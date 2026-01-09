ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก แชร์ 5 เหตุผล ไม่ควรเลือกพรรคส้ม อ่านจบมีจุก ทำคนโกงลำบาก

89
ไอซ์ รักชนก แชร์คลิป 5 เหตุผลห้ามเลือกพรรคประชาชน

ไอซ์ รักชนก ฉีกตำราหาเสียง แชร์คลิป 5 เหตุผลห้ามเลือกพรรคส้มเป็นรัฐบาล อ่านจบมีสะดุ้ง แซะเจ็บ ‘อย่าเลือกเลยเดี๋ยวคนโกงลำบาก’ ชาวเน็ตเก็ททันที

ก่อนการเลือกตั้งต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ บรรยากาศการเมืองเริ่มดุเดือด แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตต้องขยี้ตาดูซ้ำเห็นจะเป็นลีลาของ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. จากพรรคประชาชน ฉีกตำราการหาเสียงแบบเดิมๆ แทนที่จะอ้อนขอคะแนน ดันออกมาแชร์คลิปวิดีโอที่บอกว่า ทำไมถึงไม่ควรเลือกพรรคตัวเอง พร้อมแคปชันที่อ่านแล้วต้องร้องเอ๊ะว่า “เออ อย่าเลือก ทำคนอื่นเค้าลำบากอะ” งานนี้บอกเลยว่าอ่านผ่าน ๆ นึกว่าโจมตี แต่พออ่านเนื้อใน นี่มันตลกร้ายระดับชัด ๆ

คลิปที่สาวไอซ์แชร์ คือ การรวบรวม 5 เหตุผลแบบประชดประชันแสบสันถึงทรวง ถ้าเลือกพรรคนี้เข้าไปเป็นรัฐบาล ชีวิตแบบเดิม ๆ ของเราจะเปลี่ยนไปจนลำบาก ดังนี้

1. พรรคส้มมุ่งเน้นการกระจายอำนาจและทลายทุนเทา จากนี้ระบบอุปถัมภ์และระบบเส้นสายต่าง ๆ จะหมดไป การยัดเงินใต้โต๊ะ หรือ การฝากลูกหลานเข้าโรงเรียนจะไม่มีอีกต่อไป รวมทั้งการทำผิดกฎหมายให้ผู้ใหญ่ที่รู้จักจัดการให้ก็จะไม่มีอีกต่อไป กฏหมายเล่นงานได้ ชีวิตจะลำบากมากขนาดไหน ถ้าเราทำผิดกฏหมายไม่ได้

2. นโยบายเพ้อฝัน ดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่ คนไทยมันต้องสู้ชีวิต ส่วนคนแก่ต้องกู้เงินมารักษาตนเองจนตาย ชีวิตคนไทยต้องทำงาน จะมาขี้เกียจไม่ได้ รัฐบาลไม่ต้องมาซัพพอร์ต เราจะไปกู้หนี้นอกระบบ

3. ระบบราชการวุ่นวายแน่ ๆ พรรคส้มชอบเอาข้อมูลมาเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็น ตั๋วช้าง หรือ งบทำปฏิทิน ต่อไปถ้ามีคนมาจับจ้องรัฐบาลจะทำงานลำบาก ราชการทำงานไม่ได้ ชีวิตวุ่นวาย น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามาตั้งนาน อยู่ ๆ ดีโปร่งใสกันไปหมด อยู่ไม่ได้กันพอดี

4. แก้ปัญหาโครงสร้าง จะแก้ทำไมนักหนา ประเทศไทยก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว จะไปแก้ปัญหาที่ต้อนทำไม เราก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุสิ ถ้าเราแก้ไขที่ต้นเหตุต่อไปปัญหาหมด ไม่มีคนจนพอดี หันมาแจกเงิน, บัตรคนจน, เงินดิจิทัล ให้คนใช้เงินแบบผิวเผิน ปัญหามันจะได้อยู่เรื่อย ๆ ให้เราแก้

5. เสียอรรถรสในการดูการเมือง เพราะต่อไปเลือกพรรคไหนก็ได้พรรคนั้น อย่างเมื่อก่อนเลือก พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้พิเรนทร์ ต่อไปเราเลือกใครได้คนนั้น เราไม่ต้องการแบบนั้น ชีวิตเราต้องการความซิกแซก ต้องการความไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชน ต้องการความไม่เที่ยงธรรม เราอยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้ว เราชินกับระบบทาส

ไอซ์ รักชนก แชร์คลิป 5 เหตุผลห้ามเลือกพรรคส้ม
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

หลัง ไอซ์ รักชนก แชร์คลิปดังกล่าวไป ชาวโซเชียลต่างเข้ามารับมุกและวิเคราะห์กันในมุมมองต่าง ๆ ส่วนใหญ่มองออกมาว่าเป็นการพูดประชดและปั่นมากกว่า อาทิ

“อันนี้น่าจะประชดมากกว่าค่ะ”

“อย่าเลือกส้ม ทุกอย่างจะสะดุดหมด ธุรกิจจะไม่สะดวก เงินทองจะขาดมือ แหล่งรายได้หายเกลี้ยง – จีนเทและทุนผูกขาดได้กล่าวไว้”

“นั่นสิจะเลือกทำไมดีเกินไปไม่เอื้อนายทุนไม่เอื้อผลประโยชน์พวกพ้องจะเลือกทำไมเสียเวลา”

“ชอบความประชดประชันนี้ 555+ เหมือนออกมาแฉ ความเฮง-วย อดีต-ปจบ. เปลี่ยนเถอะนะ ไม่ดี ไม่ชอบก็แค่เลือกใหม่อีก 4 ปี ให้ประชาธิปไตยได้เป็นประชาธิปไตยจริง ๆ สักที”

ชาวเน็ตแห่เมนต์หลัง ไอซ์ รักชนก แชร์คลิป 5 เหตุผลห้ามเลือกพรรคส้ม
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
ไอซ์ รักชนก
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

.

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

