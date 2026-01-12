ชาวเน็ตแห่ดูคลิป เก้งจิ๋วใจเด็ด พุ่งปะทะกับ “แรดยักษ์” หนัก 1.7 ตัน ไร้ความหวาดกลัว
กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลก สวนสัตว์วรอตสวาฟในโปแลนด์เผยคลิป “เก้งตัวจ้อย” พุ่งเข้าท้าชน “แรดอินเดีย” ตัวยักษ์แบบไม่มีความเกรงกลัว
เหตุการณ์สุดขำปนทึ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 ที่สวนสัตว์วรอตสวาฟ (Wrocław) ประเทศโปแลนด์ เมื่อคลิปสั้น ๆ ไม่ถึง 30 วินาที แสดงให้เห็นภาพเก้งตัวผู้ขนาดเล็กพุ่งเข้าใช้หัวกระแทกใส่แรดอินเดียตัวมหึมาอย่างห้าวหาญ จนทางสวนสัตว์ถึงกับต้องแซวออกสื่อว่า “ใครบางคนคงลืมส่องกระจกดูขนาดตัวก่อนพุ่งไปบวกแน่นอน”
สวนสัตว์อธิบายถึงพฤติกรรมสุดแปลกครั้งนี้ว่า ไม่ใช่เรื่องของความก้าวร้าวแต่เป็นเรื่องของสัญชาตญาณตามธรรมชาติ โดยในช่วงที่เก้งตัวเมียกำลังติดสัด “แด๊ดดี้เก้ง” (ฉายาที่เจ้าหน้าที่เรียก) จะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงมาก ทำให้เขารู้สึกอยากปกป้องอาณาเขตและแสดงอำนาจเหนือกว่าผู้บุกรุกทุกคน
แม้คู่กรณีจะเป็น “มารุสกา” แรดตัวเมียที่มีน้ำหนักถึง 1.7 ตัน หรือหนักกว่าเก้งตัวนี้ถึง 100 เท่า แต่เจ้าเก้งหนุ่มก็ไม่หวั่น พยายามแสดงความเป็นนักรบออกมาอย่างเต็มที่
หลังจากการปะทะผ่านพ้นไป ทางสวนสัตว์ได้เผยแพร่ภาพความประทับใจเมื่อทั้งคู่กลับมานั่งกินหญ้าเคียงข้างกันอย่างสงบสุขเหมือนไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งสองสายพันธุ์นี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ร่วมกันมานานหลายปี แม้จะมีห้องนอนแยกแต่ก็แชร์สนามวิ่งเล่นด้วยกันตลอด
โชคดีที่มารุสกาเป็นแรดที่อ่อนโยนมาก เธอจึงมองว่าการพุ่งชนของแด๊ดดี้เก้งเป็นการหยอกล้อหรือการเล่นกันอย่างหนึ่งมากกว่าจะเป็นการทำร้าย ปัจจุบันเรื่องราวของคู่หูต่างไซซ์คู่นี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ทั้ง BBC, NBC และสื่อชั้นนำในเอเชีย ทำให้พวกเขากลายเป็นดาราดังระดับโลกที่มีคนกดแสดงความรู้สึกในเฟซบุ๊กมากกว่า 10 ล้านครั้งไปแล้ว
