เปิดภาพ “เต้ อาชีวะ” พร้อมไรเดอร์กว่า 100 ชีวิต รวมตัวล่า 6 แรงงานเมียนมากร่าง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 10:31 น.
68
เมียนมากร่าง บางบ่อ
ภาพ @Facebook

“เต้ อาชีวะ” นำทีมไรเดอร์นับร้อยคน ไล่ล่าตัว 6 แรงงานเมียนมากร่าง ย้ำมาให้กำลังใจไรเดอร์คนไทยที่ถูกทำร้าย ด้านร้านต้นเรื่องเผยไล่ออกหมดแล้วทั้งหกราย

เรียกว่ากำลังเป็นประเด็น “น้ำผึ้งหยดเดียว” ที่ตอนนี้ลุกลามถึงขั้นคนในพื้นที่และไรเดอร์อีกจำนวนมากต่างพากันติดตามตัว 6 แรงงานชาวเมียนมาซึ่งก่อเหตุโชว์กร่างเย้ยกฏหมายบ้านเราชนิดงามหน้า โดยรุถือดิ้วและท่อนเหล็กยกพวกรุมสกรัมหนุ่มไรเดอร์คนไทยหลายคน เหตุเกิดยังร้านอาหารแห่งหนึ่ง ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2569

ต่อมารอยต่อช่วงเย็นถึงกลางดึกวานนี้ (12 ม.ค.) ได้ปรากฏภาพของพนักงานไรเดอร์จำนวนมากรวมตัวกันบรืเวณหน้าร้านอาหารที่เกิดเหตุหลังทราบข่าว โดย นายอัครวุธ บุรณพนธ์ หรือ เต้ อาชีวะ ได้เดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อให้กำลังใจไรเดอร์ พร้อมเผยว่า ตนตั้งใจมาเพื่อประกาศให้รู้ว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวทำไม่ถูกต้องที่มากร่างในประเทศไทย และฝากเตือนไปถึงแรงงานแก๊งดังกล่าวให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ หากต้องการจะอยู่ต่อในประเทศไทย คนไทยรักสงบ แต่อย่ามาทำแบบนี้เดี๋ยวจะเจอดี

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าวว่า เจ้าของเป็นใครกันแน่ เพราะข้อมูลที่ได้มานั้นพบแรงงานคู่กรณี เป็นเจ้าของร้าน โดยใช้นอมินีเป็นคนไทย

จากนั้นยังพากันไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจที่ สภ.บางบ่อ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทุกมิติที่พบความผิด

มีรายงานเพิ่มเติมว่า กลุ่มแรงงานเมียนมาผู้ก่อเหตุได้พากันนั่งรถหลบหนีหลังทราบว่า ถูกกดดันปิดล้อมล่าตัวอย่างหนักในพื้นที่

อัปเดตล่าสุดในส่วนของเต้ อาชีวะ โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยระบุ “วันนี้ ! พี่ทำได้แค่นี้ แต่พี่รับปากจะตามพวกมันมารับผิดชอบทรัพย์สิน เครื่องมือหากินของน้องให้ได้ พี่มีน้อยพี่ช่วยเท่าที่พี่ช่วยได้ 2000฿ ไม่เกินใจพี่วันหน้า เอ็งต้องได้มากกว่านี้ ไอน้องชาย เราคนไทยไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยพวกเรา สู้ต่อไปพี่น้องไรเดอร์ ตามจนกว่าจะได้ตัวมัน” (ดูคลิป)

แฟ้มภาพ
เต้ อาชีวะ อัครวุธ บุรณพนธ์
ภาพจาก Facebook @เต้ อาชีวะ อัครวุธ บุรณพนธ์

อย่างไรก็ดี อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวบ้านเมือง น.ส.เมย์ อายุ 32 ปี สัญชาติเมียนมา หุ้นส่วนของร้านฯ กล่าวว่า ร้านเปิดได้ 2 เดือน มีเอกสารขออนุญาตถูกต้อง จดทะเบียนเป็นร้านอาหาร แต่มักจะมีลูกค้าที่มาใช้บริการซื้อสุราเข้ามาขอนั่งกินในร้าน

ส่วนลูกน้องที่ก่อเหตุเสื้อสีขาวชื่อ นายเฮง อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา ตนได้สอบถามเบื้องต้นแล้ว นายเฮงยอมรับว่ามีเรื่องกับไรเดอร์บนท้องถนนแต่อ้างว่าตัวนายเฮงไม่ได้เป็นฝ่ายผิด แต่ผิดที่ใจร้อนไปลงมือทำร้ายร่างกายไรเดอร์ก่อน ตอนนี้รู้สึกผิด ฝากขอโทษผู้บาดเจ็บและคนไทย ตอนนี้ได้ไล่ 6 คนที่ก่อเหตุออกทั้งหมดแล้ว และอยากขอโทษคนไทยในสิ่งที่เกิดขึ้น

