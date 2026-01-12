ใครกัน? หนูน้อยขุดภาพคู่ ‘ทาทา ยัง’ โตขึ้นเป็นดาราหน้าเด็ก ขึ้นแท่นคุณแม่คนสวย

แอร์ ภัณฑิลา ขุดภาพตำนานวัยเด็ก 11 ขวบ ถ่ายคู่ไอดอล ‘ทาทา ยัง’ เล่าโมเมนต์ใจเต้นแรงกระทบไหล่ไอดอล แซวตัวเองขำหนักแต่งหน้าเทาเทียบพี่สาวหน้าสด แฟนคลับแห่ชม สวยเป๊ะแพ็คคู่
ควันหลงวันเด็กที่ผ่านมา ทำเอาวงการบันเทิงยิ้มแก้มปริ เพราะเหล่าคนดังต่างพากันขุดรูปในอดีตมาประชันความน่ารักกันยกใหญ่ แต่ที่ทำเอาแฟนคลับยุค 90 ต้องร้องกรี๊ด เห็นจะเป็นภาพถ่ายใบเก่าสุดคลาสสิกที่ถูกโพสต์โดยคุณแม่ตัวเล็กพริกขี้หนูอย่าง แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น
ภาพที่ดาราสาวแชร์เผยให้เห็น ทาทา ยัง ซูเปอร์สตาร์เจ้าของฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์ในลุคสบาย ๆ ยืนกอดอกถ่ายรูปคู่กับหนูน้อยหน้าหมวยแก้มป่องที่จัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมในชุดการแสดง ซึ่งหนูน้อยคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือสาวแอร์ ภัณฑิลา ในวัย 11 ขวบ ที่ปัจจุบันเติบโตมาเป็นนักแสดงและพิธีกรมากความสามารถนั่นเอง
สาวแอร์ โพสต์ภาพความประทับใจนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @bunnyaire พร้อมเล่าถึงความรู้สึกตื่นเต้นในวินาทีนั้นที่ได้เจอกับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศ ระบุข้อความสุดน่ารักปนฮาว่า “แกชั้นถ่ายรูปกับสาวน้อยมหัศจรรย์นะโว้ยยยย… ในวัย 11 ขวบ ชั้นจำได้ว่าวันนั้นขอถ่ายรูปกับพี่ทา คือใจเต้น ยืนเกร็งมากกกก.. กลับมาดูรูปวันนี้ คือพี่ทาหน้าสดสวยมากก ส่วนชั้นแต่งหน้าเทาตั้งแต่เด็ก 55555
สุขสันต์วันเด็กนะคะพี่ทา มายไอดอล ฟอเอเว่อรรรรร์ @tataamitayoung #วันเด็ก #bunnyaire #tatayoung”
จุดที่ทำเอาแฟน ๆ สะดุดตาคือ สาวแอร์สวมชุดสีขาว-ม่วง ประดับมุกที่คอ พร้อมเมคอัพจัดเต็มที่เจ้าตัวแซวตัวเองว่าหน้าเทา แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแววความสวยและดวงตาที่เป็นประกายนั้นฉายแววมาตั้งแต่เด็กจริงๆ
งานนี้ทำเอาช่องคอมเมนต์แทบแตก แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความน่ารักและร่วมย้อนรำลึกความหลังกันอย่างคับคั่ง อาทิ “นี่คือคำว่าสวยตั้งแต่เด็ก ไม่เกินจริงค่าาคุณแอร์”, “พี่แอร์สวยตั้งแต่เด็กจริง ๆ ค่ะ หน้าไม่เปลี่ยนเลย so cute”
อีกส่วนหนึ่งย้อนคิดถึงยุคตลับเทป เช่น “สมัยนั้นพี่ทาทาสุดๆๆ เต้นทุกเพลง ซื้อทุกอัลบั้ม” รวมทั้งเอ่ยชมความน่ารักของทั้งสอง ระบุว่า “น่ารักทั้งคู่เลยค่ะ”, “หน้าตาสดใส ดูธรรมชาติน่ารักทั้งคู่ค่ะ”
