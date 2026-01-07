ข่าวดาราบันเทิง

ปิดฉากรัก 19 ปี นางเอกดัง หย่าสามีร็อกเกอร์ เปิดเอกสาร สิทธิเลี้ยงลูกอยู่ที่ใคร

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 19:25 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 17:57 น.
ปิดฉากรัก 19 ปี นางเอกดัง หย่าสามีร็อกเกอร์ เปิดเอกสาร สิทธิเลี้ยงลูกอยู่ที่ใคร

ปิดฉากรัก 19 ปี เผยเอกสารหย่า “นิโคล คิดแมน – คีธ เออร์บัน” ฝ่ายหญิงได้สิทธิ์เลี้ยงลูกเกือบ 100% ไร้เงา สัญญาโคเคน ตามข่าวลือ

สิ้นสุดทางรักเกือบ 2 ทศวรรษอย่างเป็นทางการ สำหรับคู่รักซุปตาร์ฮอลลีวูด นิโคล คิดแมน กับ คีธ เออร์บัน ล่าสุดเอกสารจากศาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (6 ม.ค.) ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงการหย่าร้างที่หลายคนจับตามอง หลังจากที่ฝ่ายหญิงยื่นฟ้องหย่าไปเมื่อ 3 เดือนก่อน

เอกสารระบุชัดเจนว่า นิโคล คิดแมน จะเป็นผู้ปกครองหลัก ของลูกสาวทั้งสองคน คือ ซันเดย์ โรส (17 ปี) และ เฟธ มาร์กาเร็ต (15 ปี) โดยเด็กๆ จะยังคงพักอาศัยอยู่ที่เมืองแนชวิลล์เป็นหลัก

เผยเอกสารหย่า &quot;นิโคล คิดแมน - คีธ เออร์บัน&quot; ฝ่ายหญิงได้สิทธิ์เลี้ยงลูกเกือบ 100% ไร้เงา สัญญาโคเคน ตามข่าวลือ

นิโคล ได้สิทธิ์อยู่กับลูกถึง 306 วัน ต่อปี ส่วนคีธ ได้สิทธิ์ดูแลลูกเพียง 59 วัน ต่อปี พร้อมสิทธิ์ในการเจอลูกช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์

ทั้งนี้ ทั้งคู่ตกลงกันว่า “ไม่ต้องมีการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรหรือค่าเลี้ยงดูคู่สมรส” ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าทนายความของตนเอง

แม้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาจะจบลง แต่ในฐานะพ่อแม่ เอกสารระบุข้อตกลงสำคัญว่า ทั้งคู่ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมเพื่อมอบความรักและความมั่นคงแก่ลูก ห้ามสาดโคลนใส่กัน ห้ามพูดจาว่าร้ายอีกฝ่าย หรือครอบครัวของอีกฝ่ายให้ลูกฟังเด็ดขาด ต้องสนับสนุนให้ลูกๆ รักและรู้สึกสบายใจกับทั้งสองครอบครัว

เผยเอกสารหย่า &quot;นิโคล คิดแมน - คีธ เออร์บัน&quot; ฝ่ายหญิงได้สิทธิ์เลี้ยงลูกเกือบ 100% ไร้เงา สัญญาโคเคน ตามข่าวลือ

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับเงื่อนไขในสัญญาก่อนแต่งงานที่ระบุว่า หากคีธ เออร์บัน ซึ่งเคยมีประวัติการใช้สารเสพติด สามารถเลิกโคเคนได้ตลอดระยะเวลาการแต่งงาน เขาจะได้รับเงินปีละ 600,000 ดอลลาร์ (รวม 19 ปี เป็นเงินกว่า 11 ล้านดอลลาร์ หรือราว 300 กว่าล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม ในเอกสารการหย่าฉบับสมบูรณ์นี้ ไม่ปรากฏเงื่อนไขหรือการจ่ายเงินตามข้อตกลงดังกล่าวแต่อย่างใด

ย้อนรอยรักร้าว นิโคล พบกับ คีธ ครั้งแรกที่แอลเอในปี 2005 ก่อนแต่งงานกันในปีถัดมา ทั้งคู่ประคับประคองความรักมาอย่างยาวนาน คีธเคยให้สัมภาษณ์กับ โอปราห์ วินฟรีย์ ในปี 2010 ยกย่องนิโคลว่าเป็นคนที่ช่วยฉุดเขาขึ้นมาจากหลุมดำยาเสพติด

ทว่าความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนและแยกกันอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูร้อนปีที่แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นิโคลได้เปิดใจสั้นๆ กับนักร้องสาว อารีอานา กรานเด ถึงสภาพจิตใจของเธอว่า “ฉันกำลังพยายามประคับประคองตัวเองอยู่” ก่อนที่บทสรุปของชีวิตคู่จะจบลงที่การหย่าร้างในที่สุด

นิโคล เปิดใจเกี่ยวกับสภาพจิตใจเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

