เปิดวาร์ป “อามาเนะ มิเชล” นางแบบสาวลูกครึ่งคัพ E ผันตัวมาเล่น AV ถูกยกเทียบชั้นตำนาน

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 22:30 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 17:54 น.
เปิดวาร์ป อามาเนะ มิเชล (Amane Michael) นางแบบสาวลูกครึ่งนอร์เวย์-แคนาดา หันหน้าเข้าสู่วงการ AV เต็มตัว กูรูยกเทียบชั้นดาวลูกครึ่งระดับตำนาน

ไม่นานมานี้ มีข่าวที่เรียกเสียงฮือฮาจากเหล่าหนุ่มๆ หรือใครที่เป็นแฟนวงการ AV ญี่ปุ่น เมื่อล่าสุด อามาเนะ มิเชล (Amane Michael : 天音ミシェル) นางแบบสาวลูกครึ่ง ได้ตัดสินใจผันตัวมาเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการ แถมยังเปิดตัวกับค่ายดังอย่าง IdeaPocket

ข้อได้เปรียบของเธอนั่นก็คือส่วนสูงที่สูงถึง 178 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในค่าย พร้อมไฟหน้าคัพ E แถมยังมีเสน่ห์เหลือล้นในแบบที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงการถ่ายทอดอารมณ์ในงานแสดง ทำให้ผลงานชิ้นเดบิวต์ของเธอออกมาน่าประทับใจ

ด้านผู้เชี่ยวชาญวงการ AV ชาวไต้หวันได้ออกมาชื่นชม อามาเนะ มิเชล ว่าเธอเป็นดาวรุ่งที่แตกต่างจากสาวญี่ปุ่นตั่วไป โดยเธอมีใบหน้าที่สวยคมและดูโดดเด่นกว่าคนท้องถิ่นอย่างชัดเจน เป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์นอร์ดิกกับควาอมิโรติกแงงญี่ปุ่นอย่างลงตัว

และด้วยรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เธอถูกยกมาเทียบชั้น 2 ดาวโป๊ระดับตำนานอย่าง มาเรีย โอซาวา (Maria Ozawa) หรือที่แฟนๆรู้จักในชื่อ “มิยาบิ (Miyabi)” และ โรลา ทากิซาวะ (Rola Takizawa) ที่ถือว่าเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากของวงการในช่วงหนึ่ง และคาดกันว่า อามาเนะ มิเชล จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในปี 2026

อ้างอิง : Instagram @amane.michael , X @lightnomichael

 

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

สั่งคุก 4 ทรชน รุมโทรมเด็ก 16 ขังรร.-เวียนเทียนข่มขืนข้ามเมือง

สั่งคุก 4 ทรชน รุมโทรมเด็ก 16 ขังรร.-เวียนเทียนข่มขืนข้ามเมือง

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568

ด่วน! แผ่นดินไหวพรมแดนลาว-จีน กลางดึก สะเทือนถึงเชียงราย ผวาเตียงสั่น

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
คดีช็อก สาวข้ามเพศ ฆ่าพ่อแม่ตัวเอง เข้ารับอิสลาม หวังไถ่บาป พี่ชายชี้เป็นเพราะ &#039;ฮอร์โมน&#039;

คดีช็อก สาวข้ามเพศ ฆ่าพ่อแม่ตัวเอง เข้ารับอิสลาม หวังไถ่บาป พี่ชายชี้เป็นเพราะ ‘ฮอร์โมน’

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
ฉีดฟิลเลอร์ปาก

ฉีดฟิลเลอร์ปาก เนรมิตทรงปากสวย อวบอิ่ม เทรนด์ไหนก็เอาอยู่

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
