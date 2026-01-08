ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” มอง “ธนาธร” เสียงเริ่มแปร่ง อาจเห็น “พรรคส้ม” จับมือ “พรรคน้ำเงิน”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 08:55 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 08:55 น.
ชูวิทย์ มอง ธนาธร เสียงเริ่มแปร่ง อาจเห็น พรรคประชาชน จับมือกับ พรรคภูมิใจไทย หากพรรคประชาชนได้อันดับหนึ่ง แต่เสียงไม่ถึง 250

นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นักการเมืองอาวุโสเสียงเริ่มแปร่ง อาจเห็นได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงการเมืองไทยก่อนการเลือกตั้งปี 69 ว่า “เมื่อส้มผสมกับน้ำเงิน นี่คือช็อตเด็ดที่วัดระหว่าง อุดมการณ์ กับ โลกความเป็นจริง หลังการเลือกตั้งจะได้เห็นผลคะแนน ประชาชนที่เคยได้ยินอุดมการณ์ “ไม่เอาเทา“ ของพรรคส้ม หรือที่ไหมเคยบอกว่า “ไม่มีทางโหวตชื่ออนุทินเป็นนายกฯ ครั้งที่สอง”

แต่ล่าสุด ธนาธรมีท่าทีเปลี่ยนไปจากการโพสต์บนเฟสบุ๊คของตัวเองว่า ”ไม่เคยพูด ว่าจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับน้ำเงินและแดง“ หมายความว่า เราอาจจะได้เห็นพรรคส้มจับมือกับพรรคน้ำเงินเป็นรัฐบาลครั้งหน้าก็ได้

โปรดอย่าได้แปลกใจ เมื่อพรรคส้มต้องเลือก ระหว่างละทิ้งอุดมการณ์ และเริ่มคุ้นชินจนถูกกลืนเข้าไปในโลกของการเมืองเก่า แต่ได้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศ กับการยึดมั่นอุดมการณ์ของตัวเอง แต่เป็นฝ่ายค้านครั้งแล้วครั้งเล่า

ธนาธรเริ่มเข้าใจแล้วว่า “เปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับการเมือง เข้าสู่วงจรอำนาจ ง่ายมากกว่าเปลี่ยนการเมืองให้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการ“ เท่าที่เช็คข่าวล่าสุด หัวหน้าเท้งแห่งพรรคส้มยังยืนยันว่า “จะไม่มี ส.ส. พรรคประชาชนคนไหน ยกมือโหวตอนุทินเป็นนายกฯ อีกต่อไป”

นั่นหมายความว่า หากพรรคน้ำเงินได้จำนวน ส.ส. เป็นอันดับ 1 เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล พรรคส้มจะไม่ร่วมรัฐบาล และไม่โหวตให้อนุทินเป็นนายกฯ แต่ถ้าพรรคส้มได้ ส.ส. เป็นอันดับ 1 แต่ไม่เกิน 250 ที่นั่งล่ะ? จะยอมให้พรรคน้ำเงินมาร่วมรัฐบาลไหม?

หัวหน้าเท้งช่วยตอบให้ชัดๆ อย่างที่เคยพูดไว้ว่า “พรรคไหนที่ไม่ประกาศชัดล่วงหน้าว่าไม่ร่วมกับใคร นั่นคือเทา“ ในเมื่อพรรคส้มบอกว่าตัวเองไม่เทา งั้นช่วยพูดให้ชัดๆ มาล่วงหน้าเลยครับ ประชาชนจะได้ไม่สับสน เพราะหลังๆ การพูดของธนาธรศาสดาพรรคส้ม เสียงเริ่มแปร่งๆ ไปทุกที เมื่อใกล้วันเลือกตั้ง”

