ข่าว

เปิดยอดเงินเยียวยา ครอบครัว “น้องอีฟ” พยาบาลสาว รพ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิตขณะเข้าเวรดึก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 10:09 น.
109
พยาบาลสาวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเสียชีวิตระหว่างเวรดึก พร้อมเงินเยียวยา 100,000 บาท
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ชี้แจง กรณี “น้องอีฟ” พยาบาลวิชาชีพวัย 30 ปี เสียชีวิต จากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรดึก เบื้องต้นมอบเงินเยียวยาครอบครัว 100,000 บาท พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานศพทั้งหมด ยันจัดตารางงานไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามมาตรฐานสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 จากกรณีข่าวเศร้าพยาบาลสาวโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุด นายแพทย์วิบูลย์ เตชะโกศล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดพร้อมเปิดเผยมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วน

เปิดตัวเลขเงินเยียวยาและความช่วยเหลือ

ทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้แสดงความเสียใจและยืนยันการดูแลบุคลากรอย่างเต็มที่ โดยเบื้องต้นได้มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของ นางสาวยุภารักษ์ สุขวรรณดี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี

เหตุการณ์พยาบาลร้อยเอ็ดเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวรดึก
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ชี้แจงปม “เวรดึก” ยันจัดตารางตามเกณฑ์

ประเด็นข้อสงสัยเรื่องการทำงานหนัก นพ.วิบูลย์ ชี้แจงว่า ผู้เสียชีวิตเข้าเวรดึก (24.00 – 08.00 น.) ตามตารางปกติ โดยยืนยันว่าโรงพยาบาลจัดตารางเวรภายใต้มาตรฐานของสภาการพยาบาล กล่าวคือ

  • ชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • การขึ้นเวรบ่าย-ดึก ต้องติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน
  • หากเข้าเวรดึกแล้ว จะไม่มีการต่อเวรเช้าทันที

ไทม์ไลน์นาทีเกิดเหตุ ด้าน นางพรรณี แสงอินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการด้านพยาบาล เผยข้อมูลจากการสอบถามครอบครัวทราบว่า ก่อนมาทำงานผู้ตายยังรับประทานอาหารกับที่บ้านตามปกติ เมื่อมาเข้าเวรได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำ แต่หายไปนานผิดปกติ เพื่อนร่วมงานจึงตามไปดูและพบว่าวูบหมดสติ ไม่มีชีพจร แม้จะเร่งทำ CPR และใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้

สำหรับ นางสาวยุภารักษ์ สุขวรรณดี เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างรายวัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถือเป็นบุคลากรที่เพื่อนร่วมงานยอมรับในความวิริยะอุตสาหะ โดยทางญาติไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตและขอบคุณทางโรงพยาบาลที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่

กำหนดการบำเพ็ญกุศล พิธีสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-14 มกราคม 2569 และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 15 มกราคม 2569 ณ วัดบ้านหัวฝาย ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เหตุการณ์พยาบาลวูบหมดสติในขณะทำงานที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

เจาะเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 17/1/69 แนวทางแห่งความหวังชุดเลขท้าย งวดหวยวันครู

26 วินาที ที่แล้ว
จินนี่ ยศสุดา ให้ปากคำตำรวจเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศที่โดม ปกรณ์ ลัม ข่าวอาชญากรรม

เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อุทาหรณ์ “สาวขี่จยย.ห่มผ้ากันหนาว” สุดท้ายดับสลด เสียหลักชนเสาไฟดับ 2 ศพ

11 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เตรียมฟิน เผยเงาปริศนา “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชันรีเมค ซีรีส์วาย แฟนคลับแห่ลุ้นคู่จิ้น

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ทนแล้ว! รัฐมินนิโซตาเดินหน้าฟ้องรัฐบาลทรัมป์ ส่งเจ้าหน้าที่ตม.เข้ารัฐ ชี้เป็นการรุกราน

16 นาที ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ งัดนโยบายผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ข่าวการเมือง

ฮือฮา เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบายหญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน หากทุกฝ่ายยินยอม

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

LGBTQ+ ฉะมนุษย์ป้า บ่นคนขับเพราะรถติด-ปิดถนน ชาวเน็ตขอบคุณยกเป็นฮีโร่

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

น้ำ นิชนันท์ ดึงสติคอนเทนต์ “เสียบแบงค์พัน” ลั่นแค่หยอกๆ ใช้ไม่ได้กับกฎหมายเลือกตั้ง

38 นาที ที่แล้ว
ข้าราชการขับรถเก๋งชนเด็กนักเรียน ม.1 เสียชีวิต 3 ศพ ข่าว

ส่อพิรุธ? เก๋งข้าราชการ ชนนักเรียน ม.1 ดับ 3 ศพ พยานยัน มีกล้องหน้ารถ แต่ตำรวจบอก “ไม่มี”

