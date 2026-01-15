ข่าว

สลด พบร่างอินฟลูนักตกปลาจมดับ แฟนร่ำไห้แทบขาดใจ เตือนแล้ว-มีอาการชักมาก่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 09:28 น.
135
อินฟลูนักตกปลา จมดับกลางอ่างเก็บน้ำมาบประชัน

อินฟลูฯ นักตกปลาจมน้ำเสียชีวิต กลางอ่างเก็บน้ำมาบประชัน หลังลองเรือใหม่ กู้ภัยค้นหาร่วม 2 ชม. ก่อนพบร่าง แฟนสาวแทบขาดใจ เคยห้ามแล้วเพราะมีอาการป่วย-ชัก

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ข่าวพัทยา Pattayanews รายงานข่าวเศร้า กรณีนายชัยธนา อายุ 28 ปี อินฟลูเอนเซอร์นักตกปลา นำเรือไฟเบอร์ลำใหม่มาทดสอบสมรรถนะกลางอ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ก่อนจะเงียบหายไป ทิ้งไว้เพียงเรือที่ลอยลำอยู่และรถกระบะที่จอดทิ้งไว้ ก่อนที่ในเวลาต่อมาถูกพบเสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำ

ย้อนกลับไปเมื่อเวลา 22.36 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2569 ทีมนักประดาน้ำและเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมกำลังค้นหาภายในอ่างเก็บน้ำมาบประชัน โดยใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง จึงพบร่างของ นายชัยธนา อายุ 28 ปี อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มจมอยู่ใต้น้ำ เจ้าหน้าที่จึงได้นำร่างขึ้นมาบนฝั่ง จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด

ฝั่งนายปัญญพงศ์ อายุ 29 ปี ผู้ขายเรือให้กับผู้เสียชีวิต เล่าว่าเพิ่งรู้จักกันได้เพียง 2 วัน โดยตกลงขายเรือลำดังกล่าวในราคา 4,000 บาท และได้นัดหมายกันมาทดลองเรือที่อ่างเก็บน้ำ ยืนยันว่าก่อนแยกย้ายกลับ ตนได้กำชับให้ผู้ตายสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยแล้ว หลังจากทราบเรื่องจากเจ้าหน้าที่จึงเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ขณะที่ นางสาวปนัดดา พรหมพิเสน อายุ 28 ปี แฟนสาวของผู้เสียชีวิต ร่ำไห้แทบขาดใจขณะเฝ้ามองร่างแฟนหนุ่ม โดยเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าพยายามห้ามปรามแล้วเรื่องการซื้อเรือ เนื่องจากแฟนหนุ่มเคยมีอาการป่วยและเคยชักมาก่อน แต่ด้วยคความตั้งใจของผู้ตายจึงตัดสินใจซื้อเรือลำนี้มาจนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้น

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน สภ.พื้นที่ ได้ทำการบันทึกภาพและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรและเก็บรักษาที่โรงพยาบาลบางละมุง เพื่อรอให้ญาติมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

กู้ภัยค้นหาร่างอินฟลูฯ หนุ่มนักตกปลาลองเรือใหม่จมดับกลางอ่างเก็บน้ำ
ภาพจาก Facebook : ทีมปฏิบัติการทางน้ำ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา
กู้ภัยค้นหาอินฟลูฯ หนุ่มนักตกปลาลองเรือใหม่จมดับกลางอ่างเก็บน้ำ
ภาพจาก Facebook : ทีมปฏิบัติการทางน้ำ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผู้สมัคร สส. นครปฐม 6 เขต ข่าวการเมือง

เปิดโผ 52 ผู้สมัคร สส. นครปฐม รวม 6 เขต ใครอยู่พรรคไหน เลือกตั้ง 2569

45 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ เหตุเครนถล่มบริเวณถนนพระราม 2 จ.สมุทรสาคร

8 นาที ที่แล้ว
หมอเจด อัปเดตอาการเหยื่อ เครนถล่มทับรถไฟ วัย 1 ขวบครึ่ง ปอดแตกสองข้าง-สมองช้ำ ข่าว

หมอเจด อัปเดตอาการเหยื่อ เครนถล่มทับรถไฟ วัย 1 ขวบครึ่ง ปอดแตกสองข้าง-สมองช้ำ

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ยังไม่ตัดสิน “ภาษีทรัมป์” เตือนไม่มีเงินจ่าย ถ้า รบ. แพ้คดี

16 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ซาร่า คาซิงกินี ประกาศขายคอนโดหรูใจกลางเมือง ห้องสวย วิวดี คุ้มราคา

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เต๋อ นวพล” เล่าเคยจะเขียนบทคานทางด่วนถล่ม แต่เลิกเพราะคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เครนถล่มพระราม 2 มีรายงานรถ 2 คันถูกทับ เร่งช่วยเหลือด่วน

48 นาที ที่แล้ว
ดีเจมะตูม ฉะแรง &quot;อย่าเห็นความปลอดภัยประชาชนเป็นเรื่องรอง&quot; หลังเกิดเหตุ เครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้ว บันเทิง

ดีเจมะตูม ฉะแรง “อย่าเห็นความปลอดภัยประชาชนเป็นเรื่องรอง” หลังเกิดเหตุ เครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้ว

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผิดกฎไหม? แฟนบอลตั้งคำถาม “นักเตะบุรีรัมย์” ทำท่าดีใจคล้ายช่วยหาเสียงพรรคการเมืองดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูนักตกปลา จมดับกลางอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ข่าว

สลด พบร่างอินฟลูนักตกปลาจมดับ แฟนร่ำไห้แทบขาดใจ เตือนแล้ว-มีอาการชักมาก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.ตาก 3 เขตเลือกตั้ง 2569 เบอร์พรรค ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ตาก 3 เขตเลือกตั้ง 2569 เบอร์พรรค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดนาทีจับกุม “รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ผิดพนันออนไลน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทวิตเตอร์ ปรับนโยบาย Grok ห้ามดัดแปลงภาพผู้หญิง-เด็ก ใส่ชุดล่อแหลม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน งานเข้า! ส่งคนใหม่แทนไม่ได้แล้ว หลัง &quot;รัชต์พงศ์&quot; ผู้สมัคร สส.ตาก ถูกจับ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน งานเข้า! ส่งคนใหม่แทนไม่ได้แล้ว หลัง “รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส.ตาก ถูกจับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิ๋ว ศุภรัตน์ สูญเสียคู่ชีวิตอย่างกะทันหันในวัย 66 ปี ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อำนาจเจริญ ครบ 2 เขต รวม 16 คน ใครลงพรรคไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย แฟนบอลปัตตานีเอฟซี 6 คน เสียชีวิตเหตุเครนถล่ม ขณะเดินทางเชียร์ทีมรัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. วันนี้ คุณภาพอากาศยังแย่ หนักสุดบางรักค่าฝุ่นสีแดง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” แถลงด่วน ผู้สมัคร สส. จังหวัดตาก พรรคส้ม ถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บีบหัวใจ หนุ่มโพสต์คลิปกอดกับแฟนครั้งสุดท้าย ก่อนโศกนาฎกรรมเครนถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กต.สหรัฐฯ สั่งระงับออกวีซ่าประเภทพำนักถาวร 75 ประเทศ มีไทยด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประมวลผลย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 2569 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด เลขเด็ด

ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 69 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569 ข่าว

รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569 ข่าว

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 15 1 69 ดูดวง

3 ราศี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค! ไปไหว้พระขอพรที่ไหน จะสมหวังทันตาเห็น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 09:28 น.
135
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัคร สส. นครปฐม 6 เขต

เปิดโผ 52 ผู้สมัคร สส. นครปฐม รวม 6 เขต ใครอยู่พรรคไหน เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ยังไม่ตัดสิน “ภาษีทรัมป์” เตือนไม่มีเงินจ่าย ถ้า รบ. แพ้คดี

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

เกิดอะไรขึ้น? ซาร่า คาซิงกินี ประกาศขายคอนโดหรูใจกลางเมือง ห้องสวย วิวดี คุ้มราคา

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
ดีเจมะตูม ฉะแรง &quot;อย่าเห็นความปลอดภัยประชาชนเป็นเรื่องรอง&quot; หลังเกิดเหตุ เครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้ว

ดีเจมะตูม ฉะแรง “อย่าเห็นความปลอดภัยประชาชนเป็นเรื่องรอง” หลังเกิดเหตุ เครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้ว

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
Back to top button