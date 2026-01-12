คลิป ทหารเขมร อวด บ้านพักใหม่ ตระกูลฮุนสร้างให้ โซเชียลห่วงลมพัดปลิว
โลกออนไลน์แชร์ว่อน คลิปทหารกัมพูชาในจังหวัดพระตะบอง รีวิว บ้านพักสวัสดิการใหม่จากตระกูลฮุน ตัวบ้านสีขาวหลังคาเขียวยกสูง กลางดงดินแดง คลีน ๆ มินิมอลสไตล์ ทหารซึ้งใจ ได้ดูแลครอบครัวริมชายแดน
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 โลกโซเชียลเกิดกระแสฮือฮาหลังจากเพจดังอย่าง Drama-addict ได้แชร์รายงานข่าวจากไทยรัฐนิวส์โชว์ พร้อมแคปชันชวนสงสัยว่า “ถ้าลมแรงแรงพัดมาบ้านจะปลิวไหมเนี่ย”
สืบเนื่องจากกรณีที่มีคลิปวิดีโอไวรัลจากเพจ มังกร ซ่อนตัว เผยให้เห็นภาพทหารกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดพระตะบอง กำลังรีวิวบ้านพักสวัสดิการชุดใหม่ด้วยความปลาบปลื้มใจ โดยระบุว่าเป็นความอนุเคราะห์จาก “ตระกูลฮุน” ทั้งสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภา และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ที่ต้องการให้ทหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลชายแดนควบคู่ไปกับการได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว
อย่างไรก็ตาม เมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่สู่สายตาชาวเน็ตไทย กลับเกิดมุมมองที่แตกต่างออกไป นอกจากความกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยฝุ่นแดงและอากาศที่ดูร้อนระอุแล้ว ดีไซน์ของตัวบ้านยังกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมาก
หลายคอมเมนต์ตั้งข้อสังเกตเรื่องโครงสร้างที่ดูบอบบางจนน่าเป็นห่วงหากเจอพายุลมแรง ในขณะที่บางส่วนลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า รูปทรงและสีสันของบ้านดูคุ้นตาเป็นอย่างมาก จนพากันแซวว่ามองแวบแรกนึกว่า “ศาลพระภูมิ” ขยายส่วนนั่นเอง
