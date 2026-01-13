ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แฉกลุ่มโห่ไล่ “ธนาธร” เป็นหน้าเดิม แนะซูมกล้องให้เห็นหน้าชัดๆ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 10:23 น.
“ไอซ์ รักชนก” แฉเบื้องหลัง เวทีดีเบตชลบุรี เผยกลุ่มโห่ไล่ “ธนาธร” เป็นม็อบจัดตั้งหน้าเดิม เปลี่ยนแค่เสื้อ จี้สื่อซูมหน้าให้ชัดอาจเจอแจ็คพอต

น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้อัดคลิปวิดีโอเปิดเผยเบื้องหลังที่มีกลุ่มบุคคลหนึ่งได้ตะโกนก่อกวน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง พรรคประชาชน ขณะดีเบตในรายการ “เลือกตั้ง 69 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ” เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า

“เบื้องหลังของเวทีดีเบตที่ชลบุรีเมื่อวาน อยากจะบอกว่า ตลอดการตอบคำถามของคุณธนาธร พอจะอ้าปากตอบปุ๊บจะมีกลุ่มคนมาโห่ไล่ทำให้เสียสมาธิอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าดูในถ่ายทอดสดอาจจะไม่เห็น แต่ว่ามันมีคนถ่ายคลิปมาลง

ทีมจังหวัดยืนยันว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันกับที่มาโห่ไล่ไอซ์ที่ชลบุรีในวันที่พา ส.ส.ชลบุรี ไปจับเบอร์ แล้วก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่มาโหไล่คุณธนาธร ตอนขึ้นเวทีดีเบตในปี 66 ซึ่งก็แค่เปลี่ยนเสื้อ

จริงๆ แล้วสิ่งที่สื่อควรจะทำไม่ใช่การตัดเสียงคนพวกนี้ออก แต่ต้องซูมไปที่หน้าคนพวกนี้ว่ามีใครที่มาโห่ไล่บ้าง ก็ให้เห็นๆ กันไปเลยว่าเป็นประชาชนจริงๆ หรือเป็นกลุ่มจัดตั้ง เพราะว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยเขาแพ้กล้อง ในวันที่มาโห่ไล่ไอซ์เนี่ยไอซ์ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะ พอเจอกล้องปุ๊บเขาก็จะปิดหน้าปิดตาเอาหมวกมาปิดเดินหนี เอาดอกกุหลาบมาปิด ดังนั้นสิ่งที่สื่อควรจะทำไม่ใช่ตัดเสียง ซูมเข้าไปที่หน้าแบบนี้”

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ขณะอัดคลิปเปิดใจ
FB/ รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

จากนั้น ไอซ์ รักชนก ได้เปิดคลิปที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการจับภาพไปที่กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่ได้โห่ไล่ น.ส.รักชนก ในจังหวัดชลบุรี พร้อมกับให้กลุ่มคนเหล่านั้นมมองกล้อง ถอดหมวก และอย่าเอาดอกไม้บังหน้า

ไอซ์ รักชนก เล่าต่อว่า “ขอความกรุณาสื่อมวลชน รอบหน้าต้องซูมให้ชัดๆ เลยว่าหน้าตาเป็นยังไง จะได้รู้ว่ามาจากพรรคไหนมาจากกลุ่มมาจากแก๊งไหน เพราะว่าถ้าเปิดหน้าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะแจ็คพอตก็ได้ เหมือนรอบที่แล้วที่มีคนมายืนด่าไอซ์ สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของคุณสุชาติ ชมกลิ่น แต่รอบนี้ไม่ได้บอกว่าใคร แต่แค่บอกว่ารอบที่แล้วคุณสุชาติเขาออกมายอมรับว่าเป็นที่ปรึกษาเค้า”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

