นายแบบดัง ถูกจับข้อหาหนัก ทะเลาะเรื่่องหมาๆ แต่ภาพนักโทษ หล่อจนแย่งซีน

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 22:45 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 12:09 น.
นายแบบดัง “คริสเตียน โฮก” ถูกรวบ! เจอข้อหาหนักทำร้ายร่างกายสาหัส ปมล็อกคอคู่กรณีกลางสวนสุนัข อ้างปกป้องน้องหมา

สื่อต่างประเทศ TMZ รายงาน “คริสเตียน โฮก” นายแบบหนุ่มชื่อดังเจ้าของหุ่นสุดแซ่บ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาอาชญากรรมร้ายแรง ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส จากเหตุทะเลาะวิวาทที่สวนสาธารณะสำหรับสุนัขในรัฐเทนเนสซี

อัยการเขตเดวิดสัน เปิดเผยว่า ต้นเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่สวนสุนัข Shelby Dog Park ในเมืองแนชวิลล์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาท

ชายคู่กรณีให้การว่า สุนัขของทั้งคู่เกิดขู่คำรามใส่กัน เขาจึงพยายามจะเข้าไปจับแยกโดยการดึงปลอกคอสุนัขของคริสเตียนเพื่อหยุดไม่ให้มันกัด แต่กลับถูกนายแบบหนุ่มเข้าชาร์จจากด้านหลัง จับทุ่มลงกับพื้น แล้วล็อกคอจนเขาหายใจไม่ออก

ฝั่งนายแบบหนุ่มโต้แย้งกับตำรวจว่า เขาเห็นชายคนดังกล่าวใช้กำปั้นชกสุนัขของเขาหลายครั้ง จึงต้องเข้าขัดขวาง

เอกสารทางกฎหมายระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจพบรอยแผลถลอกและรอยบาดทั้งบนตัวของคริสเตียนและคู่กรณี นอกจากนี้ พยานในที่เกิดเหตุยังให้การตรงกันว่าเห็นคริสเตียนทำการล็อกคอชายคนดังกล่าวจริง ด้วยเหตุนี้ ผู้เสียหายจึงยืนยันที่จะดำเนินคดี ส่งผลให้มีการออกหมายจับและนำไปสู่การควบคุมตัวคริสเตียนในที่สุด ขาถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายสาหัสโดยการบีบรัดคอ ซึ่งถือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงในรัฐเทนเนสซี

บแม้จะเป็นข่าวอาชญากรรม แต่หลังจากภาพถ่ายผู้ต้องหา (Mugshot) ของคริสเตียนถูกเผยแพร่ออกมา TMZ ถึงกับแซวว่าความหล่อของเขาอาจจะขึ้นแท่นท้าชิงตำแหน่ง “Hot Felon” (นักโทษหล่อบอกต่อด้วย) แข่งกับตำนานอย่าง Jeremy Meeks ได้เลยทีเดียว

Jeremy Meeks

ทั้งนี้ คริสเตียน โฮก มีกำหนดต้องขึ้นศาลในวันพุธที่จะถึงนี้ (ตามเวลาท้องถิ่น) ขณะที่ทีมกฎหมายของเขายังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆ เกี่ยวกับคดี

