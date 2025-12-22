เปิดวาร์ป “อามาเนะ มิเชล” นางแบบสาวลูกครึ่งคัพ E ผันตัวมาเล่น AV ถูกยกเทียบชั้นตำนาน
เปิดวาร์ป อามาเนะ มิเชล (Amane Michael) นางแบบสาวลูกครึ่งนอร์เวย์-แคนาดา หันหน้าเข้าสู่วงการ AV เต็มตัว กูรูยกเทียบชั้นดาวลูกครึ่งระดับตำนาน
ไม่นานมานี้ มีข่าวที่เรียกเสียงฮือฮาจากเหล่าหนุ่มๆ หรือใครที่เป็นแฟนวงการ AV ญี่ปุ่น เมื่อล่าสุด อามาเนะ มิเชล (Amane Michael : 天音ミシェル) นางแบบสาวลูกครึ่ง ได้ตัดสินใจผันตัวมาเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการ แถมยังเปิดตัวกับค่ายดังอย่าง IdeaPocket
ข้อได้เปรียบของเธอนั่นก็คือส่วนสูงที่สูงถึง 178 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในค่าย พร้อมไฟหน้าคัพ E แถมยังมีเสน่ห์เหลือล้นในแบบที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงการถ่ายทอดอารมณ์ในงานแสดง ทำให้ผลงานชิ้นเดบิวต์ของเธอออกมาน่าประทับใจ
ด้านผู้เชี่ยวชาญวงการ AV ชาวไต้หวันได้ออกมาชื่นชม อามาเนะ มิเชล ว่าเธอเป็นดาวรุ่งที่แตกต่างจากสาวญี่ปุ่นตั่วไป โดยเธอมีใบหน้าที่สวยคมและดูโดดเด่นกว่าคนท้องถิ่นอย่างชัดเจน เป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์นอร์ดิกกับควาอมิโรติกแงงญี่ปุ่นอย่างลงตัว
และด้วยรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เธอถูกยกมาเทียบชั้น 2 ดาวโป๊ระดับตำนานอย่าง มาเรีย โอซาวา (Maria Ozawa) หรือที่แฟนๆรู้จักในชื่อ “มิยาบิ (Miyabi)” และ โรลา ทากิซาวะ (Rola Takizawa) ที่ถือว่าเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากของวงการในช่วงหนึ่ง และคาดกันว่า อามาเนะ มิเชล จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในปี 2026
อ้างอิง : Instagram @amane.michael , X @lightnomichael
