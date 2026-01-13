เปิดภาพ “เต้ อาชีวะ” พร้อมไรเดอร์กว่า 100 ชีวิต รวมตัวล่า 6 แรงงานเมียนมากร่าง
“เต้ อาชีวะ” นำทีมไรเดอร์นับร้อยคน ไล่ล่าตัว 6 แรงงานเมียนมากร่าง ย้ำมาให้กำลังใจไรเดอร์คนไทยที่ถูกทำร้าย ด้านร้านต้นเรื่องเผยไล่ออกหมดแล้วทั้งหกราย
เรียกว่ากำลังเป็นประเด็น “น้ำผึ้งหยดเดียว” ที่ตอนนี้ลุกลามถึงขั้นคนในพื้นที่และไรเดอร์อีกจำนวนมากต่างพากันติดตามตัว 6 แรงงานชาวเมียนมาซึ่งก่อเหตุโชว์กร่างเย้ยกฏหมายบ้านเราชนิดงามหน้า โดยรุถือดิ้วและท่อนเหล็กยกพวกรุมสกรัมหนุ่มไรเดอร์คนไทยหลายคน เหตุเกิดยังร้านอาหารแห่งหนึ่ง ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2569
ต่อมารอยต่อช่วงเย็นถึงกลางดึกวานนี้ (12 ม.ค.) ได้ปรากฏภาพของพนักงานไรเดอร์จำนวนมากรวมตัวกันบรืเวณหน้าร้านอาหารที่เกิดเหตุหลังทราบข่าว โดย นายอัครวุธ บุรณพนธ์ หรือ เต้ อาชีวะ ได้เดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อให้กำลังใจไรเดอร์ พร้อมเผยว่า ตนตั้งใจมาเพื่อประกาศให้รู้ว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวทำไม่ถูกต้องที่มากร่างในประเทศไทย และฝากเตือนไปถึงแรงงานแก๊งดังกล่าวให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ หากต้องการจะอยู่ต่อในประเทศไทย คนไทยรักสงบ แต่อย่ามาทำแบบนี้เดี๋ยวจะเจอดี
นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าวว่า เจ้าของเป็นใครกันแน่ เพราะข้อมูลที่ได้มานั้นพบแรงงานคู่กรณี เป็นเจ้าของร้าน โดยใช้นอมินีเป็นคนไทย
จากนั้นยังพากันไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจที่ สภ.บางบ่อ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทุกมิติที่พบความผิด
มีรายงานเพิ่มเติมว่า กลุ่มแรงงานเมียนมาผู้ก่อเหตุได้พากันนั่งรถหลบหนีหลังทราบว่า ถูกกดดันปิดล้อมล่าตัวอย่างหนักในพื้นที่
อัปเดตล่าสุดในส่วนของเต้ อาชีวะ โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยระบุ “วันนี้ ! พี่ทำได้แค่นี้ แต่พี่รับปากจะตามพวกมันมารับผิดชอบทรัพย์สิน เครื่องมือหากินของน้องให้ได้ พี่มีน้อยพี่ช่วยเท่าที่พี่ช่วยได้ 2000฿ ไม่เกินใจพี่วันหน้า เอ็งต้องได้มากกว่านี้ ไอน้องชาย เราคนไทยไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยพวกเรา สู้ต่อไปพี่น้องไรเดอร์ ตามจนกว่าจะได้ตัวมัน” (ดูคลิป)
อย่างไรก็ดี อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวบ้านเมือง น.ส.เมย์ อายุ 32 ปี สัญชาติเมียนมา หุ้นส่วนของร้านฯ กล่าวว่า ร้านเปิดได้ 2 เดือน มีเอกสารขออนุญาตถูกต้อง จดทะเบียนเป็นร้านอาหาร แต่มักจะมีลูกค้าที่มาใช้บริการซื้อสุราเข้ามาขอนั่งกินในร้าน
ส่วนลูกน้องที่ก่อเหตุเสื้อสีขาวชื่อ นายเฮง อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา ตนได้สอบถามเบื้องต้นแล้ว นายเฮงยอมรับว่ามีเรื่องกับไรเดอร์บนท้องถนนแต่อ้างว่าตัวนายเฮงไม่ได้เป็นฝ่ายผิด แต่ผิดที่ใจร้อนไปลงมือทำร้ายร่างกายไรเดอร์ก่อน ตอนนี้รู้สึกผิด ฝากขอโทษผู้บาดเจ็บและคนไทย ตอนนี้ได้ไล่ 6 คนที่ก่อเหตุออกทั้งหมดแล้ว และอยากขอโทษคนไทยในสิ่งที่เกิดขึ้น
ด้าน นายสุธีร์ สุภาพ ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า หลังพูดคุยกับน.ส.เมย์ สัญชาติเมียนมา อ้างว่า เจ้าของร้านเป็นคนไทย ร้านมีเอกสารจดทะเบียนถูกต้อง แต่จากการตรวจสอบยังไม่พบมีการนำมาปิดประกาศไว้ที่ร้าน จึงสั่งให้ปิดบริการไว้ก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะนำเอกสารต่าง ๆ ที่อ้างว่ามี นำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ครบถ้วนก่อนจึงจะพิจารณาอีกครั้ง
พร้อมฝากถึงผุ้ประกอบการรายอื่น ๆ ขอให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนเปิดให้บริการ และ ต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณรอบ ร้านอีก.
