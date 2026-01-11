ชูวิทย์ อ้างคำชี้แจงจากใจ ร่ายยาวเหตุ “ต่อต้านพรรคส้ม” เพราะคนเดียว
ชูวิทย์ แจงเหตุเลิกเชียร์พรรคส้ม แฉยับ “ธนาธร” ดีลลับ “อนุทิน” ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย สุดท้ายโดนแกง รธน. ไม่แก้ คะแนนนิยมร่วงกราว พร้อมซ้ำแผลเก่าคลิปทหาร
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ออกโรงโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 11 ม.ค.69 ชี้แจงปมร้อนที่สังคมสงสัยว่า เหตุใดจึงเปลี่ยนจุดยืนจากผู้สนับสนุน มาเป็นหัวหอกในการต่อต้าน “พรรคส้ม” ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยระบุสาเหตุหลักเกิดจากความผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารงานของแกนนำจิตวิญญาณอย่าง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า
นายชูวิทย์ระบุว่า จุดแตกหักเริ่มจากการที่ นายธนาธรตัดสินใจทำ “ดีลลับ” กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยสนับสนุนให้พรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและให้อีกฝ่ายนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เพื่อแลกกับเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน 4 เดือนแล้วยุบสภา
เฮียชูยืนยันว่า ตนเคยเตือนแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ว่า นี่คือการ “พายเรือให้โจรนั่ง” เพราะพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีวันแก้รัฐธรรมนูญเพื่อลดอำนาจ สว. หรือตัวเอง แต่จะฉวยโอกาสกุมอำนาจรัฐเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไป
เกมการเมืองจบลงที่ “พรรคส้ม” กลายสภาพเป็น “ฝ่ายค้ำ” ให้รัฐบาลอนุทินสมบูรณ์แบบ การแก้ไขรัฐธรรมนูญล้มเหลวตามคาด (ติดด่าน สว.) ขณะที่พรรคภูมิใจไทยเติบโตขึ้นจนกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว ส่วนพรรคส้มคะแนนนิยมดิ่งลง และมีผู้ไม่ตัดสินใจเลือก (Undecided Voter) สูงถึง 40%
นอกเหนือจากความผิดพลาดในการเดินเกมตั้งรัฐบาล อดีตนักการเมืองวัย 64 ปี ยังชี้เป้าไปที่ “ทัศนคติ” ของแกนนำ
โดยหลังเกมพลิก พรรคส้มจัดกิจกรรมปิกนิกขอโทษประชาชน แต่กลับขอโทษเพียงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จ ไม่ยอมรับความผิดพลาดเรื่องยุทธศาสตร์การจับมือกับขั้วอำนาจเก่า ซ้ำร้าย “นายธนาธร” ยังตอบโต้คำเตือนด้วยการด้อยค่าประสบการณ์คนรุ่นเก่า จุดนี้นายชูวิทย์มองว่าเป็นการขุดหลุมฝังตัวเอง เนื่องจากการที่พยายามโยงปัญหาชายแดนเข้ากับความพ่ายแพ้ของนายพิธา ทำให้กระแสสังคมขุดคลิปวิดีโอเก่าที่นายพิธาเคยตั้งคำถามว่า “ทหารมีไว้ทำไม” กลับมาโจมตีอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้สมัคร สส. ของพรรคถูกต่อต้านอย่างหนักในหลายพื้นที่
นายชูวิทย์ทิ้งท้ายอย่างเผ็ดร้อนว่า ความตกต่ำของพรรคส้มในขณะนี้ เกิดจาก “ความรั้น” และ “ความอ่อนหัด” ของนายธนาธร ที่ไม่รู้จักตัวเองและไม่เข้าใจการเมืองดีพอ จนนำพาพรรคและผู้สนับสนุนไปสู่ทางตัน
“ทุกสิ่งทุกอย่างที่พังล้วนเกิดจากปากธนาธร ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคส้มทั้งสิ้น”
“มันเป็น ”ความรั้น” ของคนรวยเสียนิสัยที่ถูกตามใจมาแต่เด็ก”
“ทำให้โหวตเตอร์ที่เคยเป็นผู้สนับสนุนพรรคส้มต้องมาอยู่ฝั่งตรงข้าม”
“ภาพตามตลาดที่พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนทั่วไปไล่ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม ปรากฏตามสื่อไม่เว้นแต่ละวัน”
“แทนที่จะได้รับการต้อนรับชี้แจงนโยบายของพรรค”
“กลับต้องมาชี้แจงคลิปด้อยค่าทหารของพิธา ด้วยการเริ่มต้นจากธนาธร”
“เห็นหรือยังว่าคนอย่างธนาธรเป็นคนประหลาดที่ไม่ได้รู้จักการเมืองดีพอ และที่สำคัญ ไม่รู้จักตัวเองเสียด้วยซ้ำว่าทำอะไรลงไป”
“คนอย่างนี้หรือจะรู้จักประชาชน ในเมื่อแม้แต่ตัวเองยังไม่รู้จัก” (อ่านโพสต์ฉบับเต็ม).
