LGBTQ+ ฉะมนุษย์ป้า บ่นคนขับเพราะรถติด-ปิดถนน ชาวเน็ตขอบคุณยกเป็นฮีโร่
คลิปไวรัล ผู้โดยสาร LGBTQ+ ฉะเดือด มนุษย์ป้า ต่อว่าคนขับรถประจำทาง เพราะรถติดย่านก่อสร้างรถไฟฟ้า ลั่น “คนอื่นรอได้คุณก็ต้องรอได้” ชาวเน็ตยกย่องตัวแทนคนทั้งรถ
กำลังเป็นคลิปไวรัลที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกชื่อบัญชี @gotobedwithnext โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถโดยสารประจำทางสายหนึ่ง เมื่อคืนวันที่ 12 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา พร้อมแคปชั่นประกอบระบุว่า
“ทางข้างหน้าปิดถนนทำรถไฟฟ้า รถติดนานมาก รถเมล์เลยต้องเข้าซอยทะลุไปอีกถนน พี่ผู้หญิงคนนี้เดินมาจากท้ายรถมาหน้ารถ แล้วนั่งบ่นพึมพำว่า “ปิดถนนทำไม รถติด ถ่ายไปแจ้งสิ ขับรถช้า ติดไฟแดง คันอื่นถึงหมดแล้ว อยากกลับบ้าน” บ่นพึมพำแบบนี้ตลอดทาง จนกระทั่ง…”
ในคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นเหตุการณ์ระหว่างการถกเถียงอย่างดุเดือดระหว่าง lgbtq+ กับหญิงวัยกลางคนที่เดินมาบ่นพนักงานขับรถโดยสาร ซึ่งหลังจากหญิงกลางคนบ่นเชิงต่อว่าคนขับว่า “ปิดถนนทำไม รถติด ถ่ายไปแจ้งสิ ขับรถช้า ติดไฟแดง คันอื่นถึงหมดแล้ว อยากกลับบ้าน”
ทางด้าน lgbtq+ ก็พูดขึ้นมาว่า “ช่วยพูดให้เกียรติคนขับบ้าง เค้าก็ทำงานไม่มีใครมาจอดเล่นหรอกค่ะ” หญิงกลางคนตอบกลับทันควันว่า “ก็กูอยากกลับบ้าน” ก่อนที่ทาง lgbtq+ คู่กรณีจะสบถคำด่าแบบรัว ๆ ว่า “แล้ว…ึ.งไม่ออกรถขี่เองล่ะ อิดxก …ึ.งมาใช้รถประจำทางทำไม คนอื่นเค้ารอได้ …ึ.งก็ต้องรอได้ อิดxก …ึ.งเป็นนางฟ้าหรอ …ึ.งเป็นเจ้าของหรอ ออกรถขี่เองค่ะอิดxก”
ขณะที่หญิงวัยกลางคน กล่าวตอบว่า “อิคxาย อิคxาย อิตุ๊x อิตุ๊x” ส่วน lgbtq+ ก็ตอบส่งท้ายก่อนคลิปตัดไปว่า “…ึ.งอย่ามาด่า..ู.แบบนี้นะ …ึ.งรู้ไหม..ู.เป็นใคร …ึ.งเป็นใครพนักงานเงินเดือนกระจอก ๆ อิดxก”
คลิปดังกล่าวมีคนดูกว่า 1.2 ล้านคน และมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า 1,200 คนเลยทีเดียว โดยส่วนใหญ่เห็นไปในทางเดียวกันว่า lgbtq+ คือตัวแทนคนในประจำทางหลาย ๆ คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น หรือเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ที่มีคนบ่นเรื่องรถติด รวมถึงต่อว่าพนักงานขับรถและพนังงานเก็บค่าโดยสาร
ชาวเน็ตมองว่ามันเป็นมารยาส่วนรวม คนอื่นก็อยากกลับบ้านเหมือนกัน คนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารก็อยากถึงที่หมายเร็ว ๆ และอยากกลับบ้านไปพักเหมือนกับทุก ๆ คน ซึ่งเมื่อมีคนบนรถเริ่มบ่นหรือต่อว่าเขาขณะทำหน้าที่อาจสร้างความอึดอัดใจให้กับพนักงานได้
@gotobedwithnext
ทางข้างหน้าปิดถนนทำรถไฟฟ้า รถติดนานมาก รถเมล์เลยต้องเข้าซอยไปทะลุอีกถนน พี่ผู้หญิงคนนี้เดินมาจะท้ายรถมาหน้ารถ แล้วนั่งบ่นพึมพำว่า “ปิดถนนทำไม รถติด ถ่ายไปแจ้งสิ ขับรถช้า ติดไฟแดง คันอื่นถึงหมดแล้ว อยากกลับบ้าน” บ่นพึมพำแบบนี้ตลอดทาง จนกระทั่ง #รถเมล์
อ้างอิงจาก : TikTok @gotobedwithnext
ติดตาม The Thaiger บน Google News: