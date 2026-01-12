ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 15:24 น.
69
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม
ภาพ @กรรมกรข่าว

รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม เคลื่อนไหวเหมือนตอนต้านกัญชา ไม่ถูกต้องครับ! ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ สุทัศนะจินดา ในกรรมกรข่าว ตั้งคำถามกลับไปยังพรรคประชาชนว่า หากต้องการ “รื้อโครงสร้าง” กองทัพอย่างแท้จริง เหตุใดจึงไม่เน้นพูดถึงเรื่องยุทธโธปกรณ์ เรื่องงบประมาณความมั่นคง หรือสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องพิการหรือเสียชีวิตจากการรบ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความสำคัญกว่าทหารรับใช้หลายพันเท่า

เรียกว่าตึงกันต่อกับมุมของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตผู้ก่อตั้งพรรคการเมือง “พรรครักประเทศไทย” ตอนปี 53 ซึ่งหลังจากออกมาคล้ายจะยืนฝั่งตรงข้ามกับ “พรรคส้ม” หรือ พรรคประชาชน ที่ตั้งแต่ช่วงสิ้นปีลากยาวมากระทั่งรับปีใหม่ 2569 จนถึงตอนนี้เกมการเมืองกำลังจ่อหน้าปากประตูเลือกตั้งใหญ่ 8 ก.พ.นี้ ปรากฏว่า อีกฝ่ายไล่หาประเด็นสาระมาซัดถามหาอุดมการณ์ของพรรคอันดับ 1 ที่คนเลือกมากสุดเมื่อ 4 ปีก่อน

นายชูวิทย์ อธิบายกับกรรมกรข่าววันนี้ (12 ม.ค.) ระบุว่า สาเหตุที่ต้องโฟกัสไปที่พรรคประชาชนเป็นพิเศษ ไม่ใช่เพราะความเกลียดชัง แต่เป็นเพราะพรรคประชาชนคือ “พรรคอันดับ 1” จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

ชูวิทย์ยังตั้งคำถามกลับไปยังพรรคประชาชนว่า หากต้องการ “รื้อโครงสร้าง” กองทัพอย่างแท้จริง เหตุใดจึงไม่เน้นพูดถึงเรื่องยุทธโธปกรณ์ เรื่องงบประมาณความมั่นคง หรือสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องพิการหรือเสียชีวิตจากการรบ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความสำคัญกว่าทหารรับใช้หลายพันเท่า

อดีตเจ้าพ่ออ่างทองคำยังย้ำว่า การกระทำดังกล่าวคือการ “แบ่งแยกชนชั้น” ในการหาเสียง ไม่ต่างจากประชานิยมในยุคพรรคไทยรักไทย โดยเลือกที่จะพูดถึงทหารเกณฑ์ เพราะเป็นกลุ่มคนจำนวนมากที่แปรเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงได้ง่าย แต่กลับละเลยที่จะพูดถึงบทบาทของ “ทหารรบ” หรือ ทหารอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงตายตามแนวชายแดน

“คุณไม่พูดถึงทหารขาขาด ทหารที่ตายเพื่อชาติ เพราะคุณมองว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตมันน้อย แค่ 20 กว่าคน แต่ไปโหมกระแสเรื่องทหารเกณฑ์เพราะฐานเสียงมันเยอะ นี่คือการสร้างความแตกแยก แบ่งแยกระหว่างนายทหารกับพลทหาร ระหว่างคนทำงานกับรากหญ้า เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ใช่หรือไม่?”

สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

อย่างไรก็ดีช่วงหนึ่งสรยุทธ ผู้ดำเนินรายการกล่าวแทรกความเห็นส่วนตัว โดยระบุกับแขกรับเชิปลายสายว่า มองมุมกลับประเด็นทหารรับใช้ที่พรรคส้มชูธงนั้น สรยุทธยืนกรานว่าไม่ใช่เรื่องสร้างความแตกแยก เพราะโดยหลักถ้าต้องการให้คนสมัครเป็นทหารอย่างใจจริงนั้น ควรให้ความเป็นธรรม-เป็นมนุษย์กับพวกเขาหรือไม่ ไม่ใช่เอาเหล่าทหารเกณฑ์ที่ว่ามานำไปใช้งานแบบผิดระเบียบ

