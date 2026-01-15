สลด พบร่างอินฟลูนักตกปลาจมดับ แฟนร่ำไห้แทบขาดใจ เตือนแล้ว-มีอาการชักมาก่อน
อินฟลูฯ นักตกปลาจมน้ำเสียชีวิต กลางอ่างเก็บน้ำมาบประชัน หลังลองเรือใหม่ กู้ภัยค้นหาร่วม 2 ชม. ก่อนพบร่าง แฟนสาวแทบขาดใจ เคยห้ามแล้วเพราะมีอาการป่วย-ชัก
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ข่าวพัทยา Pattayanews รายงานข่าวเศร้า กรณีนายชัยธนา อายุ 28 ปี อินฟลูเอนเซอร์นักตกปลา นำเรือไฟเบอร์ลำใหม่มาทดสอบสมรรถนะกลางอ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ก่อนจะเงียบหายไป ทิ้งไว้เพียงเรือที่ลอยลำอยู่และรถกระบะที่จอดทิ้งไว้ ก่อนที่ในเวลาต่อมาถูกพบเสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำ
ย้อนกลับไปเมื่อเวลา 22.36 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2569 ทีมนักประดาน้ำและเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมกำลังค้นหาภายในอ่างเก็บน้ำมาบประชัน โดยใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง จึงพบร่างของ นายชัยธนา อายุ 28 ปี อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มจมอยู่ใต้น้ำ เจ้าหน้าที่จึงได้นำร่างขึ้นมาบนฝั่ง จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ฝั่งนายปัญญพงศ์ อายุ 29 ปี ผู้ขายเรือให้กับผู้เสียชีวิต เล่าว่าเพิ่งรู้จักกันได้เพียง 2 วัน โดยตกลงขายเรือลำดังกล่าวในราคา 4,000 บาท และได้นัดหมายกันมาทดลองเรือที่อ่างเก็บน้ำ ยืนยันว่าก่อนแยกย้ายกลับ ตนได้กำชับให้ผู้ตายสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยแล้ว หลังจากทราบเรื่องจากเจ้าหน้าที่จึงเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ขณะที่ นางสาวปนัดดา พรหมพิเสน อายุ 28 ปี แฟนสาวของผู้เสียชีวิต ร่ำไห้แทบขาดใจขณะเฝ้ามองร่างแฟนหนุ่ม โดยเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าพยายามห้ามปรามแล้วเรื่องการซื้อเรือ เนื่องจากแฟนหนุ่มเคยมีอาการป่วยและเคยชักมาก่อน แต่ด้วยคความตั้งใจของผู้ตายจึงตัดสินใจซื้อเรือลำนี้มาจนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้น
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน สภ.พื้นที่ ได้ทำการบันทึกภาพและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรและเก็บรักษาที่โรงพยาบาลบางละมุง เพื่อรอให้ญาติมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
