ฮือฮา วีร์ BADBITCHBKK แร็ปเปอร์สาว ลงสมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:57 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:57 น.
68
ฮือฮา วีร์ BADBITCHBKK แร็ปเปอร์สาว ลงสมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์

เซอร์ไพรส์วงการ แร็ปเปอร์สาว ‘วี Badbitchbkk’ ทิ้งไมค์ชั่วคราว สวมเสื้อ ประชาธิปัตย์ ลงชิง สส.กทม. เขต 23 เลือกตั้ง 2569

คนอึ้งกันหมด วี วีร์ ศรีวราธนบูลย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อแร็ปเปอร์สาว “Badbitchbkk” เจ้าของเพลงไวรัลเสียดสีการศึกษา ได้ออกมาประกาศข่าวใหญ่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตัดสินใจวางไมค์ก้าวเข้าสู่สนามการเมืองเต็มตัว ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 23 (พระโขนง–บางนา) ในนาม พรรคประชาธิปัตย์

วีร์ เผยสาเหตุที่ช่วงหลังปล่อยผลงานเพลงน้อยลงว่าเป็นเพราะความรู้สึกหดหู่ หมดแรงบันดาลใจจากสถานการณ์บ้านเมืองที่วิกฤต ทั้งภัยพิบัติ ความล้มเหลวของรัฐ การเมือง คอร์รัปชัน และเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ จึงตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะทนใช้ชีวิตให้รอดไปวันๆ หรือจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง จนตกผลึกความคิดว่า

“การจะแก้ปัญหา ก็ต้องเข้ามาอยู่ที่จุดศูนย์กลางของปัญหา นั่นคือ การเมือง”

ในการลงสมัครเลือกตั้ง 2569 วีร์ยืนยันว่าตนไม่ได้เข้ามาด้วยเส้นสายหรือมีนายทุนใหญ่หนุนหลัง แต่มาด้วยความตั้งใจจริงที่จะนำประสบการณ์ด้านการสื่อสาร ดนตรี และการทำงานกับคนรุ่นใหม่ มาใช้เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน โดยย้ำจุดยืนสำคัญคือพร้อมเคารพความเห็นต่างทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายใด

แร็ปเปอร์สาว ‘วี Badbitchbkk’ ประชาธิปัตย์ ลงชิง สส.กทม. เขต 23 เลือกตั้ง 2569

เจาะประวัติ วีร์ BADBITCHBKK จาก “อักษร จุฬาฯ” สู่นักยกน้ำหนัก แร็ปเปอร์ คนรุ่นใหม่ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

การศึกษา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วงการเพลง เป็นที่รู้จักในชื่อ Badbitchbkk เคยเข้าแข่งขันรายการ The Rapper 2021 และมีผลงานเพลงกว่า 30 เพลง โดยเฉพาะเพลง “GRADUATED” ที่มีเนื้อหาเสียดสีระบบการศึกษาไทยจนเป็นไวรัล

ดีกรีนักกีฬา เป็นนิสิตหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ที่คว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน กีฬายกน้ำหนัก ในการแข่งขันจุฬาฯ เฟรชชี่เกมส์ ปี 2018

ความสามารถอื่น เป็นทั้งกองบรรณาธิการ อินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้ และนักออกแบบรอยสัก

การขยับตัวจากศิลปินสู่นักการเมืองของ “วี Badbitchbkk” ในครั้งนี้ น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างสีสันและการเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่เขตพระโขนง-บางนา ได้มากน้อยเพียงใด

วี Badbitchbkk แร็ปเปอร์สาวประกาศลงสมัคร สส. เขต 23 พรรคประชาธิปัตย์ วี Badbitchbkk มีประวัติการศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ การเปลี่ยนแปลงของวี Badbitchbkk จากศิลปินสู่การเมืองน่าจับตามอง

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

