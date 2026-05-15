กองทัพภาค 2 แถลง ได้ยินเสียงระเบิดห่างแนววาง 200 เมตร ตรวจสอบไม่ได้
กองทัพภาค 2 แถลง ได้ยินเสียงระเบิดห่างแนววาง 200 เมตร ตรวจสอบไม่ได้ ประสานไปยังกัมพูชาแล้ว ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะ
กองทัพภาคที่ 2 ได้ออกแถลงระบุว่า “เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 1825 กำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย 1 ได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลัง ห่างจากแนววางกำลังประมาณ 200 เมตร โดยไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันที เนื่องจากเกิดเหตุในช่วงเวลาค่ำคืนและมีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัย ทั้งนี้ หน่วยได้ดำเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุ
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่า ไม่มีการปะทะ ไม่มีการยิงตอบโต้ ในพื้นที่แต่อย่างใด
เหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอ โดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กลาโหม สั่งเก็บหลักฐาน หลังเขมรยิง 11 นัด ยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
- กองทัพภาค 2 คาดทหารเขมรขาดวินัย หลังยิง 11 นัด ไม่ได้หวังผลทางทหาร
- สภากัมพูชาผ่านร่าง บังคับชายอายุ 18-25 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารสองปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: