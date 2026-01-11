โจรใต้ดุ ทั้งคืน ลอบวางระเบิด 11 จุด 3 จังหวัดชายแดนใต้
ลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันกลางดึก 11 จุด 3 จังหวัดชายแดนใต้ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
วันนี้ (11 ม.ค. 69) เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. เกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันกลางดึก หลายจุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
อ้างอิงข้อมูลจากไทยพีบีเอส ระบุ 11 จุดที่ถูกวางระเบิด ได้แก่
1.นราธิวาส 5 จุด
– ปั๊ม ปตท. หมู่ 4 บ.โคก ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง
– ปั๊ม ปตท. ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ
– ปั๊ม ปตท. อ.ระแงะ
– ปั๊ม ปตท. อ.แว้ง
– ปั๊ม ปตท. อ.สุไหงโก-ลก
2. ปัตตานี 2 จุด
– ปั๊ม ปตท. อ.เมือง
– ปั๊ม ปตท. อ.กะพ้อ
3. ยะลา 4 จุด
– ปั๊ม ปตท. อ.กาบัง
– ปั๊ม ปตท. อ.บันนังสตา
– ปั๊ม ปตท. อ.เมือง 2 จุด
ทั้งนี้หนึ่งในจุดที่ได้รับรายงาน คือ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ซึ่งมีเสียงระเบิดดังขึ้นก่อนเกิดเพลิงไหม้ โดยปั๊มน้ำมันแห่งนี้เพิ่งเปิดให้บริการได้เพียงไม่กี่เดือน ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
ขณะที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชน ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่าน หรือเข้าใกล้สถานีบริการน้ำมันในช่วงเวลานี้
หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้อยู่ภายในเคหสถาน จนกว่าจะมีประกาศยืนยันสถานการณ์เพิ่มเติม พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจสร้างความสับสนในพื้นที่
หากพบสิ่งผิดปกติหรือวัตถุต้องสงสัย สามารถแจ้งสายด่วน 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจใกล้บ้าน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันจะดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มกำลัง เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดใน พื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
- บริษัทปุ๋ยแจง ปัดเอี่ยว โกดังสิงโตสยามเป็นแค่จุดวางของ หลัง F-16 ทิ้งระเบิดปอยเปต
- ร่างทหารกัมพูชา ติดอยู่ใต้ซากปราสาทตาควาย 16 ศพ เอาออกมาไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: