เกมพลิก “ดราม่าส้มแจกพัน“ ที่แท้จัดฉากเรียกยอดไลค์ สาวรับติดคอนเทนต์ หลังไมค์หาผู้สมัคร
โอละพ่อ! ภาพไวรัล “แบงก์เทาเสียบใบแนะนำตัว” พรรคส้มจันทบุรี เขต 3 ทำโซเชียลเดือดปัดซื้อเสียง ผู้สมัครฯ หอบหลักฐานแจ้งความลงบันทึกประจำวัน สุดท้ายความแตก “สาวมือบอน” สารภาพจัดฉากเอง อ้างคึกคะนองทำคอนเทนต์ขำๆ แต่เรื่องไม่ขำ
เรื่องนี้เริ่มจากผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่งโพสต์ภาพธนบัตร 1,000 บาท เสียบไว้กับแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครสส. พรรคประชาชน เขต 3 ที่ประตูหน้าบ้านในต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี พร้อมแคปชั่นว่า “กลับมาเจอแบบนี้ละ ขื่นใจ“ หยอกๆ อย่าดราม่านะ
ทันทีที่กระแสข่าวแพร่สะพัด นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน ผู้สมัคร สส. จันทบุรี เขต 3 พรรคประชาชน เคลื่อนไหวโต้กลับทันควันเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ใจ โดยยืนยันหนักแน่นว่า ทีมงานลงพื้นที่แนะนำตัวตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด กรณีบ้านไหนไม่มีคนอยู่ ทีมงานจะเพียงแค่วางแผ่นพับนโยบายไว้ให้ศึกษาเท่านั้น ไม่มีการแนบเงินหรือสิ่งของมีค่าใดๆ ทั้งสิ้น
เพื่อยืนยันความโปร่งใสและป้องกันผลกระทบทางกฎหมายเลือกตั้ง น.ส.ญาณธิชา จึงเดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อน โดยระบุชัดเจนว่า ภาพธนบัตร 1,000 บาทที่ปรากฏ เป็นการกระทำของผู้ไม่หวังดีหรืออาจเป็นการสร้างสถานการณ์ของเจ้าของโพสต์เอง
เมื่อเรื่องราวบานปลายถึงขั้นมีการแจ้งความดำเนินคดีและสังคมเริ่มกดดันหนัก เจ้าของเฟซบุ๊กต้นเรื่องจึงต้องออกมาแสดงตัว และยอมรับสารภาพความจริงที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับส่ายหน้า
หญิงมือโพสต์ยอมรับหมดเปลือกว่า “ตนเป็นคนนำเงินของตัวเองมาเสียบถ่ายรูปเอง” โดยทำไปเพราะความคึกคะนอง นึกสนุกอยากทำคอนเทนต์เรียกยอดไลก์และสร้างสีสันในโซเชียลมีเดียเท่านั้น ไม่ได้คาดคิดว่าการกระทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่สร้างความเสียหายระดับประเทศ
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 19.00 น. ของเมื่อวานที่ผ่านมา หลังจาก ไพโรจน์ บัวเผื่อน และเล็ก ญาณธิชา ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อย ต่อมายังได้ระบุรายละเอียดที่น้องคู่กรณีชี้แจงหลังไมค์ด้วย
“น้องได้แชทเข้ามาคุยในเพจ น้องแจ้งว่าได้มีการลบโพสต์ทั้งในเฟสบุ๊คและไอจีไปแล้ว และได้มีการชี้แจงว่า ได้เป็นคนทำเอง โพสต์เองค่ะ ไพโรจน์ บัวเผื่อน ผู้สมัคร สส. จันทบุรีเขต 3 และทางทีมงานไม่ได้แนบเงินไว้แต่อย่างใดนะคะ”.
