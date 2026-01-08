ธนาธร ขอโอกาสตั้งรัฐบาล ถ้าอยากเห็นประเทศดีกว่านี้ มั่นใจปราบส่วย-โกงสิ้นซาก
ธนาธร บุกอีสานใต้หาเสียงเลือกตั้ง ปลุกความหวังตั้งรัฐบาลประชาชน มั่นใจทำสิ่งที่คนว่าเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริง วอนกาพรรคประชาชน 2 ใบ ปราบโกง-แก้ส่วย
สถานการณ์การเลือกตั้งกำลังระอุขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินหน้าลงพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ตลอด 3 วันที่ผ่านมา เขาได้นำทัพคาราวานหาเสียงเจาะลึกพื้นที่ตั้งแต่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์จนถึงบุรีรัมย์ เพื่อปลุกความหวังและเชิญชวนประชาชนมาร่วมทำภารกิจที่ใครหลายคนมองว่าเป็น Mission Impossible ให้กลายเป็นความจริงนั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit ระบุว่า “Mission Impossible มาร่วมกันทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ตั้งรัฐบาลประชาชน
ผมเดินทางหาเสียงในพื้นที่อีสานใต้ ตลอดสามวันที่ผ่านมา เลาะเรื่อยจากอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ มาจบที่บุรีรัมย์ พี่น้องหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกัน ไม่ใช่ปัญหาปากท้อง คุณภาพชีวิต ที่ผมได้ยินมาตลอดเท่านั้น ยังมีประชาชนเล่าถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ส่วยตำรวจ การทุจริตในวงราชการ ผมเชื่อเสมอว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้
หากท่านอยากเห็นประเทศไทยดีกว่านี้ อยากเห็นการแก้ปัญหาเรื้อรัง โรงพยาบาลแออัด การศึกษาไม่มีคุณภาพ ยาเสพติดแพร่หลาย น้ำประปาขุ่น ส่วยตำรวจ คอรัปชั่นในวงราชการ ท่านเลือกพรรคเดิมก็ได้แบบเดิม
ให้โอกาสพรรคใหม่ เลือกรัฐบาลพรรคประชาชน เราจะทำให้ดูว่าการทุจริตคอรัปชั่นแก้ไขได้ คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้นได้
พวกเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่พรรคเราจะได้เป็นรัฐบาล ผมเจอคำนี้ตั้งแต่วันที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ แต่ผมก็นำพาพรรคได้ สส. มา 81 ที่นั่ง
วันที่เป็นพรรคก้าวไกล พวกเขาก็บอกว่าพรรคนี้ไม่มีวันเป็นพรรคอันดับหนึ่ง แต่เราก็ชนะมาได้ด้วยจำนวน สส. 151 คน
วันนี้เราเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้ว เข้าสู่การเลือกตั้ง เขาก็ยังบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตั้งรัฐบาล
ผมขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมภารกิจที่ใครๆ ก็ว่าเป็นไปไม่ได้ ช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลประชาชน กาให้พรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ ทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อ
แล้วเราจะทำให้ดูว่าประเทศไทยที่ดีกว่านี้ เป็นไปได้ ด้วยการบริหารของรัฐบาลประชาชน”
