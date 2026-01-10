ดูดวง

5 ราศี เสน่ห์แรงเกินต้าน! ระวังรถไฟชนกัน สับรางไม่ทันจะงานเข้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 14:52 น.
51
ดูดวงวันนี้ 11 1 69

หมอดูชี้เป้า 5 ราศี ออร่าพุ่งแรงจนหัวกระไดไม่แห้ง คนรุมขายขนมจีบเพียบจนจัดคิวไม่ถูก เตือน “คนโสดหน้างาน” ระวังรถไฟชนกันสนั่นหวั่นไหว สับรางไม่เนียนระวังเกมโอเวอร์!

ช่วงนี้ดวงดาวแห่งความรักโคจรทำมุมแรงกับ 5 ราศี ส่งผลให้ระดับความฮอตของคุณพุ่งทะลุปรอท! ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ดูดีมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม (และเพศเดียวกัน) ให้เข้าหาแบบไม่ขาดสาย แต่ในความโชคดีเรื่องเสน่ห์ กลับมี “กับดัก” ซ่อนอยู่ หมอขอเตือน 5 ราศีต่อไปนี้ ที่กำลังสนุกกับการบริหารเสน่ห์ ให้ระวังสถานการณ์ “รถไฟชนกัน” หรือการจัดสรรเวลาผิดพลาดจนเกิดดราม่าบ้านแตกได้!

1. ราศีเมถุน

ชาวเมถุนยืนหนึ่งเรื่องการสื่อสาร ช่วงนี้แชตเด้งรัว ๆ จนตอบแทบไม่ทัน มีคนเข้ามาคุยหลากหลายรูปแบบ ทั้งสายเปย์ สายอ้อน และสายรุก คุณอาจเผลอ “ส่งผิดแชต” หรือจำเรื่องคนนี้ไปตอบคนนั้น จนโป๊ะแตกกลางอากาศ

ถ้าคิดจะคุยเผื่อเลือก ต้องมีสติขั้นสุด อย่าตั้งชื่อแชตด้วยชื่อเล่น ให้เมมชื่อจริงนามสกุลจริงกันพลาดไว้ก่อน

2. ราศีตุลย์

ความใจดีและรอยยิ้มพิมพ์ใจของชาวตุลย์ คืออาวุธร้ายกาจในปีนี้ คนที่เข้ามามักจะหลงรักในความสุภาพของคุณ จนคิดไปเองว่าคุณมีใจให้ แฟนเก่าก็อยากรีเทิร์น แฟนใหม่ก็กำลังทำคะแนน จังหวะนรกอาจเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายที่หน้าบ้านคุณ

ความเกรงใจจะทำพิษ ต้องหัดปฏิเสธให้ชัดเจน อย่าให้ความหวังใครพร่ำเพรื่อถ้าไม่อยากปวดหัว

3. ราศีธนู

ชาวธนูรักอิสระและชอบความตื่นเต้น ช่วงนี้เสน่ห์แรงในกลุ่มเพื่อนใหม่ หรือการเดินทางท่องเที่ยว จะมีคนเข้ามาทำให้ใจเต้นตึกตักพร้อมกันหลายคน คุณอาจจะแค่ “หยอก ๆ” ไม่คิดจริงจัง แต่ฝ่ายตรงข้ามดัน “จริงจัง” มาก พอคุณจะเฟดตัวออกมา เขาไม่ยอมจบง่าย ๆ กลายเป็นปัญหารักซ้อนซ่อนเงื่อน

ระวังการให้สถานะที่คลุมเครือ จะนำพาศัตรูมาให้แทนคนรัก เคลียร์ให้จบทีละคนดีกว่า

4. ราศีพิจิก

ชาวพิจิกช่วงนี้ Sex Appeal สูงมาก ดึงดูดคนเข้ามาด้วยสายตาและท่าทางที่น่าค้นหา แต่คนที่เข้ามามักเป็นพวก “ตัวตึง” ที่ขี้หึงและหวงก้างสุด ๆ หากคุณบริหารเสน่ห์ผิดจังหวะ หรือแอบซุกกิ๊กไว้ รถไฟขบวนนี้ชนกันแรงระดับภูเขาไฟระเบิดแน่นอน เพราะไม่มีใครยอมใคร

