2 ราศี หมดไฟอย่าเพิ่งลาออก! อดทนอีกนิด กลางเดือนมีข่าวดีเรื่องโยกย้าย
เปิดดวง 2 ราศีที่กำลังท้อจนอยากเดินออก แต่โชคชะตากำลังเปลี่ยนทิศ เตรียมรับข่าวดีเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนหน้าที่ที่แฮปปี้กว่าเดิม
ช่วงเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้ หลายคนอาจจะรู้สึกว่า “ไฟในการทำงาน” มันมอดดับไปพร้อมกับพลุปีใหม่ โดยเฉพาะ 2 ราศีที่กำลังเผชิญกับสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เบื่องานเดิมเพลียกับคนในออฟฟิศ จนอยากจะสะบัดบ๊อบยื่นใบลาออกให้รู้แล้วรู้รอด แต่หมอขอเตือนว่า “อย่าเพิ่งวู่วาม” เพราะตำแหน่งของดวงดาวโยกย้ายกำลังจะประทานพรใหญ่ให้คุณในอีกไม่ช้า ข่าวดีที่คุณรอคอยมานานกำลังเดินทางมาถึงในกลางเดือนนี้แล้ว!
1. ราศีกรกฎ : ความอดทนกำลังจะกลายเป็นโบนัสชีวิต
ชาวกรกฎช่วงนี้ความรู้สึกเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบ งานหนักจนร่างพังแถมใจยังล้า ข่าวดีกลางเดือนนี้ดวงดาวจะเคลื่อนเข้าสู่ภพเกื้อกูล จะมีการพิจารณาโยกย้ายหน้าที่ หรือได้ขยับขยายไปอยู่ในทีมที่ซัพพอร์ตใจคุณมากกว่าเดิม
คำแนะนำ ทำหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุด อย่าเพิ่งทิ้งงานกลางคัน เพราะผู้ใหญ่กำลังแอบดูพฤติกรรมคุณเพื่อมอบโอกาสใหม่ให้อยู่
2. ราศีธนู : โอกาสทองข้ามถิ่น ย้ายแล้วรุ่งมุ่งสู่ความรวย
ชาวธนูที่รักอิสระ ตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงที่ชื่อว่า “ภาระหน้าที่” ข่าวดีดวงชีพจรลงเท้าทำงานแล้ว! กลางเดือนนี้จะมีข้อเสนอใหม่ ๆ พุ่งเข้ามาหา หรือมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ทำให้คุณได้ใช้ทักษะใหม่ ๆ รวมถึงมีเกณฑ์ได้ทำงานไกลถิ่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเดิม
คำแนะนำ เตรียม Resume ของคุณให้พร้อม แต่อย่าเพิ่งลาออกจนกว่าจะได้เซ็นสัญญาใหม่ที่ “ปัง” กว่าเดิมในช่วงกลางเดือน
