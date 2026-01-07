ปิดฉากรัก 19 ปี นางเอกดัง หย่าสามีร็อกเกอร์ เปิดเอกสาร สิทธิเลี้ยงลูกอยู่ที่ใคร

ปิดฉากรัก 19 ปี เผยเอกสารหย่า “นิโคล คิดแมน – คีธ เออร์บัน” ฝ่ายหญิงได้สิทธิ์เลี้ยงลูกเกือบ 100% ไร้เงา สัญญาโคเคน ตามข่าวลือ
สิ้นสุดทางรักเกือบ 2 ทศวรรษอย่างเป็นทางการ สำหรับคู่รักซุปตาร์ฮอลลีวูด นิโคล คิดแมน กับ คีธ เออร์บัน ล่าสุดเอกสารจากศาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (6 ม.ค.) ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงการหย่าร้างที่หลายคนจับตามอง หลังจากที่ฝ่ายหญิงยื่นฟ้องหย่าไปเมื่อ 3 เดือนก่อน
เอกสารระบุชัดเจนว่า นิโคล คิดแมน จะเป็นผู้ปกครองหลัก ของลูกสาวทั้งสองคน คือ ซันเดย์ โรส (17 ปี) และ เฟธ มาร์กาเร็ต (15 ปี) โดยเด็กๆ จะยังคงพักอาศัยอยู่ที่เมืองแนชวิลล์เป็นหลัก
นิโคล ได้สิทธิ์อยู่กับลูกถึง 306 วัน ต่อปี ส่วนคีธ ได้สิทธิ์ดูแลลูกเพียง 59 วัน ต่อปี พร้อมสิทธิ์ในการเจอลูกช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์
ทั้งนี้ ทั้งคู่ตกลงกันว่า “ไม่ต้องมีการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรหรือค่าเลี้ยงดูคู่สมรส” ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าทนายความของตนเอง
แม้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาจะจบลง แต่ในฐานะพ่อแม่ เอกสารระบุข้อตกลงสำคัญว่า ทั้งคู่ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมเพื่อมอบความรักและความมั่นคงแก่ลูก ห้ามสาดโคลนใส่กัน ห้ามพูดจาว่าร้ายอีกฝ่าย หรือครอบครัวของอีกฝ่ายให้ลูกฟังเด็ดขาด ต้องสนับสนุนให้ลูกๆ รักและรู้สึกสบายใจกับทั้งสองครอบครัว
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับเงื่อนไขในสัญญาก่อนแต่งงานที่ระบุว่า หากคีธ เออร์บัน ซึ่งเคยมีประวัติการใช้สารเสพติด สามารถเลิกโคเคนได้ตลอดระยะเวลาการแต่งงาน เขาจะได้รับเงินปีละ 600,000 ดอลลาร์ (รวม 19 ปี เป็นเงินกว่า 11 ล้านดอลลาร์ หรือราว 300 กว่าล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม ในเอกสารการหย่าฉบับสมบูรณ์นี้ ไม่ปรากฏเงื่อนไขหรือการจ่ายเงินตามข้อตกลงดังกล่าวแต่อย่างใด
ย้อนรอยรักร้าว นิโคล พบกับ คีธ ครั้งแรกที่แอลเอในปี 2005 ก่อนแต่งงานกันในปีถัดมา ทั้งคู่ประคับประคองความรักมาอย่างยาวนาน คีธเคยให้สัมภาษณ์กับ โอปราห์ วินฟรีย์ ในปี 2010 ยกย่องนิโคลว่าเป็นคนที่ช่วยฉุดเขาขึ้นมาจากหลุมดำยาเสพติด
ทว่าความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนและแยกกันอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูร้อนปีที่แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นิโคลได้เปิดใจสั้นๆ กับนักร้องสาว อารีอานา กรานเด ถึงสภาพจิตใจของเธอว่า “ฉันกำลังพยายามประคับประคองตัวเองอยู่” ก่อนที่บทสรุปของชีวิตคู่จะจบลงที่การหย่าร้างในที่สุด
