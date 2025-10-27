ข่าวอาชญากรรม
เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดใน พื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 27 ต.ต.68) เวลาประมาณ 06.00 น. ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเเสวงเครื่องในพื้นที่ ใกล้รางรถไฟ บริเวณ บ.มะรือโบตก ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส
เบื้องต้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย คือ เจ้าหน้าที่สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4506 และนายอิบรอเฮ็ม กาเจ ซึ่งถูกนำส่งรักษายัง โรงพยาบาลอำเภอระเเงะ จ.นราธิวาส
รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงายให้ทราบต่อไป
ข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568
- ดูแลตัวเองในภาวะโศกเศร้า กรมสุขภาพจิตห่วงประชาชน จัดทีมเยียวยาห้วงถวายความอาลัย
- ภาคใต้ป่วน ระเบิด 9 จุด ในพื้นที่ นราธิวาส-ยะลา-ปัตตานี เจ็บ 2 ราย
- เหตุปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก แม่ทัพภาคที่ 4 ปัดโดนรับน้อง พร้อมอัปเดตอาการนายสิบถูกยิง
