“บัวขาว” ยิ้มแก้มปริ ภรรยาคลอดลูกชายรับวันเด็ก 2569 ตั้งชื่อสุดห้าว!

ยอดมวยขวัญใจชาวไทยสุดปลื้ม! “แม่ออมสิน” ให้กำเนิดทายาทคนที่ 2 น้ำหนักตัว 3,360 กรัม แข็งแรงสมบูรณ์ แฟนคลับแห่ยินดีคึกคัก
ถือเป็นของขวัญวันเด็กที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับยอดมวยไทยระดับโลกอย่าง “บัวขาว บัญชาเมฆ” เมื่อล่าสุดเฟซบุ๊กแฟนเพจ Banchamek Gym (Buakaw Banchamek) ได้ประกาศข่าวดีให้แฟนหมัดมวยได้เฮลั่น หลังภรรยาสาวคนสวย “คุณออมสิน” ให้กำเนิดลูกชายคนที่ 2 อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติพอดี
คุณพ่อลูกสองป้ายแดงโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกในห้องคลอด ด้วยใบหน้าเปี่ยมสุข พร้อมแคปชันต้อนรับสมาชิกใหม่ว่า “ยินดีต้อนรับเด็กน้อยที่ลืมตาดูโลก ในวันเด็ก น้ำหนัก 3360 น้องจอมพล”
ชื่อ “น้องจอมพล” นอกจากจะฟังดูเข้มแข็งสมเป็นลูกนักมวยแล้ว ยังคล้องจองกับความยิ่งใหญ่ เหมาะสมกับทายาทของตำนานมวยไทยอย่างยิ่ง โดยหนูน้อยจอมพลมีน้ำหนักแรกคลอดถึง 3,360 กรัม สุขภาพแข็งแรง จ่ำม่ำน่าเอ็นดู
สำหรับครอบครัวบัญชาเมฆ ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีโมเมนต์อบอุ่นไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 โดยบัวขาวและภรรยาได้จัดงานวันเกิดครบรอบ 4 ขวบ ให้กับลูกสาวคนโตไปหมาดๆ การมาถึงของ “น้องจอมพล” ในครั้งนี้ จึงเข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น มีครบทั้งลูกสาวและลูกชาย
งานนี้เหล่าแฟนคลับและคนในวงการต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างถล่มทลาย ต้อนรับ “จอมพลน้อย” สู่สังเวียนโลกอย่างอบอุ่น อาทิ หล่อผิดพ่อ บุญของ”จอมพล” ยินดีด้วยบัว
“อีกหน่อยจะได้เห็นลูกชายนักมวยชื่อดังชิงแชมป์กัน” , “น้ำหนักแรกเกิดเท่ากับลูกชายเราเลย”
“ต่อยมวยเก่งกว่าพ่อนะครับคนดี”
“มีนักมวยน้อยมา 3 รายแล้ว บัวขาว(จูเนียร์) รถถัง(จูเนียร์) ตะวันฉาย(จูเนียร์)”.