40 นาที ที่แล้ว
โรมฮุนเซน ข่าวการเมือง

โรมเตือน! อย่าหลงกล “ฮุนเซน” วางยาพรรคส้ม ผิดหวังอนุทิน โหนวาทกรรมรมต.เขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าฝุ่นวันนี้ PM2.5 ในบางรักสูงถึง 70.5 ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ. ข่าว

เสี่ยงปอดพัง! เช็ก 10 เขต กทม. ฝุ่น PM2.5 พุ่งปรี๊ด “บางรัก” ทะลุระดับสีส้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
GISTDA ออกแถลง ดาวเทียม THEOS-2A หลังขึ้นสู่วงโคจรไม่สำเร็จ เหตุจรวดนำส่งขัดข้อง ข่าว

GISTDA ออกแถลง ดาวเทียม THEOS-2A หลังขึ้นสู่วงโคจรไม่สำเร็จ เหตุจรวดนำส่งขัดข้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาววอนสื่อช่วย แม่ถูกหลอกโอนเงินนาน 10 ปี ยอมกินมาม่าเพื่อเปย์โจร หวังรวยร้อยล้าน ข่าว

ลูกสาววอนสื่อช่วย แม่ถูกหลอกโอนเงินนาน 10 ปี ยอมกินมาม่าเพื่อเปย์โจร หวังรวยร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ลีร่า อาบอวา นักแสดง Nico Robin ใน One Piece ซีซั่น 2 ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป ลีร่า ผู้รับบท Nico Robin ใน One Piece ซีซั่น 2 ลงจอ Netflix 10 มี.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมากร่าง บางบ่อ ข่าว

เปิดภาพ “เต้ อาชีวะ” พร้อมไรเดอร์กว่า 100 ชีวิต รวมตัวล่า 6 แรงงานเมียนมากร่าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แฉกลุ่มโห่ไล่ “ธนาธร” เป็นหน้าเดิม แนะซูมกล้องให้เห็นหน้าชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยาบาลสาวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเสียชีวิตระหว่างเวรดึก พร้อมเงินเยียวยา 100,000 บาท ข่าว

เปิดยอดเงินเยียวยา ครอบครัว “น้องอีฟ” พยาบาลสาว รพ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิตขณะเข้าเวรดึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุนพลน้อย เกียรติสุริยา นักมวยเสียชีวิตในวัย 73 ปี ข่าว

อำลา ขุนพลน้อย เกียรติสุริยา อดีตแชมป์ลุมพินี จากไปวัย 73 ปี ปิดฉากยอดฝีมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม เอาจริง! ไล่แคปคอมเมนต์สาว ๆ คุกคามใต้โพสต์ กางเกงวิ่งสีขาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

อัปเดต หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้โดยสารสุดทน รุมสั่งสอนฝรั่งคลั่ง ทุบกระจกรถไฟแตก ชูนิ้วกลาง อวยเขมรดีกว่า ข่าว

ผู้โดยสารสุดทน รุมสั่งสอนฝรั่งคลั่ง ทุบกระจกรถไฟแตก ชูนิ้วกลาง อวยเขมรดีกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉ “ทรัมป์” สั่งกองทัพทำแผนบุกยึดกรีนแลนด์ หวังกวาดคะแนนนิยม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Wonder JN โพสต์เตือนผู้ชายเกี่ยวกับการติดตามสาวโชว์หวิวใน IG บันเทิง

ย้อนดราม่า Wonder JN จากโพสต์สอนผู้ชาย “Low Class” สู่การขุดอดีตจนต้องปิดเพจ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ปมยกสมบัติให้ชาติ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แจงดราม่าซ้ำ ยกสมบัติให้ชาติเกลี้ยง? ยันมรดกลูกส่วนแบ่งครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกมพลิก “ดราม่าส้มแจกพัน“ ที่แท้จัดฉากเรียกยอดไลค์ สาวรับติดคอนเทนต์ หลังไมค์หาผู้สมัคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 10:09 น.
109
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจาะเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 17/1/69 แนวทางแห่งความหวังชุดเลขท้าย งวดหวยวันครู

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
จินนี่ ยศสุดา ให้ปากคำตำรวจเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศที่โดม ปกรณ์ ลัม

เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

อุทาหรณ์ “สาวขี่จยย.ห่มผ้ากันหนาว” สุดท้ายดับสลด เสียหลักชนเสาไฟดับ 2 ศพ

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

เตรียมฟิน เผยเงาปริศนา “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชันรีเมค ซีรีส์วาย แฟนคลับแห่ลุ้นคู่จิ้น

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
Back to top button