ข่าวการเมือง

ธนาธร ขอโอกาสตั้งรัฐบาล ถ้าอยากเห็นประเทศดีกว่านี้ มั่นใจปราบส่วย-โกงสิ้นซาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 17:14 น.
58
ธนาธร หาเสียงเลือกตั้งอีสานใต้ ขอโอกาสตั้งตั้งรัฐบาลประชาชน

ธนาธร บุกอีสานใต้หาเสียงเลือกตั้ง ปลุกความหวังตั้งรัฐบาลประชาชน มั่นใจทำสิ่งที่คนว่าเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริง วอนกาพรรคประชาชน 2 ใบ ปราบโกง-แก้ส่วย

สถานการณ์การเลือกตั้งกำลังระอุขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินหน้าลงพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ตลอด 3 วันที่ผ่านมา เขาได้นำทัพคาราวานหาเสียงเจาะลึกพื้นที่ตั้งแต่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์จนถึงบุรีรัมย์ เพื่อปลุกความหวังและเชิญชวนประชาชนมาร่วมทำภารกิจที่ใครหลายคนมองว่าเป็น Mission Impossible ให้กลายเป็นความจริงนั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit ระบุว่า “Mission Impossible มาร่วมกันทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ตั้งรัฐบาลประชาชน

ผมเดินทางหาเสียงในพื้นที่อีสานใต้ ตลอดสามวันที่ผ่านมา เลาะเรื่อยจากอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ มาจบที่บุรีรัมย์ พี่น้องหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกัน ไม่ใช่ปัญหาปากท้อง คุณภาพชีวิต ที่ผมได้ยินมาตลอดเท่านั้น ยังมีประชาชนเล่าถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ส่วยตำรวจ การทุจริตในวงราชการ ผมเชื่อเสมอว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้

หากท่านอยากเห็นประเทศไทยดีกว่านี้ อยากเห็นการแก้ปัญหาเรื้อรัง โรงพยาบาลแออัด การศึกษาไม่มีคุณภาพ ยาเสพติดแพร่หลาย น้ำประปาขุ่น ส่วยตำรวจ คอรัปชั่นในวงราชการ ท่านเลือกพรรคเดิมก็ได้แบบเดิม

ให้โอกาสพรรคใหม่ เลือกรัฐบาลพรรคประชาชน เราจะทำให้ดูว่าการทุจริตคอรัปชั่นแก้ไขได้ คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้นได้

พวกเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่พรรคเราจะได้เป็นรัฐบาล ผมเจอคำนี้ตั้งแต่วันที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ แต่ผมก็นำพาพรรคได้ สส. มา 81 ที่นั่ง

วันที่เป็นพรรคก้าวไกล พวกเขาก็บอกว่าพรรคนี้ไม่มีวันเป็นพรรคอันดับหนึ่ง แต่เราก็ชนะมาได้ด้วยจำนวน สส. 151 คน

วันนี้เราเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้ว เข้าสู่การเลือกตั้ง เขาก็ยังบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตั้งรัฐบาล

ผมขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมภารกิจที่ใครๆ ก็ว่าเป็นไปไม่ได้ ช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลประชาชน กาให้พรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ ทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อ

แล้วเราจะทำให้ดูว่าประเทศไทยที่ดีกว่านี้ เป็นไปได้ ด้วยการบริหารของรัฐบาลประชาชน”

ธนาธรเดินทางหาเสียงในพื้นที่อีสานใต้
ภาพจาก Facebook : Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

 

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง-3
ภาพจาก Facebook : Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง-2
ภาพจาก Facebook : Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง
ภาพจาก Facebook : Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูเดวิดฟาดสาวกัมพูชาอีกรอบ หลังเจอแซะคนไทยไม่เลิก ข่าว

ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง

1 นาที ที่แล้ว
ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี ข่าวต่างประเทศ

ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

4 นาที ที่แล้ว
ธนาธร หาเสียงเลือกตั้งอีสานใต้ ขอโอกาสตั้งตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าวการเมือง

