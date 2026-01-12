สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร
เหตุสุดสะเทือนขวัญในเอกวาดอร์ เมื่อมีผู้พบศีรษะมนุษย์ 5 หัวถูกแขวนไว้กับเสาไม้ริมชายหาดที่เมืองท่าประมงทางตะวันตกเฉียงใต้ ตำรวจคาดแก๊งค้ายาบาดหมางกันเอง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (11 มกราคม) ตำรวจเอกวาดอร์ได้รับแจ้งเหตุพบศีรษะมนุษย์จำนวน 5 หัว ถูกแขวนทิ้งไว้ที่ชายหาดในเมืองเปอร์โต โลเปซ จังหวัดมานาบี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับคลื่นความรุนแรงจากขบวนการค้ายาเสพติดอย่างหนัก
ภาพจากสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นฉากที่น่าสยดสยอง โดยศีรษะของผู้เสียชีวิตถูกนำมาผูกด้วยเชือกและแขวนไว้กับเสาไม้บนชายหาด ข้างกลุ่มศีรษะมีป้ายคำเตือนที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแก๊งรีดไถเงินจากชาวประมงในท่าเรือขนาดเล็กแห่งนี้
รายงานของตำรวจระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรที่ต้องการแสดงอำนาจและข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม
ทางการระบุว่าพื้นที่ชายฝั่งแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เครือข่ายค้ายาเสพติดระดับโลกใช้ในการลำเลียงสินค้า โดยลุ่มคาร์เทลข้ามชาติมักบังคับหรือจ้างชาวประมงให้ใช้เรือประมงขนาดเล็กในการทำกิจกรรมผิดกฎหมายและขนส่งยาเสพติด
ทั้งนี้ จังหวัดมานาบีกลายเป็นสมรภูมิรบระหว่างแก๊งต่างๆ เพื่อแย่งชิงเส้นทางลำเลียงยาเสพติด จนนำไปสู่เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และในปัจจุบัน รัฐบาลเอกวาดอร์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินใน 9 จังหวัด รวมถึงจังหวัดมานาบี เพื่อจำกัดสิทธิพลเมืองบางประการและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและปราบปรามกลุ่มอิทธิพล
แม้ตำรวจจะยืนยันว่าได้เพิ่มมาตรการตรวจตราอย่างเข้มงวดในเมืองเปอร์โต โลเปซ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มอาชญากรยังคงท้าทายอำนาจรัฐอย่างต่อเนื่อง
อ้างอิง : apnews.com
