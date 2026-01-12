คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ “มีทหารไว้ทำไม” ย้อนเล่าประสบการณ์สุดช้ำ จากทหารเกณฑ์สู่คนรับใช้บ้านนาย โดนเหยียดศาสนา-ใช้งานเยี่ยงทาส จนต้องบอกลูกตัวเองว่า “อย่าเป็นเลยทหาร”
กำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่ออดีตทหารเกณฑ์ผลัด 1/58 (บัญชี TikTok dyrieqo5f452) ออกมาอัดคลิปเล่าความในใจยาวกว่า 10 นาที เพื่อตอบโต้กระแสสังคมที่โถมใส่พรรคการเมืองที่เสนอปฏิรูปกองทัพ โดยเขายืนยันว่าเข้าใจคำพูดของ “พิธา” ที่ว่า “มีทหารไว้ทำไม” เป็นอย่างดี ว่าไม่ได้หมายถึงทหารชั้นผู้น้อย แต่หมายถึงนายพลยศสูง ๆ ที่กินภาษีประชาชน ซึ่งเรื่องราวของเขาคือประจักษ์พยานที่ดีที่สุด
โดนซ่อมเพราะ “เถียงนาย” หลังถูกกดขี่มานาน
ในวันนี้ อดีตทหารเกณฑ์คนดังกล่าว เขาคือพ่อค้าขายบัวลอยและขนมหวานตามตลาด ที่ตัดสินใจออกมาพูดความจริงแม้จะกลัวกระทบยอดขายหรือความปลอดภัย แต่เขาเลือกที่จะพูดเพื่ออนาคตที่ดีกว่า เขายอมรับว่าทุกวันนี้เมื่อลูกชายมาบอกว่า “อยากเป็นทหารเหมือนพ่อ” เขาต้องรีบห้ามและบอกลูกทันทีว่า “อย่าเป็นเลย มันไม่ดีหรอก”
เพราะสิ่งที่เขาได้กลับมาจากการรับใช้ชาติ ไม่ใช่เกียรติยศ แต่คือ “แผลใจ” และหนี้สิน จากคนที่เคยทำงานมีเงินเดือน 15,000-16,000 บาท ต้องเหลือเงินเดือนเพียง 7,000 บาท ซ้ำร้ายหลังปลดประจำการ น้องสาวของนายยังโทรมาเสนอเงิน 10,000 บาท จ้างให้กลับไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงต่อ (ซึ่งต่ำกว่าเรตพยาบาลทั่วไปครึ่งต่อครึ่ง) แน่นอนว่าเขาปฏิเสธทันที เพราะเข็ดขยาดกับสิ่งที่เจอมา
ย้อนกลับไปช่วงท้ายของการเป็นทหารบริการ เขาถูกย้ายจากบ้านพ่อแม่นาย มาอยู่ที่บ้านของนายเอง หน้าที่คือตัดหญ้าและทำความสะอาดรอบนอก (ห้ามเข้าตัวบ้าน) ทั้งที่บ้านนั้นมีแม่บ้านอยู่แล้ว ความกดดันสะสมจากการโดนด่าทอและ “ตบตี” ทำให้วันหนึ่งเขาฟิวขาด ขึ้นเสียงเถียงกลับ ผลลัพธ์คือการโดนสั่งขังและส่งตัวกลับหน่วยต้นสังกัด พร้อมข้อหา “กระด้างกระเดื่อง”
โชคดีที่หน่วยต้นสังกัดและรุ่นพี่รู้กิตติศัพท์ของนายคนนี้ดี จึงเข้าใจและไม่ได้ลงโทษหนักตามที่นายต้องการ แต่เหตุการณ์นั้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่า เขาเป็นเพียงที่รองรับอารมณ์เท่านั้น
ย้อนไปสู่จุดที่เลวร้ายที่สุด คือช่วงแรกหลังฝึกจบ เขาถูกคัดตัวโดยนายทหารยศใหญ่ให้ไปทำงานที่ “บ้านพ่อแม่ของนาย” ไม่ได้ไปรบ ไม่ได้ไปฝึก แต่หน้าที่หลักคือ การดูแลผู้ป่วยติดเตียง
เขาต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง แทบไม่ได้หลับได้นอน ทั้งเช็ดอึ เช็ดฉี่ ให้อาหารทางสายยาง รดน้ำต้นไม้ กวาดบ้านถูบ้าน งานราษฎร์งานหลวงเหมาหมด แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และศาสนา”
ด้วยความที่เขาเป็น มุสลิม แต่กลับถูกสั่งให้ขับรถไปรับของเหลือจากบิณฑบาตที่วัดมากิน เมื่อเขาแย้งว่ากินไม่ได้ นายกลับตอบกลับมาด้วยประโยคที่ฝังใจว่า “อย่าเรื่องมาก กิน ๆ ไปเหอะไม่ตายหรอก ก็เลือกอันที่ไม่มีหมูสิ” สุดท้ายเขาต้องยอมควักเนื้อ เจียดเงินเดือนทหารอันน้อยนิดซื้อข้าวกินเอง เพื่อรักษาหลักศรัทธาของตนไว้
เรื่องราวทั้งหมดนี้คือคำตอบของเขาว่า “มีทหารไว้ทำไม”… คำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบสวยหรู แต่ต้องการการเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้ชายไทยคนไหนต้องกลายเป็น “ทาสในเรือนเบี้ย” ภายใต้ชื่อ “ทหารรับใช้ชาติ” อีกต่อไป
