กต.สหรัฐฯ ถอนวีซ่าชาวต่างชาติ 6 ราย เหตุวิจารณ์การตาย “ชาร์ลี เคิร์ก”
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ เพิกถอนวีซ่าชาวต่างชาติ 6 ราย เหตุวิจารณ์การตาย ชาร์ลี เคิร์ก ลั่นไม่จำเป็นต้องให้ที่พำนักคนที่ฉลองการตายชาวอเมริกัน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้การเพิกถอนวีซ่าชาวต่างชาติ 6 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว เขียนข้อความวิพากษ์วิจารณ์ ชาร์ลี เคิร์ก อินฟลูเอนเซอร์สายการเมือง ที่ถูกยิงเสียชีวิตในมหาวิทยาลัย เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เขียนข้อความว่า “สหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้องให้ที่พำนักชาวต่างชาติที่เฉลิมฉลองความตายของชาวอเมริกัน” พร้อมระบุว่าวีซ่าที่เพิกถอนนั้นเป็นชาวแอฟริกาใต้ อาร์เจนตินา เม็กซิโก บราซิล เยอรมนี และ ปารากวัย
อ้างอิงจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ชาวอาร์เจนตินาที่โดนเพิกถอนวีซ่า กล่าวว่า นายเคิร์ก เผยแพร่แนวคิดที่เหยียดผิว สร้างความเกลียดชังให้ชาวต่างชาติ และเหยียดเพศ
ทางกระทรวงต่างประเทศระบุว่าพวกเขาจะเดินหน้าเอาผิดชาวต่างชาติที่เฉลิมฉลองการตายของชาร์ลี เคิร์ก ต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มือสังหาร “ชาร์ลี เคิร์ก” โดน 7 กระทง เผยมูลเหตุจูงใจก่อเหตุอุกอาจ
- FBI โพสต์คลิปวินาทีมือปืนยิง “ชาร์ลี เคิร์ก” หลบหนี หย่อนตัวจากหลังคา
- “ชาร์ลี เคิร์ก” คนสนิท “ทรัมป์” ถูกสไนเปอร์ยิงเสียชีวิต กลางงานดีเบต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: