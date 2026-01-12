ข่าว

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 11:59 น.
55
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ "มีทหารไว้ทำไม"

ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ “มีทหารไว้ทำไม” ย้อนเล่าประสบการณ์สุดช้ำ จากทหารเกณฑ์สู่คนรับใช้บ้านนาย โดนเหยียดศาสนา-ใช้งานเยี่ยงทาส จนต้องบอกลูกตัวเองว่า “อย่าเป็นเลยทหาร”

กำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่ออดีตทหารเกณฑ์ผลัด 1/58 (บัญชี TikTok dyrieqo5f452) ออกมาอัดคลิปเล่าความในใจยาวกว่า 10 นาที เพื่อตอบโต้กระแสสังคมที่โถมใส่พรรคการเมืองที่เสนอปฏิรูปกองทัพ โดยเขายืนยันว่าเข้าใจคำพูดของ “พิธา” ที่ว่า “มีทหารไว้ทำไม” เป็นอย่างดี ว่าไม่ได้หมายถึงทหารชั้นผู้น้อย แต่หมายถึงนายพลยศสูง ๆ ที่กินภาษีประชาชน ซึ่งเรื่องราวของเขาคือประจักษ์พยานที่ดีที่สุด

โดนซ่อมเพราะ “เถียงนาย” หลังถูกกดขี่มานาน

ในวันนี้ อดีตทหารเกณฑ์คนดังกล่าว เขาคือพ่อค้าขายบัวลอยและขนมหวานตามตลาด ที่ตัดสินใจออกมาพูดความจริงแม้จะกลัวกระทบยอดขายหรือความปลอดภัย แต่เขาเลือกที่จะพูดเพื่ออนาคตที่ดีกว่า เขายอมรับว่าทุกวันนี้เมื่อลูกชายมาบอกว่า “อยากเป็นทหารเหมือนพ่อ” เขาต้องรีบห้ามและบอกลูกทันทีว่า “อย่าเป็นเลย มันไม่ดีหรอก”

เพราะสิ่งที่เขาได้กลับมาจากการรับใช้ชาติ ไม่ใช่เกียรติยศ แต่คือ “แผลใจ” และหนี้สิน จากคนที่เคยทำงานมีเงินเดือน 15,000-16,000 บาท ต้องเหลือเงินเดือนเพียง 7,000 บาท ซ้ำร้ายหลังปลดประจำการ น้องสาวของนายยังโทรมาเสนอเงิน 10,000 บาท จ้างให้กลับไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงต่อ (ซึ่งต่ำกว่าเรตพยาบาลทั่วไปครึ่งต่อครึ่ง) แน่นอนว่าเขาปฏิเสธทันที เพราะเข็ดขยาดกับสิ่งที่เจอมา

ย้อนกลับไปช่วงท้ายของการเป็นทหารบริการ เขาถูกย้ายจากบ้านพ่อแม่นาย มาอยู่ที่บ้านของนายเอง หน้าที่คือตัดหญ้าและทำความสะอาดรอบนอก (ห้ามเข้าตัวบ้าน) ทั้งที่บ้านนั้นมีแม่บ้านอยู่แล้ว ความกดดันสะสมจากการโดนด่าทอและ “ตบตี” ทำให้วันหนึ่งเขาฟิวขาด ขึ้นเสียงเถียงกลับ ผลลัพธ์คือการโดนสั่งขังและส่งตัวกลับหน่วยต้นสังกัด พร้อมข้อหา “กระด้างกระเดื่อง”

โดนซ่อมเพราะ &quot;เถียงนาย&quot;
dyrieqo5f452

โชคดีที่หน่วยต้นสังกัดและรุ่นพี่รู้กิตติศัพท์ของนายคนนี้ดี จึงเข้าใจและไม่ได้ลงโทษหนักตามที่นายต้องการ แต่เหตุการณ์นั้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่า เขาเป็นเพียงที่รองรับอารมณ์เท่านั้น

ย้อนไปสู่จุดที่เลวร้ายที่สุด คือช่วงแรกหลังฝึกจบ เขาถูกคัดตัวโดยนายทหารยศใหญ่ให้ไปทำงานที่ “บ้านพ่อแม่ของนาย” ไม่ได้ไปรบ ไม่ได้ไปฝึก แต่หน้าที่หลักคือ การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

เขาต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง แทบไม่ได้หลับได้นอน ทั้งเช็ดอึ เช็ดฉี่ ให้อาหารทางสายยาง รดน้ำต้นไม้ กวาดบ้านถูบ้าน งานราษฎร์งานหลวงเหมาหมด แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และศาสนา”