อย่าเล่นกับไฟ ถ้ายังไม่พร้อมจะหยุดที่ใคร อย่าเพิ่งเปิดตัวแรง รักษาหาระยะห่างไว้ปลอดภัยที่สุด

5. ราศีสิงห์

ชาวสิงห์ไปไหนก็เป็นจุดสนใจ ความมั่นใจของคุณทำให้ใคร ๆ ก็อยากครอบครอง ช่วงนี้จะมีคนโปรไฟล์ดีเข้ามาเสนอตัวดูแลพร้อมกัน ความมั่นใจอาจทำให้คุณประมาท คิดว่าคุมเกมอยู่ แต่หารู้ไม่ว่าบรรดาคนคุยของคุณอาจรู้จักกัน หรืออยู่ในวงสังคมเดียวกัน โลกมันกลมกว่าที่คิด!

ความลับไม่มีในโลก โดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดีย อย่าโพสต์อะไรที่มัดตัว เช็กประวัติคนคุยให้ดีก่อนรับไมตรี

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 5 ราศีที่เสน่ห์แรงจนน่าอิจฉา (แกมน่าห่วง) หมอขอแนะนำวิธีแก้เคล็ดง่าย ๆ เพื่อลดความวุ่นวาย\

1. ตัดไฟแต่ต้นลม : ให้หมั่นทำความสะอาด “กระจกเงา” ในห้องนอนให้ใสสะอาดอยู่เสมอ อย่าให้ขุ่นมัว เชื่อกันว่าจะช่วยให้คุณมองเห็น “ธาตุแท้” ของคนที่เข้ามาได้ชัดเจนขึ้น ไม่หลงไปกับภาพลวงตา

2. เสริมดวงความรัก : หากต้องการเลือกใครสักคนให้ชัดเจน ให้ถวาย “พวงมาลัยดอกรัก” ไหว้พระประธาน เพื่อขอพรให้เจอคู่แท้ และขอให้คนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตโดยดีครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 11 1 69 ดูดวง

5 ราศี เสน่ห์แรงเกินต้าน! ระวังรถไฟชนกัน สับรางไม่ทันจะงานเข้า

33 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ชาร์ลตัน พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่อคน แปลกๆ ฮาๆ ข่าว

เปิด 26 ชื่อ-นามสกุล “มีอยู่จริง” ในไทย ไวรัลข้ามทศวรรษที่ทำทะเบียนราษฎร์สะเทือน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสโตเฟอร์โยฮันสัน ข่าวต่างประเทศ

คดีอำมหิต “หั่นศพสาวไทย” ในสวีเดน ฆาตกรติดคุกจริงไม่กี่ปี ได้ชีวิตใหม่-ศัลยกรรมฟรี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ สตุ๊ตการ์ท ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“นายกฯ อนุทิน” แอบซับน้ำตา หลังเจอ “น้องมีตังค์” ทายาทวีรชนสมรภูมิไทย-กัมพูชา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเนเจอร์นักข่าวรับค่าลงข่าว ข่าว

ด่วน! เครือผู้จัดการสั่งสอบ “นักข่าวในสังกัด” แอบอ้างทำแผนพีอาร์ ยันไม่เกี่ยวองค์กร

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกวงการฮอลลีวูด! ออกหมายจับ “ทิโมธี บัสฟิลด์” นักแสดงจากซีรีส์ดัง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อัปเดตเส้นทางธรรม “Walk for Peace” จาริกแสวงบุญ 77 วัน 2300 ไมล์ กับสุนัขกู้ภัย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันเด็ก 69 เก้าอี้นายก ข่าว

“น้องชมพู่” 1 ขวบ นั่งเก้าอี้นายกฯ คนแรก! รับวันเด็กแห่งชาติ 2569

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไวรัล “กราบขอคะแนน” หน้าเลือกตั้ง 69 เฉลยพรรคไหน? จบปราศรัยสุดอ่อนน้อม

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขเจียน 400 ตลาดน้ำ ข่าว

แฉเบื้องหลังไข่เจียวจาน 400 – ข้าวผัด 1,400 เจ้าของร้านโอด “ค่าหัวเรือ 900” ทำต้นทุนพุ่ง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แน็กชาลี เบสคำสิงห์ บันเทิง

แทค ภรัณยู แพ้เสียงในหัว ออกตัวเชียร์ “แน็ก-เบสท์” ข้ามเฟรนด์โซน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม.หนาวสั่น! 10 ม.ค. ทุบสถิติเย็นที่สุดในรอบปี เช็กเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวต่ออีกกี่วัน?

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! เลือกตั้ง อบต. 69 &quot;ขายเหล้าได้ไหม?&quot; กกต. เตือนกฎเหล็ก เริ่มเย็นเสาร์นี้ ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับเป็นหมื่น ข่าว

วันเลือกตั้ง อบต. 69 “ขายเหล้าได้ไหม?” กฎเหล็ก กกต. ที่ไหนขายบ้าง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 10 1 69 ดูดวง

5 ราศีงานทีมเวิร์กเด่น ผู้ใหญ่เห็นผลงาน เพื่อนร่วมงานช่วยส่งขึ้น

1 วัน ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาววัย 24 หัวใจวายเฉียบพลัน ทั้งที่เป็นคนรักสุขภาพ สุดท้ายต้องผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ข่าว

อินฟลูฯ สาววัย 24 เกือบไม่รอด! หัวใจวายเฉียบพลัน ทั้งที่เป็นคนรักสุขภาพ

1 วัน ที่แล้ว
เหี้ยมเกินคน! แค้นแม่ไม่รับรัก ขโมยลูก 5 ขวบ โยนให้จระเข้กินทั้งเป็น สภาพศพเละสุดเวทนา ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยมเกินคน! แค้นแม่ไม่รับรัก ขโมยลูก 5 ขวบ โยนให้จระเข้กินทั้งเป็น สภาพศพเละสุดเวทนา

1 วัน ที่แล้ว
อินฟลูสาวเฮลตี้วัย 24 เจ็บหน้าอก-อาเจียน พบหัวใจวายเฉียบพลัน ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูสายเฮลตี้ วัย 24 เจ็บอก-อาเจียน หัวใจวายเกือบตาย ช็อก เงินค่ารักษาหมดตัว

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดใจชายที่มี “อวัยวะเล็กที่สุดในโลก” เผยความลำบากในการใช้ชีวิต และปมในใจที่ไม่มีใครรู้

1 วัน ที่แล้ว
สาวบริการซุกอกล้างหน้าในงานแห่เจ้า ข่าวต่างประเทศ

ฉาวหน้าวัด สาวนุ่งน้อยจัดโปรซุกอก จ่ายร้อยเดียว ทำเสียงแตก ทัวร์ลง-หาพิกัด

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เซ็กซ์เปลี่ยนชีวิต! สาวเผยทำการบ้านกับผัวทุกวันตลอด 1 ปีเต็ม ผลลัพธ์ดีเกินคาด

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาตามนัด เลขเด็ด เฮียนัน 17 ม.ค. 69 ปล่อยชุดรวยรับวันครู คอหวยส่องด่วนก่อนหมดแผง

1 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 14:52 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาร์ลตัน พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

เผยแพร่: 10 มกราคม 2569
ชื่อคน แปลกๆ ฮาๆ

เปิด 26 ชื่อ-นามสกุล “มีอยู่จริง” ในไทย ไวรัลข้ามทศวรรษที่ทำทะเบียนราษฎร์สะเทือน

เผยแพร่: 10 มกราคม 2569
คริสโตเฟอร์โยฮันสัน

คดีอำมหิต “หั่นศพสาวไทย” ในสวีเดน ฆาตกรติดคุกจริงไม่กี่ปี ได้ชีวิตใหม่-ศัลยกรรมฟรี

เผยแพร่: 10 มกราคม 2569

สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

เผยแพร่: 10 มกราคม 2569
Back to top button