ถึงตรงนี้ นายชูวิทย์ไม่โต้แย้งเพียงแต่กล่าวชี้แจง โดยเริ่มจากอ้างว่า เรื่องทหารรับใช้ที่กำลังถูกตรวจสอบ ปกติถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องเข้ามาจัดการอยู่แล้ว แต่ถ้านำมาใช้ในการหาเสียงจะสร้างความแตกแยก โดยเฉพาะแตกแยกกับคนที่จะไปเลือกตั้ง เนื่องจากประชาชนต้องตัดสินใจ ต้องมองเห็นทหารในเกณฑ์ที่ถูกต้องก่อน ตนอาจเป็นคนยุคเก่าแต่ชาติต้องมาก่อน เรื่องตัวบุคคลต้องแก้ไขแน่นนอน เรื่องนี้เกิดมาก่อนที่ทุกคนเกิด เรื่องธรรมเนียมทหาร ทหารรับใช้ ใช่ ผิด ! คุณคอร์รัปขั่นเวลา ถูกต้อง มันไม่ใช่เลย และการบำรุงสวัสดิการ ถูกต้องครับ ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลย

แต่ปัญหาต่างๆ ของกองทัพนั้นน่ะ ! มันมีมากกว่าสิ่งที่คุณนำขึ้นมาหาเสียง นำประเด็นที่บาตรใหญ่ ทำเหมือนกับสมัยที่นายพิธาทำ สิ่งที่พิธา พูด 2-3 ปีที่แล้ว แต่เกิดเรื่องขึ้นมา เพราะนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นำไปกล่าวเองว่า ถ้าพิธาเป็นายกฯ ปัญหาชายแดนจะไม่เกิด

ชูวิทย์ จึงสรุปกับกรรมกรข่าวเที่ยวล่าสุดชัดเจนว่า นี่จึงเป็นสิ่งที่ นายธนาธร กล่าวเอง ! แล้วดึงฟุตปริ้นต์ของนายพิธากลับขึ้นมาเองกับมือ (ดูคลิป).

ขอบคุณคลิปจากรายการ @กรรมกรข่าว คุยนอกจอ.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวภูมิภาค

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

11 วินาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

41 นาที ที่แล้ว
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

43 นาที ที่แล้ว
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โมนิก้า&quot; เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย ข่าว

“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายวิฑูรย์ ยืนยัน ศาลรับฟ้องแล้ว โรม ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาท กรณีกล่าวหาคู่กรณีเป็นแก๊งสแกมเมอร์ ด้านทนาย ลั่น &quot;คนไม่ใช่สแกมเมอร์ ก็จะเมนต์ให้เป็นให้ได้&quot; ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลอาญาประทับฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” คดีหมิ่น “เบน สมิธ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดง เยาวเรศ นางเอกอุทัยเทวี เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร บันเทิง

หาดูยาก แดง เยาวเรศ นางเอกคู่บุญ เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร แฟนละครคิดถึงซึ้ง อบอุ่นหัวใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีอีโอหงษ์ทอง ข่าวอาชญากรรม

ออกหมายจับ “ซีอีโอสาวบ.หงษ์ทอง” เบี้ยวฟังพิพากษาคดีหวยแพง นัดใหม่มี.ค.69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเผาในกัมพูชาทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ลอยเข้ามาในไทย ข่าว

รู้ต้นตอ PM 2.5 พุ่งในไทย เพราะเขมรเผาทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอมนูญเตือนภัยเงียบอาม่าวัย 84 ปอดอักเสบเป็นก้อนใหญ่ ข่าว

อุทาหรณ์ หญิงชราแข็งแรง สูดดมสิ่งนี้หลายปี ปอดอักเสบ-พบก้อนเนื้อใหญ่ รักษาหายยาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแผนที่ดิสนีย์แลนด์เมืองไทยใน EEC แสดงพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ เศรษฐกิจ

เช็กให้ชัวร์ “ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย” มาแน่ หรือแค่ข่าวลือวนลูป?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม THEOS-2A สู่อวกาศ หนุนภารกิจสำรวจโลก ข่าว

นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม THEOS-2A สัญชาติไทยสู่อวกาศ หนุนภารกิจสำรวจโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน บันเทิง

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot; ข่าว

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง ข่าวการเมือง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ข่าวต่างประเทศ

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แก้ว เรมี&quot; ชี้หาก &quot;อนุทิน&quot; แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก &quot;เพื่อไทย-ปชน.&quot; ข่าวต่างประเทศ

“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก “เพื่อไทย-ปชน.”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แห่อาลัย “ป้าพัน” ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เชียงราย หลังเหตุสลด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านระอุ! พันเอกเมห์ดี ราฮิมี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 15:24 น.
69
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button