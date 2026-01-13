น้ำ นิชนันท์ ดึงสติคอนเทนต์ “เสียบแบงค์พัน” ลั่นแค่หยอกๆ ใช้ไม่ได้กับกฎหมายเลือกตั้ง
สาวทำคอนเทนต์ จัดฉากเสียบแบงก์พันใส่ใบแนะนำตัวหวังยอดไลก์ น้ำ นิชนันท์ ซัดข้ออ้าง “หยอกๆ” ใช้ไม่ได้กับกฎหมาย
ยังคงปะทุต่อเนื่อง ! กับกรณี “คอนเทนต์ทำพิษ” ที่มีหญิงสาวรายหนึ่งนึกสนุกจัดฉากนำธนบัตรใบละ 1,000 บาท ไปเสียบไว้กับแผ่นพับผู้สมัครสส. พรรคประชาชน แล้วโพสต์ลงโซเชียลพร้อมแคปชัน “กลับมาเจอแบบนี้ละ ขื่นใจ หยอกๆ อย่าดราม่านะ” จนกลายเป็นไวรัลที่สร้างความเข้าใจผิดเรื่องการซื้อเสียงไปทั่วโลกออนไลน์
แม้ต่อมาสาวเจ้าของโพสต์จะสารภาพว่า ไม่คิดว่าจะเป็นดราม่าใหญ่โตแค่โพสต์ขำๆ แต่งานนี้ฝั่งของ นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน ผู้สมัคร สส. จันทบุรี เขต 3 พรรคประชาชน เคลื่อนไหวโต้กลับทันควันเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ใจ โดยยืนยันหนักแน่น ทีมงานลงพื้นที่แนะนำตัวตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด กรณีบ้านไหนไม่มีคนอยู่ ทีมงานจะเพียงแค่วางแผ่นพับนโยบายไว้ให้ศึกษาเท่านั้น ไม่มีการแนบเงินหรือสิ่งของมีค่าใดๆ ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ผู้สมัครสส.ของพรรคส้มยังมีการลงบันทึกประจำวันกับสภ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จนต่อมามือโพสต์ต้นเรื่องต้องลบโพสต์ออกจากทุกช่องทางพร้อมกับส่งข้อความาขอโทษผู้สมัครสส.พรรรคประชาชนเป็นที่เรียบร้อย
อย่างไรก็ดีมุมของ “น้ำ” นิชนันท์ วังคะฮาต สมาชิกคนสำคัญของพรรคประชาชน ทนไม่ไหว ออกมาโพสต์ฟาดกลับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยถ้อยคำที่เผ็ดร้อนและจริงจัง โดยชี้ให้เห็นว่า การกระทำดังกล่าวไม่ใช่เรื่องล้อเล่น แต่เป็น “อาชญากรรมทางเลือกตั้ง” ที่สมบูรณ์แบบ
นิชนันท์ระบุชัดเจนว่า การกระทำนี้เข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสีพรรคการเมืองอย่างรุนแรง ข้อแก้ตัวที่ว่า “หยอกๆ อย่ามาดราม่า” ฟังไม่ขึ้น เพราะพฤติกรรมคือการสร้างหลักฐานเท็จ ที่สำคัญเพจของผู้โพสต์มีผู้ติดตามถึง 7,000 คน แถมยังมีการโพสต์ลงอินสตราแกมซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะถูกนำไปขยายผลใน TikTok หรือส่งต่อในไลน์กลุ่ม เพื่อบิดเบือนให้ประชาชนเกลียดชังพรรค
“คนทำต้นเรื่องจะรับผิดชอบอย่างไร หากภาพนี้ถูกส่งต่อจนคนเข้าใจผิดไปทั่วประเทศ?”
เพื่อไม่ให้เป็นบรรทัดฐานที่ผิด นิชนันท์ ได้ส่งสัญญาณตรงไปยังผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เขต ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ให้ดำเนินการ “แจ้งความดำเนินคดีทันที” โดยไม่มีการประนีประนอม เพื่อให้เป็นคดีตัวอย่างว่า การนำกฎหมายเลือกตั้งมาล้อเล่นเพื่อหวังยอดไลก์ มีราคาที่ต้องจ่ายแพงแค่ไหน
“น้ำ นิชนันท์” ยังทิ้งท้ายด้วยคำเตือนไปยังบรรดาชาวเน็ตมือไวที่คิดจะแชร์ภาพดังกล่าวต่อเพื่อโจมตีพรรคว่า “ใครไปแชร์ต่อภาพใส่ร้ายส้ม บิดเบือนก็คือ ทำผิดกฎหมายเช่นกัน แจ้งเตือนไว้ก่อนว่า… เราเอาจริง!”.
