ฮัมบูร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 10:35 น.
13 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โฟล์กสพาร์กสตาดิโอน ฮัมบูร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา ฮัมบูร์ก VS เลเวอร์คูเซ่น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ฮัมบูร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : โฟล์กสพาร์กสตาดิโอน
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
Credit : Bayer 04 Leverkusen

วิเคราะห์บอล ฮัมบูร์ก – เลเวอร์คูเซ่น

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ฮัมบูร์ก

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงห์เหนือ ของกุนซือ เมอร์ลิน โพลซิน จะไม่มีชื่อของ ฌอน-ลุก ดอมเป, วอร์เมด โอมารี่, โรเบิร์ต กลาเซล, เบเกอรี่ ยัตต้า และ อาบูบาก้า ซูมาโฮโร่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ดาเนี่ยล เอลฟัดลี่ ที่ติดโทษแบน

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ รายาน ฟิลิปป์

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย ดาเนี่ยล ฮอยเออร์ เฟอร์นานเดส, นิโคลัส คาพาลโด, ลูก้า วาสโควิช, จอร์แดน โทรูนาริญ่า, จอร์จี้ โกโชลีชวิลี่, นิโคไล เรมเบิร์ก, อัลเบิร์ต แซมบ้า โลก็องก้า, มิโร่ มูไฮม์, ฟาบิโอ วิเอร่า, ดาเมียน ดาวน์ส และ อเล็กซานเดอร์ รอสซิ่ง-เลเลซิต

Credit : HSV

เลเวอร์คูเซ่น

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ เอเซเกียล ปาลาซิออส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เอเลียสเซ เบน เซกีร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ อักเซล ทาเป, พาทริค ชิก และ อเล็กซ์ การ์เซีย

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเค่น, จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด้, เยนูเอล เบโลเชียน, ลูคัส บาซเกซ, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กริมัลโด้, นาธารน เทลล่า, มาลิค ทิลล์มัน และ โยนาส ฮอฟมันน์

Credit : Bayer 04 Leverkusen

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฮัมบูร์ก – เลเวอร์คูเซ่น

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 17/02/18 ฮัมบูร์ก 1-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
  • 24/09/17 เลเวอร์คูเซ่น 3-0 ฮัมบูร์ก (บุนเดสลีกา)
  • 03/02/17 ฮัมบูร์ก 1-0 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
  • 10/09/16 เลเวอร์คูเซ่น 3-1 ฮัมบูร์ก (บุนเดสลีกา)
  • 13/03/16 เลเวอร์คูเซ่น 1-0 ฮัมบูร์ก (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ฮัมบูร์ก

  • 10/01/26 แพ้ ไฟร์บวร์ก 1-2 (บุนเดสลีกา)
  • 20/12/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 13/12/25 แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 1-4 (บุนเดสลีกา)
  • 07/12/25 ชนะ เบรเมน 3-2 (บุนเดสลีกา)
  • 03/12/25 เสมอ โฮลสไตน์ คีล 1-1 (แพ้จุดโทษ 2-4, เดเอฟเบ โพคาล)

เลเวอร์คูเซ่น

  • 10/01/26 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 1-4 (บุนเดสลีกา)
  • 20/12/25 ชนะ ไลปฺซิก 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 13/12/25 ชนะ โคโลญจน์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 10/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ เอาก์สบวร์ก 0-2 (บุนเดสลีกา)
Credit : HSV

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ฮัมบูร์ก (3-4-3) : ดาเนี่ยล ฮอยเออร์ เฟอร์นานเดส (GK) – นิโคลัส คาพาลโด, ลูก้า วาสโควิช, จอร์แดน โทรูนาริญ่า – จอร์จี้ โกโชลีชวิลี่, นิโคไล เรมเบิร์ก, อัลเบิร์ต แซมบ้า โลก็องก้า, มิโร่ มูไฮม์ – ฟาบิโอ วิเอร่า, ดาเมียน ดาวน์ส, อเล็กซานเดอร์ รอสซิ่ง-เลเลซิต

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด้, เยนูเอล เบโลเชียน – ลูคัส บาซเกซ, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – นาธารน เทลล่า, มาลิค ทิลล์มัน- โยนาส ฮอฟมันน์

Credit : Bayer 04 Leverkusen

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

ฮัมบูร์ก 1-2 เลเวอร์คูเซ่น

 

