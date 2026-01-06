นางแบบสาวเหยื่อปาร์ตี้วิปริตดูไบ ถูกซ้อมปางตายจนพิการ เผยคดีไม่คืบ ต้องสู้สุดทรมาน
มาเรีย โควัลชุค นางแบบสาวยูเครน เหยื่อปาร์ตี้สุดวิปริตในดูไบ กลับมาเดินได้อีกครั้ง หลังผ่าตัดใหญ่ร่วม 10 ครั้ง กระดูกสันหลังหัก แต่คดีไร้ความคืบหน้า
เรื่องราวการต่อสู้ของ มาเรีย โควัลชุค นางแบบและช่างแต่งหน้าชาวยูเครน กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วโลก หลังจากเธอโพสต์วิดีโออัปเดตอาการล่าสุดขณะกำลังเดินบนสะพานท่ามกลางหิมะในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นการก้าวเดินครั้งแรกหลังจากต้องใช้รถเข็นมานานเกือบ 10 เดือนจากเหตุโศกนาฏกรรมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ย้อนกลับไปเดือนมีนาคม 2025 มาเรียถูกพบในสภาพโคม่าริมถนนในย่านหรูของดูไบ ร่างกายบอบช้ำสาหัสจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด เธอมีกระดูกสันหลังหัก ขาหักทั้งสองข้าง และสะบักหัก ซึ่งต้องผ่านการผ่าตัดใหญ่ถึง 10 ครั้งเพื่อซ่อมแซมร่างกาย
แม่ของมาเรียเปิดเผยผ่านรายการโทรทัศน์ว่า ลูกสาวถูกคนร้ายใช้มีดเฉือนหนังศีรษะจนผมหลุดหายไปครึ่งหัว และมีรอยมีดพาดผ่านใบหน้าอย่างน่าสยดสยอง
คาดว่าเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับปาร์ตี้ “Porta Potty” ซึ่งเป็นแหล่งรวมกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนักที่จ่ายเงินเพื่อทำพฤติกรรมลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์กับเหล่านางแบบและอินฟลูเอนเซอร์
มาเรียระบุว่าในช่วงแรกของการรักษาเธอรู้สึกเหมือน “ตุ๊กตาที่แตกสลาย” กังวลกับแผลเป็นที่ทำให้เสียโฉม แต่ด้วยความรักจากครอบครัวและการทำกายภาพบำบัดอย่างหนัก รวมถึงการฝึกโยคะ ทำให้เธอกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้ง โดยเธอเรียกตัวเองว่า “นกฟีนิกซ์ที่ฟื้นจากกองขี้เถ้า”
ด้านความคืบหน้าทางคดี แม้เวลาจะผ่านมานานหลายเดือน แต่ตำรวจดูไบยังไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำผิดหรือตั้งข้อหาใครได้เลย ก่อนหน้านี้มีการตั้งสมมติฐานว่าเธออาจจะกระโดดลงมาจากตึกที่กำลังก่อสร้างเอง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากฝั่งมาเรียระบุว่าเธอถูกล่อลวงไปที่ห้องพักโรงแรมโดยชายวัย 19 ปีที่เพิ่งรู้จักกัน หลังจากที่เธอตกเครื่องบินที่จะกลับมายังประเทศไทย และถูกทำร้ายทารุณนานหลายชั่วโมง
ขณะนี้มาเรียยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่นอร์เวย์ โดยมุ่งเน้นไปที่การเยียวยาสภาพจิตใจและร่างกาย พร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยให้เธอกลับมายืนได้ด้วยขาของตัวเองอีกครั้ง