ด้าน นายสุธีร์ สุภาพ ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า หลังพูดคุยกับน.ส.เมย์ สัญชาติเมียนมา อ้างว่า เจ้าของร้านเป็นคนไทย ร้านมีเอกสารจดทะเบียนถูกต้อง แต่จากการตรวจสอบยังไม่พบมีการนำมาปิดประกาศไว้ที่ร้าน จึงสั่งให้ปิดบริการไว้ก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะนำเอกสารต่าง ๆ ที่อ้างว่ามี นำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ครบถ้วนก่อนจึงจะพิจารณาอีกครั้ง

พร้อมฝากถึงผุ้ประกอบการรายอื่น ๆ ขอให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนเปิดให้บริการ และ ต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณรอบ ร้านอีก.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

เจาะเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 17/1/69 แนวทางแห่งความหวังชุดเลขท้าย งวดหวยวันครู

34 วินาที ที่แล้ว
จินนี่ ยศสุดา ให้ปากคำตำรวจเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศที่โดม ปกรณ์ ลัม ข่าวอาชญากรรม

เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ

8 นาที ที่แล้ว
อุทาหรณ์ “สาวขี่จยย.ห่มผ้ากันหนาว” สุดท้ายดับสลด เสียหลักชนเสาไฟดับ 2 ศพ

11 นาที ที่แล้ว
เตรียมฟิน เผยเงาปริศนา “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชันรีเมค ซีรีส์วาย แฟนคลับแห่ลุ้นคู่จิ้น

12 นาที ที่แล้ว
ไม่ทนแล้ว! รัฐมินนิโซตาเดินหน้าฟ้องรัฐบาลทรัมป์ ส่งเจ้าหน้าที่ตม.เข้ารัฐ ชี้เป็นการรุกราน

16 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบายหญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน หากทุกฝ่ายยินยอม

34 นาที ที่แล้ว
LGBTQ+ ฉะมนุษย์ป้า บ่นคนขับเพราะรถติด-ปิดถนน ชาวเน็ตขอบคุณยกเป็นฮีโร่

36 นาที ที่แล้ว
น้ำ นิชนันท์ ดึงสติคอนเทนต์ “เสียบแบงค์พัน” ลั่นแค่หยอกๆ ใช้ไม่ได้กับกฎหมายเลือกตั้ง

38 นาที ที่แล้ว
ส่อพิรุธ? เก๋งข้าราชการ ชนนักเรียน ม.1 ดับ 3 ศพ พยานยัน มีกล้องหน้ารถ แต่ตำรวจบอก “ไม่มี”

40 นาที ที่แล้ว
โรมเตือน! อย่าหลงกล “ฮุนเซน” วางยาพรรคส้ม ผิดหวังอนุทิน โหนวาทกรรมรมต.เขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสี่ยงปอดพัง! เช็ก 10 เขต กทม. ฝุ่น PM2.5 พุ่งปรี๊ด “บางรัก” ทะลุระดับสีส้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
GISTDA ออกแถลง ดาวเทียม THEOS-2A หลังขึ้นสู่วงโคจรไม่สำเร็จ เหตุจรวดนำส่งขัดข้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาววอนสื่อช่วย แม่ถูกหลอกโอนเงินนาน 10 ปี ยอมกินมาม่าเพื่อเปย์โจร หวังรวยร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ลีร่า ผู้รับบท Nico Robin ใน One Piece ซีซั่น 2 ลงจอ Netflix 10 มี.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ “เต้ อาชีวะ” พร้อมไรเดอร์กว่า 100 ชีวิต รวมตัวล่า 6 แรงงานเมียนมากร่าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ไอซ์ รักชนก” แฉกลุ่มโห่ไล่ “ธนาธร” เป็นหน้าเดิม แนะซูมกล้องให้เห็นหน้าชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงินเยียวยา ครอบครัว “น้องอีฟ” พยาบาลสาว รพ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิตขณะเข้าเวรดึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำลา ขุนพลน้อย เกียรติสุริยา อดีตแชมป์ลุมพินี จากไปวัย 73 ปี ปิดฉากยอดฝีมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม เอาจริง! ไล่แคปคอมเมนต์สาว ๆ คุกคามใต้โพสต์ กางเกงวิ่งสีขาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้โดยสารสุดทน รุมสั่งสอนฝรั่งคลั่ง ทุบกระจกรถไฟแตก ชูนิ้วกลาง อวยเขมรดีกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่ออังกฤษแฉ “ทรัมป์” สั่งกองทัพทำแผนบุกยึดกรีนแลนด์ หวังกวาดคะแนนนิยม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนดราม่า Wonder JN จากโพสต์สอนผู้ชาย “Low Class” สู่การขุดอดีตจนต้องปิดเพจ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แจงดราม่าซ้ำ ยกสมบัติให้ชาติเกลี้ยง? ยันมรดกลูกส่วนแบ่งครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมพลิก “ดราม่าส้มแจกพัน“ ที่แท้จัดฉากเรียกยอดไลค์ สาวรับติดคอนเทนต์ หลังไมค์หาผู้สมัคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
