทใจให้ ไฮไลต์สำคัญที่ทำให้ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นในปี 2026 คือการ “พลิกโฉม” เมืองหลวงครั้งใหญ่ โดย BBC ให้คำนิยามว่าเป็นยุคใหม่ของเมืองหลวงกัมพูชา (A new era for Cambodia’s capital) ด้วยปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่

สนามบินใหม่สุดอลังการ เปิดตัว “สนามบินนานาชาติเตโช” ซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา มาพร้อมดีไซน์อาคารผู้โดยสารสุดล้ำประดับพระพุทธรูปเงินขนาดยักษ์ รองรับเส้นทางบินใหม่ๆ จากทั่วโลก

สนามบินเตโช กัมพูชา - 2
ภาพจาก : Samdech Hun Sen of Cambodia

การท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ จากเมืองที่เคยรถติดหนัก ปัจจุบันพนมเปญมีถนนคนเดินริมแม่น้ำอย่าง Chaktomuk Walk Street ที่กลายเป็นเทศกาลสตรีทฟู้ดและงานฝีมือทุกสุดสัปดาห์ รวมถึงการใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในการรับส่งนักท่องเที่ยว

พลังคนรุ่นใหม่ (Gen Z) การเกิดขึ้นของคาเฟ่ โรงกลั่นสุราท้องถิ่น และร้านบูติกที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจความยั่งยืน และการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นของ “วัน โมลีวัน” สถาปนิกเอกของชาติให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในบทความ BBC ได้ใส่กรอบคำเตือนพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปกัมพูชา อ้างอิงสถานการณ์ความตึงเครียดในขณะนั้นว่า

“สืบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทย ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และสำนักงานต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ได้ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังพื้นที่บริเวณชายแดน แต่กรุงพนมเปญและสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบคำแนะนำการเดินทางล่าสุดก่อนออกเดินทาง”

รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่า-1
Screenshot

นอกจากกัมพูชาแล้ว ในทวีปเอเชียยังมีอีก 2 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับ คือ

  • อิชิกาวะ (Ishikawa) ญี่ปุ่น ชูเรื่องการฟื้นฟูวัฒนธรรมและงานฝีมือท้องถิ่นหลังเหตุแผ่นดินไหว
  • หมู่เกาะโคโมโด (Komodo Islands) อินโดนีเซีย โดดเด่นเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ดึกดำบรรพ์และแนวปะการัง

สรุป 20 สถานที่น่าเที่ยวปี 2026 จาก BBC

  • อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
  • แอลจีเรีย
  • หุบเขา Colchagua (ชิลี)
  • หมู่เกาะคุก
  • คอสตาริกา
  • หมู่เกาะเฮบริดีส (สกอตแลนด์)
  • อิชิกาวะ (ญี่ปุ่น)
  • หมู่เกาะโคโมโด (อินโดนีเซีย)
  • โลเรโต (เม็กซิโก)
  • มอนเตเนโกร
  • ชายฝั่งโอเรกอน (สหรัฐฯ)
  • โอลู (ฟินแลนด์)
  • ฟิลาเดลเฟีย (สหรัฐฯ)
  • พนมเปญ (กัมพูชา)
  • กิมาไรส์ (โปรตุเกส)
  • ซัมบูรู (เคนยา)
  • ซานโตโดมิงโก (โดมินิกัน)
  • หุบเขา Slocan (แคนาดา)
  • อุลูรู (ออสเตรเลีย)
  • อุรุกวัย

อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก ไลฟ์สไตล์

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดงปิดกี่โมง ข่าว

เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมง? ขบวนสุดท้ายต้องขึ้นตอนไหน เช็กเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์สั่งปลด ข่าวการเมือง

พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลดฟ้าผ่า! “อนันตรักษ์ เพชรหิน” ชี้ทำพรรคเสื่อมเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าแอนแม่บ้าน ติดคุก ข่าวอาชญากรรม

หมอชี้ “แม่บ้านแอน” โทษหนักสารที่ใส่รุนแรง ล่าสุด ตร.ส่งนอนคุก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โดม” หอบกระเช้า เข้าขอโทษ “จินนี่-หญิงหน่อย” ยอมรับผิด ไร้ข้อแก้ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี ดูดวง

ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้นตำนาน ดารารุ่นใหญ่ ดาวดังจาก The Wire เสียชีวิต หลังต่อสู้โรค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือถือรุ่นเก่าใช้แอปธนาคารไม่ได้ เทคโนโลยี

เช็กรุ่นมือถือ 2026 ใช้แอปธนาคารไม่ได้ ระบบป iOS-แอนดรอยด์ ตกรุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! พรรคเสรีรวมไทย ยื่นคัดค้าน “พรรคประชาชน” เปลี่ยนตัวผู้สมัคร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่รัชนกคืนดีแม่เกตุ บันเทิง

คลิปเจนนี่-แม่เกตุ สลายรอยร้าว สวมกอดคืนดีฉลองปีใหม่ กลางค่าย “ได้หมดถ้าสดชื่น”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จรูญเกียรติ” มั่นใจมีหลักฐาน-พยาน มีน้ำหนักคดี “บิ๊กโจ๊ก” เตรียมแถลง 5 ม.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์รัชนก ป้าเมย์ ข่าวกีฬา

รัชนก โพสต์หลังได้ฉายาคนกีฬาปี 68 ลั่นเพิ่ง 30 เองนะ! แฟนคลับแห่ถามหาคนตั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” โพสต์ต้อนรับ ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังได้รับการปล่อยตัวจากไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูพลุกรุงเทพมหานคร 2025 ไลฟ์สไตล์

ห้ามพลาด! ปักหมุด 20 จุดดูพลุทั่วกทม. เคานต์ดาวน์รับปีใหม่ 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเจด” เตือนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุเสียชีวิตมากช่วงปีใหม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กสม. ออกแถลงหลังดราม่า “ไอซ์-จินนี่” รับไม่ได้ ข้อความหมิ่นศักดิ์ศรีผู้หญิง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง บันเทิง

ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ! BBC ยก &quot;กัมพูชา&quot; เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา &quot;ไทย&quot; ข่าว

เหลือเชื่อ! BBC ยก “กัมพูชา” เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา “ไทย”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ ประเทศแรก-ประเทศสุดท้าย ได้ฉลองวันปีใหม่ 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“นักรบป่วนด่าน” ทิ้งตัวกลางไลฟ์! วงจรปิดแฉหนังคนละม้วน หลังอ้างตำรวจผลักล้ม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน ประเดิมงวดแรกปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คุมตัวฝากขัง “บุญฤทธิ์” ลาออกจาก ปชน. แล้ว ตำรวจสั่งค้านประกัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 12:15 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 12:07 น.
213
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ทนายรักษ์สั่งปลด

พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลดฟ้าผ่า! “อนันตรักษ์ เพชรหิน” ชี้ทำพรรคเสื่อมเสีย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ป้าแอนแม่บ้าน ติดคุก

หมอชี้ “แม่บ้านแอน” โทษหนักสารที่ใส่รุนแรง ล่าสุด ตร.ส่งนอนคุก

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
Back to top button