ธนาธร ขอโอกาสตั้งรัฐบาล ถ้าอยากเห็นประเทศดีกว่านี้ มั่นใจปราบส่วย-โกงสิ้นซาก

27 นาที ที่แล้ว
กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน ข่าวการเมือง

กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน

36 นาที ที่แล้ว
สลบข่าวลือ! ทนาย โพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก ยืนยันยังอยู่ไทย-มั่นใจกระบวนการยุติธรรม ข่าว

ทนายโพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือ ยันยังอยู่ไทย-มั่นใจสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มญี่ปุ่นบุกคอนโดเพื่อนหลังถูกเบี้ยวนัด ก่อนพบเพื่อนเป็นศพจมกองเลือด ตำรวงเร่งหาสาเหตุ

56 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงบัตรออกเสียงประชามติสำหรับการเลือกตั้ง 69 ในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ข่าวการเมือง

คู่มือการออกเสียงประชามติ 2569 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง สส.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี &quot;บี กฤษณะพงศ์&quot; หลังเปิดตัวคบไม่นาน บันเทิง

จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี “บี กฤษณะพงศ์” หลังเปิดตัวคบไม่นาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่ รัชนก&quot; แจงดราม่าเกาะกระแส &quot;น้องน้ำตาล&quot; ยันช่วยด้วยใจ ทนายเป็นคนขอให้ช่วย บันเทิง

“เจนนี่ รัชนก” แจงดราม่า “น้องน้ำตาล” ยันไม่ได้หาแสง เผยทนายพัฒน์ขอให้ช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

งานวันเด็ก 2569 จัดที่ไหนบ้าง มัดรวมพิกัดที่เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ เจนัว ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ผู้ต้องสงสัยหลักทรมาน-ฆ่านักศึกษาเกาหลีในเขมร ซุกตัวที่พัทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หยวน กวินรัฏฐ์&quot; ตั้งคำถาม เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน บันเทิง

“หยวน กวินรัฏฐ์” เผย เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.นวรัตน์ ยอมถอย ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้อง อ้างอัดอั้นปมถูกด่า &quot;หมา&quot; ข่าวการเมือง

ส.ก.นวรัตน์ ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้องหมิ่น อ้างอัดอั้นปมถูกด่า “หมา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดังไกลทั่วโลก ยูทูบเบอร์ช่องดังเปิดเคส “Tokyogurl” ใช้ร่างทรงหลอกคนทั้งวงการ จนติดทีมชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
BTS-MRT มอบของขวัญวันเด็ก 10 ม.ค.69 เปิดให้เด็กขึ้นฟรีทุกสาย ข่าว

รถไฟฟ้าฟรี MRT-BTS วันเด็ก 10 ม.ค.69 ตลอดวัน เช็กที่นี่ ใครนั่งฟรีบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันคล้ายวันประสูติ ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘ไฮโซดาต้า’ เหยื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม แฉ ไฮโซ-อาจารย์ ต. หลอกสูญเงิน 50 ล้าน บันเทิง

‘ไฮโซดาต้า’ เหยื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม แฉ ไฮโซ-อาจารย์ ต. หลอกสูญเงิน 50 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เมียหลวง สั่ง “ทนายพัฒน์” ลุยฟ้อง “ครูบี๋” ซ้ำอีกดอก ไม่สนผลสอบวินัยราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมสช. โชว์เครื่องประหารหัวพยัคฆ์ ทำสงครามพวกโกงกิน-สแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ เปิดรับปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน แลกกับการดูแลรายบุคคล หลังเคยถอดใจประกาศปิดกิจการ ข่าว

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน บันเทิง

หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 17:14 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูเดวิดฟาดสาวกัมพูชาอีกรอบ หลังเจอแซะคนไทยไม่เลิก

ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
สลบข่าวลือ! ทนาย โพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก ยืนยันยังอยู่ไทย-มั่นใจกระบวนการยุติธรรม

ทนายโพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือ ยันยังอยู่ไทย-มั่นใจสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

หนุ่มญี่ปุ่นบุกคอนโดเพื่อนหลังถูกเบี้ยวนัด ก่อนพบเพื่อนเป็นศพจมกองเลือด ตำรวงเร่งหาสาเหตุ

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button