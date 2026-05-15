ติดต่อคนรับซื้อของเก่าได้แล้ว ยินดีเอาโน้ตบุ๊กมาคืน หลังยายเอาไปขายไม่บอกหลาน

ติดต่อคนรับซื้อของเก่าได้แล้ว ยินดีเอาโน้ตบุ๊กราคาหลักหมื่นมาคืน หลังยายเอาไปขายไม่บอกหลาน คุณแม่ขอบคุณโซเชียลที่ช่วยตามหา
จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ คุณแม่ท่านหนึ่ง ซึ่งกำลังประกาศตามหารถกระบะรับซื้อของเก่า เพื่อขอซื้อโน้ตบุ๊กคืน หลังจากที่คุณยายเผลอนำเครื่องของหลานสาวไปขายโดยไม่ได้บอกใคร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายแก่ๆ ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ภายในหมู่บ้านจิตรณรงค์ 6 ถนนบางกรวย-จงถนอม คุณยายได้นำโน้ตบุ๊กยี่ห้อ ASUS สีดำ ขลิบแดง ของหลานสาวไปมอบให้กับรถกระบะสีดำที่วิ่งเร่รับซื้อของเก่า โดยนำไปแลกกับผ้าห่มและไข่ (ตีมูลค่าประมาณ 100 บาท) ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวได้ออกมาอัปเดตว่า ตอนนี้ติดต่อเจ้าของคนรับซื้อได้เรียบร้อยแล้ว และยินดีนำของมาคืนให้ในสภาพเดิมค่ะ พรุ่งนี้ (15 พ.ค. 69) จะนำมาคืนให้นะคะ
ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่ช่วยแชร์ ช่วยเป็นห่วง และช่วยติดตามให้ตลอดค่ะ
Special Thanks
– คนในหมู่บ้าน
– Social และเพจทุกเพจ
– ดอน / อี๊ด / แตง / โมส และน้องๆ หลายๆ คนที่ช่วยแชร์ให้ค่ะ
ป.ล. โซเชียลน่ากลัวและเป็นดาบสองคมเสมอ ใช้เพื่อช่วยกันได้ แต่ก็สามารถทำร้ายกันได้เหมือนกันค่ะ ขอบคุณที่หลายคนเลือกใช้มันด้วยความเข้าใจและเมตตานะคะ”
