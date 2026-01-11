ข่าวการเมือง

ไม่ไปเลือกตั้ง อบต. 2569 โดนตัดสิทธิอะไรบ้าง? เช็กเงื่อนไขแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งยังไง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ม.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 11 ม.ค. 2569 11:30 น.
98
ภาพแสดงการเลือกตั้ง อบต. 2569 ที่มีผู้คนมารอใช้สิทธิเลือกตั้ง

ไม่ไปเลือกตั้ง อบต. 2569 ถ้าไม่แจ้งเหตุ ระวัง จำกัดสิทธิ 2 ปี ใครต้องไปใช้สิทธิ เช็กให้ชัวร์ เลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ 11 มกราคม 2569 ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 (08.00–17.00 น.) เป็นวันเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต. หลายคนถามว่า ไม่ไปได้ไหม คำตอบคือ ไม่ไปได้ แต่ถ้าคุณ มีสิทธิเลือกตั้งแล้วไม่ไป และ ไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ภายในเวลาที่กำหนด กฎหมายกำหนดชัดว่าอาจถูก จำกัดสิทธิทางการเมือง 2 ปีนับจากวันเลือกตั้ง ซึ่งหนักกว่าเสียเวลาไปใช้สิทธิแป๊บเดียว

ใครต้องไปเลือกตั้ง อบต. 2569

ประเด็นแรกที่ควรเช็กให้ชัดคือเราอยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. จริงหรือไม่ เพราะสิทธิไม่ได้วัดจากที่อยู่จริง แต่วัดจากข้อมูลตามทะเบียน โดยหลัก ๆ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ต้อง มีสัญชาติไทย (กรณีได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านในเขต อบต. นั้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

อีกจุดที่คนพลาดบ่อยคือเรื่องพื้นที่ ถ้าทะเบียนบ้านของเราอยู่ในเขต เทศบาล เราจะไปอยู่ในชุดเลือกตั้งของเทศบาล (จัดคนละรอบ) จึงอาจ ไม่ได้อยู่ในบัญชีเลือกตั้ง อบต. ต่อให้ใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นจริงก็ไม่ช่วย ถ้าข้อมูลทะเบียนไม่เข้าเงื่อนไข

หากไม่ไปเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุภายในกำหนด เสียสิทธิอะไรบ้าง?

หากไม่ไปเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุภายในกำหนดจะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปี โดยหัวข้อที่กระทบหนักคือ สิทธิในการ สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น รวมถึงสิทธิในการ สมัครเป็นกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือบางตำแหน่งในโครงสร้างท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังกระทบสิทธิการมีส่วนร่วมบางอย่างในระดับท้องถิ่น เช่นการเข้าชื่อในกระบวนการตามกฎหมายบางประเภท

ถ้าติดธุระจริง ๆ ทางออกคือ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เพื่อรักษาสิทธิของตัวเองไว้ กรอบเวลาที่ใช้กับการเลือกตั้งรอบนี้คือ แจ้งได้ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง สำหรับรอบ 11 ม.ค. 2569 เท่ากับช่วง 4–10 ม.ค. 2569 และ 12–18 ม.ค. 2569 ตามลำดับ ช่องทางที่ใช้กันทั่วไปมีทั้งการ ยื่นที่อำเภอตามทะเบียนบ้าน (ยื่นเองหรือมอบหมาย) การ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน และช่องทางดิจิทัลอย่าง แอป Smart Vote หรือระบบของหน่วยงานรัฐที่เปิดให้แจ้งได้

เหตุจำเป็น ที่อาจเข้าข่าย แจ้งไม่ไปเลือกตั้ง

ส่วนเหตุจำเป็น ที่มักเข้าข่าย เช่น ต้องเดินทางไกลแบบเลี่ยงไม่ได้ เจ็บป่วยจนเดินทางไม่ไหว เป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่เดินทางลำบาก เดินทางออกนอกราชอาณาจักร อยู่ไกลจากหน่วยเลือกตั้งมาก ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักพอ และที่สำคัญคือ ควรเก็บหลักฐานการแจ้งเหตุไว้ เผื่อมีปัญหาภายหลัง

ไม่ไปได้ แต่ถ้า ไม่ไปแล้วไม่แจ้ง เท่ากับยอมแลกสิทธิทางการเมือง 2 ปี แบบเสียเปล่า ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือ เช็กสิทธิให้ชัวร์ก่อน และถ้าไปไม่ได้จริง ๆ ให้ แจ้งเหตุให้ทันตามกรอบเวลา จะได้ไม่ต้องมานั่งหัวร้อนทีหลังว่า “แค่วันเดียว ทำไมโดนล็อกเป็นปี ๆ”

Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