ด้วยความที่เขาเป็น มุสลิม แต่กลับถูกสั่งให้ขับรถไปรับของเหลือจากบิณฑบาตที่วัดมากิน เมื่อเขาแย้งว่ากินไม่ได้ นายกลับตอบกลับมาด้วยประโยคที่ฝังใจว่า “อย่าเรื่องมาก กิน ๆ ไปเหอะไม่ตายหรอก ก็เลือกอันที่ไม่มีหมูสิ” สุดท้ายเขาต้องยอมควักเนื้อ เจียดเงินเดือนทหารอันน้อยนิดซื้อข้าวกินเอง เพื่อรักษาหลักศรัทธาของตนไว้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องราวทั้งหมดนี้คือคำตอบของเขาว่า “มีทหารไว้ทำไม”… คำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบสวยหรู แต่ต้องการการเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้ชายไทยคนไหนต้องกลายเป็น “ทาสในเรือนเบี้ย” ภายใต้ชื่อ “ทหารรับใช้ชาติ” อีกต่อไป

@dyrieqo5f452 #มีทหารไว้ทำไม#ด้อยค่าทหาร#พรรคประชาชน#ไอซ์รัชนก ♬ เสียงต้นฉบับ – arana & dua

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

8 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

5 นาที ที่แล้ว
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน บันเทิง

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

17 นาที ที่แล้ว
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot; ข่าว

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

17 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง ข่าวการเมือง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

32 นาที ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ข่าวต่างประเทศ

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

54 นาที ที่แล้ว
&quot;แก้ว เรมี&quot; ชี้หาก &quot;อนุทิน&quot; แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก &quot;เพื่อไทย-ปชน.&quot; ข่าวต่างประเทศ

“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก “เพื่อไทย-ปชน.”

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แห่อาลัย “ป้าพัน” ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เชียงราย หลังเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านระอุ! พันเอกเมห์ดี ราฮิมี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางคะแนนล่าสุด ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมชาติไทยยังมีลุ้นเข้ารอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังหนุน นโยบาย “การุณยฆาต” ชี้ให้สิทธิ์ผู้ป่วย จากไปอย่างสงบ-มีศักดิ์ศรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป ป้าพัน ร้องเพลงวันเกิดอย่างมีความสุขในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ข่าวอาชญากรรม

สลดคลิปสุดท้าย “ป้าพัน” ก๋วยเตี๋ยวเรือดัง ถูกลูกคลั่งยาฆ่า ร้องเพลงวันเกิดชื่นมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

จีนเหิมที่พัทยา ลวงนายหน้าสาวชาติเดียวกัน หลอกดูบ้านก่อนจี้ 2 แสน เหยื่อรอดเหลือเชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ นายกฯ พรรคประชาชน เปิดใจหลังเปิดตัว 39 ทีมบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขออาสาตั้งรัฐบาล เปลี่ยนแปลงประเทศ ลั่น ได้กลิ่นความเจริญแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิด้าโพล ชี้ชัด &quot;ณัฐพงษ์&quot; กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 สนับสนุนนั่งนายกฯ เลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

นิด้าโพล ชี้ชัด “ณัฐพงษ์” กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 สนับสนุนนั่งนายกฯ เลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผีลุ้น! โรมาโน่ เผยมีหนึ่งกุนซือเต็งจ๋าแซงหน้า “โซลชาร์” รับงานคุมทัพแมนยู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยสถานะวันครูปี 2569 ไม่ใช่วันหยุดราชการทั่วไป แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมักประกาศหยุดเรียนเพื่อให้ครูร่วมกิจกรรม ข่าว

วันครู 16 ม.ค. 69 โรงเรียนหยุดไหม? เช็กคำตอบชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการขึ้นเงินเดือนท้องถิ่น เศรษฐกิจ

ราชกิจจาฯ ปรับใหญ่ เปลี่ยนเกณฑ์ขึ้นเงินเดือน อบต.-อบจ. สะท้อนผลงานดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

บัตรเลือกตั้งแข็งกว่าลูกปืน! ผู้สมัครอบต.ท่าชะมวง แพ้โหวตโน 6500 ใบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น บันเทิง

ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เตือนคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ใกล้มากแล้ว วิกฤตใหญ่จ่อปะทุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 1 69 ดูดวง

5 ราศี ดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี! ปัญหาที่คาราคาซังจะจบลง ฟ้าหลังฝนสวยงามมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว 39 ขุนพล ทีมบริหารประเทศ หัวกระทิ ไม่เทา ก้าวทันโลก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

จับพิรุธ ถอนเงินสด “แสนล้าน” สูงประวัติกาล หวั่นใช้ซื้อเสียง ธปท. เร่งแจงวุ่น เพราะสาเหตุนี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณปู่แก้วตา ธิษะณา ข่าวการเมือง

ธิษะนา ซัด “อนุทิน” เคลมภาพร่วมเฟรมวัยเยาว์ “พลเอกชาติชาย”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 11:59 น.
55
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button