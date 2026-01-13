เปิดยอดเงินเยียวยา ครอบครัว “น้องอีฟ” พยาบาลสาว รพ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิตขณะเข้าเวรดึก
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ชี้แจง กรณี “น้องอีฟ” พยาบาลวิชาชีพวัย 30 ปี เสียชีวิต จากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรดึก เบื้องต้นมอบเงินเยียวยาครอบครัว 100,000 บาท พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานศพทั้งหมด ยันจัดตารางงานไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามมาตรฐานสภาการพยาบาล
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 จากกรณีข่าวเศร้าพยาบาลสาวโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุด นายแพทย์วิบูลย์ เตชะโกศล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดพร้อมเปิดเผยมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วน
เปิดตัวเลขเงินเยียวยาและความช่วยเหลือ
ทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้แสดงความเสียใจและยืนยันการดูแลบุคลากรอย่างเต็มที่ โดยเบื้องต้นได้มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของ นางสาวยุภารักษ์ สุขวรรณดี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี
ชี้แจงปม “เวรดึก” ยันจัดตารางตามเกณฑ์
ประเด็นข้อสงสัยเรื่องการทำงานหนัก นพ.วิบูลย์ ชี้แจงว่า ผู้เสียชีวิตเข้าเวรดึก (24.00 – 08.00 น.) ตามตารางปกติ โดยยืนยันว่าโรงพยาบาลจัดตารางเวรภายใต้มาตรฐานของสภาการพยาบาล กล่าวคือ
- ชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- การขึ้นเวรบ่าย-ดึก ต้องติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน
- หากเข้าเวรดึกแล้ว จะไม่มีการต่อเวรเช้าทันที
ไทม์ไลน์นาทีเกิดเหตุ ด้าน นางพรรณี แสงอินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการด้านพยาบาล เผยข้อมูลจากการสอบถามครอบครัวทราบว่า ก่อนมาทำงานผู้ตายยังรับประทานอาหารกับที่บ้านตามปกติ เมื่อมาเข้าเวรได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำ แต่หายไปนานผิดปกติ เพื่อนร่วมงานจึงตามไปดูและพบว่าวูบหมดสติ ไม่มีชีพจร แม้จะเร่งทำ CPR และใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
สำหรับ นางสาวยุภารักษ์ สุขวรรณดี เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างรายวัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถือเป็นบุคลากรที่เพื่อนร่วมงานยอมรับในความวิริยะอุตสาหะ โดยทางญาติไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตและขอบคุณทางโรงพยาบาลที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
กำหนดการบำเพ็ญกุศล พิธีสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-14 มกราคม 2569 และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 15 มกราคม 2569 ณ วัดบ้านหัวฝาย ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
