โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ พร้อมจารึกนามบนแผ่นโมเสกทองคำที่บรมบรรพต
เช้าวันที่ 12 มกราคม 2569 เวลา 09.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปประกอบ พิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือ “พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี” ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในพิธี ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนีซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ก่อนประกอบพิธีตามโบราณราชประเพณี โดยมีการสุหร่าย เจิม ที่กำพูฉัตร และถือสายสูตรเพื่อยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือองค์พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี
จากนั้น ผู้แทนพระองค์ได้ไปยัง บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ภายในวัดสระเกศ เพื่อ จารึกนามลงบนแผ่นกระเบื้องโมเสกทองคำ และให้เจ้าพนักงานนำแผ่นดังกล่าวไปปิดบนฐานพระเจดีย์บรมบรรพต ถือเป็นปฐมฤกษ์ของ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง)
