5 ราศี เสน่ห์แรงเกินต้าน! ระวังรถไฟชนกัน สับรางไม่ทันจะงานเข้า
หมอดูชี้เป้า 5 ราศี ออร่าพุ่งแรงจนหัวกระไดไม่แห้ง คนรุมขายขนมจีบเพียบจนจัดคิวไม่ถูก เตือน “คนโสดหน้างาน” ระวังรถไฟชนกันสนั่นหวั่นไหว สับรางไม่เนียนระวังเกมโอเวอร์!
ช่วงนี้ดวงดาวแห่งความรักโคจรทำมุมแรงกับ 5 ราศี ส่งผลให้ระดับความฮอตของคุณพุ่งทะลุปรอท! ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ดูดีมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม (และเพศเดียวกัน) ให้เข้าหาแบบไม่ขาดสาย แต่ในความโชคดีเรื่องเสน่ห์ กลับมี “กับดัก” ซ่อนอยู่ หมอขอเตือน 5 ราศีต่อไปนี้ ที่กำลังสนุกกับการบริหารเสน่ห์ ให้ระวังสถานการณ์ “รถไฟชนกัน” หรือการจัดสรรเวลาผิดพลาดจนเกิดดราม่าบ้านแตกได้!
1. ราศีเมถุน
ชาวเมถุนยืนหนึ่งเรื่องการสื่อสาร ช่วงนี้แชตเด้งรัว ๆ จนตอบแทบไม่ทัน มีคนเข้ามาคุยหลากหลายรูปแบบ ทั้งสายเปย์ สายอ้อน และสายรุก คุณอาจเผลอ “ส่งผิดแชต” หรือจำเรื่องคนนี้ไปตอบคนนั้น จนโป๊ะแตกกลางอากาศ
ถ้าคิดจะคุยเผื่อเลือก ต้องมีสติขั้นสุด อย่าตั้งชื่อแชตด้วยชื่อเล่น ให้เมมชื่อจริงนามสกุลจริงกันพลาดไว้ก่อน
2. ราศีตุลย์
ความใจดีและรอยยิ้มพิมพ์ใจของชาวตุลย์ คืออาวุธร้ายกาจในปีนี้ คนที่เข้ามามักจะหลงรักในความสุภาพของคุณ จนคิดไปเองว่าคุณมีใจให้ แฟนเก่าก็อยากรีเทิร์น แฟนใหม่ก็กำลังทำคะแนน จังหวะนรกอาจเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายที่หน้าบ้านคุณ
ความเกรงใจจะทำพิษ ต้องหัดปฏิเสธให้ชัดเจน อย่าให้ความหวังใครพร่ำเพรื่อถ้าไม่อยากปวดหัว
3. ราศีธนู
ชาวธนูรักอิสระและชอบความตื่นเต้น ช่วงนี้เสน่ห์แรงในกลุ่มเพื่อนใหม่ หรือการเดินทางท่องเที่ยว จะมีคนเข้ามาทำให้ใจเต้นตึกตักพร้อมกันหลายคน คุณอาจจะแค่ “หยอก ๆ” ไม่คิดจริงจัง แต่ฝ่ายตรงข้ามดัน “จริงจัง” มาก พอคุณจะเฟดตัวออกมา เขาไม่ยอมจบง่าย ๆ กลายเป็นปัญหารักซ้อนซ่อนเงื่อน
ระวังการให้สถานะที่คลุมเครือ จะนำพาศัตรูมาให้แทนคนรัก เคลียร์ให้จบทีละคนดีกว่า
4. ราศีพิจิก
ชาวพิจิกช่วงนี้ Sex Appeal สูงมาก ดึงดูดคนเข้ามาด้วยสายตาและท่าทางที่น่าค้นหา แต่คนที่เข้ามามักเป็นพวก “ตัวตึง” ที่ขี้หึงและหวงก้างสุด ๆ หากคุณบริหารเสน่ห์ผิดจังหวะ หรือแอบซุกกิ๊กไว้ รถไฟขบวนนี้ชนกันแรงระดับภูเขาไฟระเบิดแน่นอน เพราะไม่มีใครยอมใคร
อย่าเล่นกับไฟ ถ้ายังไม่พร้อมจะหยุดที่ใคร อย่าเพิ่งเปิดตัวแรง รักษาหาระยะห่างไว้ปลอดภัยที่สุด
5. ราศีสิงห์
ชาวสิงห์ไปไหนก็เป็นจุดสนใจ ความมั่นใจของคุณทำให้ใคร ๆ ก็อยากครอบครอง ช่วงนี้จะมีคนโปรไฟล์ดีเข้ามาเสนอตัวดูแลพร้อมกัน ความมั่นใจอาจทำให้คุณประมาท คิดว่าคุมเกมอยู่ แต่หารู้ไม่ว่าบรรดาคนคุยของคุณอาจรู้จักกัน หรืออยู่ในวงสังคมเดียวกัน โลกมันกลมกว่าที่คิด!
ความลับไม่มีในโลก โดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดีย อย่าโพสต์อะไรที่มัดตัว เช็กประวัติคนคุยให้ดีก่อนรับไมตรี
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับ 5 ราศีที่เสน่ห์แรงจนน่าอิจฉา (แกมน่าห่วง) หมอขอแนะนำวิธีแก้เคล็ดง่าย ๆ เพื่อลดความวุ่นวาย\
1. ตัดไฟแต่ต้นลม : ให้หมั่นทำความสะอาด “กระจกเงา” ในห้องนอนให้ใสสะอาดอยู่เสมอ อย่าให้ขุ่นมัว เชื่อกันว่าจะช่วยให้คุณมองเห็น “ธาตุแท้” ของคนที่เข้ามาได้ชัดเจนขึ้น ไม่หลงไปกับภาพลวงตา
2. เสริมดวงความรัก : หากต้องการเลือกใครสักคนให้ชัดเจน ให้ถวาย “พวงมาลัยดอกรัก” ไหว้พระประธาน เพื่อขอพรให้เจอคู่แท้ และขอให้คนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตโดยดีครับ
