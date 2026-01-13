นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

13 มกราคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด คาราบาวคัพ นิวคาสเซิล VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก
- แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS แมนซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – แมนซิตี้
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ แดน เบิร์น, วิลเลี่ยม โอซูล่า, ฟาเบียน แชร์, เอมิล คราฟธ์ และ จามาล ลาสเซลส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ติโน่ ลิฟราเมนโต้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อารอน แรมส์เดล พร้อมกองหลัง 4 คน ลูอิส ไมลี่ย์, สเวน บ็อตแมน, มาธิค เจา, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โยอัน วิลซ่า
แมนฯ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า มีลิสต์นักเตะบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าว ทั้ง จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, มาเตโอ โควาซิช, ซาวินโญ่ และ ออสการ์ บ็อบบ์ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจมส์ แทรฟฟอร์ด พร้อมแนวรับ 4 คน มาเธอุส นูเนส, อับดูโคดีร์ คูซานอฟ, แม็กซ์ อัลลีน, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รายาน แชร์กี, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS แมนซิตี้
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 22/11/25 นิวคาสเซิล 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 15/02/25 แมนซิตี้ 4-0 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
- 28/09/24 นิวคาสเซิล 1-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 16/03/24 แมนซิตี้ 2-0 นิวคาสเซิล (เอฟเอ คัพ)
- 13/01/24 นิวคาสเซิล 2-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
- 10/01/26 เสมอ บอร์นมัธ 3-3 (ชนะจุดโทษ 7-6, เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 ชนะ ลีดส์ 4-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/12/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
แมนฯ ซิตี้
- 10/01/26 ชนะ เอ็กเซเตอร์ 10-1 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล (4-2-3-1) : อารอน แรมส์เดล (GK) – ลูอิส ไมลี่ย์, สเวน บ็อตแมน, มาธิค เจา, ลูอิส ฮอลล์ – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่ – ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน – โยอัน วิลซ่า
แมนฯ ซิตี้ (4-1-4-1) : เจมส์ แทรฟฟอร์ด (GK) – มาเธอุส นูเนส, อับดูโคดีร์ คูซานอฟ, แม็กซ์ อัลลีน, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – รายาน แชร์กี, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ
นิวคาสเซิล 2-1 แมนซิตี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: