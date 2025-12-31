ร่างทหารกัมพูชา ติดอยู่ใต้ซากปราสาทตาควาย 16 ศพ เอาออกมาไม่ได้
ศพทหารกัมพูชา ติดอยู่ใต้ซากปราสาทตาควาย 16 ศพ เอาออกมาไม่ได้ เนื่องจากถูกก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงมาทับในระหว่างการปะทะกันอย่างหนัก
เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “คลิปล่าสุดจากพื้นที่ปราสาทตาควาย ระบุว่า มีรายงานเบื้องต้นพบร่างทหารกัมพูชาจำนวน 16 นาย ยังคงติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังภายในตัวปราสาท เนื่องจากถูกก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงมาทับในระหว่างการปะทะกันอย่างหนัก”
โดยในคลิปได้มีการถ่ายบรรยากาศรอบๆปราสาทตาควาย และมีการระบุว่าตัวข้างในปราสาทตาควาย ทราบจากทหารว่า ศพเขมรยังไม่เอาออกจากที่นี่ประมาณ 16 ศพ ทั้งปืนทั้งศพยังไม่เอาออก ออกมาไม่ได้ โดนทับ
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้กองทัพไทยสามารถยึดปราสาทตาควายและพื้นที่เนิน 350 สำเร็จ เมื่อช่วงวันที่ 20 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันยังคงกำลังเพื่อสถาปนาความมั่นคงและดัดแปลงที่มั่นตั้งรับ ตามข้อตกลงหยุดยิง
