นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 11:00 น.
67

13 มกราคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด คาราบาวคัพ นิวคาสเซิล VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก
  • แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS แมนซิตี้
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Newcastle United

วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – แมนซิตี้

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ แดน เบิร์น, วิลเลี่ยม โอซูล่า, ฟาเบียน แชร์, เอมิล คราฟธ์ และ จามาล ลาสเซลส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ติโน่ ลิฟราเมนโต้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อารอน แรมส์เดล พร้อมกองหลัง 4 คน ลูอิส ไมลี่ย์, สเวน บ็อตแมน, มาธิค เจา, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โยอัน วิลซ่า

Credit : Newcastle United

แมนฯ ซิตี้

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า มีลิสต์นักเตะบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าว ทั้ง จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, มาเตโอ โควาซิช, ซาวินโญ่ และ ออสการ์ บ็อบบ์ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจมส์ แทรฟฟอร์ด พร้อมแนวรับ 4 คน มาเธอุส นูเนส, อับดูโคดีร์ คูซานอฟ, แม็กซ์ อัลลีน, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รายาน แชร์กี, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS แมนซิตี้

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 22/11/25 นิวคาสเซิล 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/02/25 แมนซิตี้ 4-0 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/09/24 นิวคาสเซิล 1-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/03/24 แมนซิตี้ 2-0 นิวคาสเซิล (เอฟเอ คัพ)
  • 13/01/24 นิวคาสเซิล 2-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

  • 10/01/26 เสมอ บอร์นมัธ 3-3 (ชนะจุดโทษ 7-6, เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 ชนะ ลีดส์ 4-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 0-1 (พรีเมียร์ลีก)

แมนฯ ซิตี้

  • 10/01/26 ชนะ เอ็กเซเตอร์ 10-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Newcastle United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล (4-2-3-1) : อารอน แรมส์เดล (GK) – ลูอิส ไมลี่ย์, สเวน บ็อตแมน, มาธิค เจา, ลูอิส ฮอลล์ – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่ – ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน – โยอัน วิลซ่า

แมนฯ ซิตี้ (4-1-4-1) : เจมส์ แทรฟฟอร์ด (GK) – มาเธอุส นูเนส, อับดูโคดีร์ คูซานอฟ, แม็กซ์ อัลลีน, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – รายาน แชร์กี, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ

นิวคาสเซิล 2-1 แมนซิตี้

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

