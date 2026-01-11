ข่าวการเมือง

ธิษะนา ซัด “อนุทิน” เคลมภาพร่วมเฟรมวัยเยาว์ “พลเอกชาติชาย”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 11 ม.ค. 2569 17:54 น.| อัปเดต: 11 ม.ค. 2569 17:54 น.
53
คุณปู่แก้วตา ธิษะณา
แฟ้มภาพ

ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม.พรรคประชาชน โต้ไวรัลภาพวันเด็ก อนุทินร่วมเฟรมวัยเยาว์กับ พลเอก ชาติชาย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 17 มองไม่เหมาะสม ยันปู่ไม่มีทางหนุนคนเห็นแก่ผลประโยชน์ตอนประเทศอยู่ในวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

จากกรณีวานนี้ (10 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย แชร์โพสต์เก่าที่เคยเผยแพร่ไว้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 ก่อนจะนำกลับมารีรรันอีกครั้งในวันเด็ก 2569 หนล่าสุด โดยเป็นภาพที่นายอุนทินฯ ยืนเคียงข้างกับ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 17 โดยในภาพ “น้าชาติ” อยู่ในชุดสูทสากลใบหน้ายิ้มแย้มและใช้มือโอบไหล่อย่างใกล้ชิด โดยระบุแคปชั่นสั้นๆ ” It’s only 45 year ago”

ภาพดังกล่าวถูกแชร์ต่อมาจากบันทึกความทรงจำเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2021 เผยให้เห็นภาพของนายอนุทินในวัยเยาว์

โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก และล่าสุด นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม.พรรคประชาชน หลานพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์แสดงความเห็นต่าง โดยระบุว่า “คิดว่าไม่เหมาะสมนะคะ คนเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถออกมาพูดอะไรได้ ไม่ควรจะนำไปเคลมเหมือนกับว่าสนับสนุนตนเอง ทั้งๆ ที่ตอนนั้นนายอนุทินยังเป็นแค่เด็ก คุณปู่เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าและสร้างสันติภาพในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน”

“คุณปู่ไม่มีทางสนับสนุนคนเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนในขณะประเทศอยู่ในวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 และใช้สงครามเอื้อผลประโยชน์ส่วนตนในการปลุกกระแสชาตินิยมใช้ศพคน ศพทหารมาหาเสียง”.

แฟ้มภาพ
อนุทิน พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
แฟ้มภาพ
ธิษะณา ชุณหะวัณ - แก้วตา สมัยปราศรัยพรรคประชาชน
แฟ้มภาพ Facebook @tisanach

คุณปู่แก้วตา ธิษะณา

ธิษะนา ซัด “อนุทิน” เคลมภาพร่วมเฟรมวัยเยาว์ “พลเอกชาติชาย”

7 นาที ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

