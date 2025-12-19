บริษัทปุ๋ยแจง ปัดเอี่ยว “โกดังสิงโตสยาม” เป็นแค่จุดวางของ หลัง F-16 ทิ้งระเบิดปอยเปต
บริษัทผู้ผลิตปุ๋ย แจงปม “โกดังสิงโตสยาม” เป้าโจมตี F-16 ไทย ยันเป็นเพียงชื่อเรียกจุดส่งสินค้าในวงการขนส่ง ไม่มีความเกี่ยวข้องในด้านอื่น
จากกรณีที่เครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยทิ้งระเบิดจำนวน 2 ลูกใส่ตำแหน่งฐานปฏิบัติการทางการทหารกัมพูชาเขตที่ 5 เมืองปอยเปต ซึ่งเป็นอาคารที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ รวมถึงคลังอาวุธของกองกำลังกัมพูชา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยจุดหนึ่งที่ F-16 ของไทยทิ้งระเบิดใส่ เป็นจุดที่มีชื่อว่า “โกดังสิงโตสยาม” นั้น
ล่าสุดเพจ Drama-addict โพสต์ภาพข้อความชี้แแจงจากบริษัทผู้ปผลิตปุ๋ยรายหนึ่ง ระบุว่า จริง ๆ แล้วไม่ได้ชื่อโกดังสิงโตสยาม แต่เวลาที่รถขนส่งสินค้าเอาสินค้าไปส่งที่ฝั่งนั้น ทางขนส่งเค้าก็ปักหมุดและเรียกชื่อเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ส่วนบริษัทของเขาก็เป็นบริษัทที่ส่งสินค้าไปฝั่งเขมรอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกประการและมีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับโกดังดังดังกล่าว
ทางบริษัทผู้ผลิตปุ๋ย ระบุว่า “ขอความอนุเคราะห์ทางเพจช่วยชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะคะ
สถานที่ที่ปรากฏในข่าวเป็นเพียงหมุดหมายด้านโลจิสติกส์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นการปักหมุดโดยผู้ให้บริการขนส่งฝั่งไทย เพื่อระบุจุดวางสินค้าเท่านั้น โดยเป็นโกดังเช่าของบริษัท WIT สำหรับจัดเก็บสินค้าเกษตรของไทยตามข้อกฎหมายไทย ก่อนที่จะมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
ในปัจจุบัน สถานที่ดังกล่าว ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทในประเทศไทยแต่อย่างใด จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการเรียกชื่อหมุดหมายตามชื่อสถานที่หรือชื่อแบรนด์สินค้า
ทั้งนี้ การใช้ชื่อดังกล่าวเป็นเพียงการเรียกตามความสะดวกในวงการขนส่งของไทย และเป็นชื่อทางการค้าของสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มิได้สะท้อนถึงความเกี่ยวข้องในด้านอื่นใด
ขอบพระคุณทางเพจเป็นอย่างสูงที่ช่วยชี้แจงข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างถูกต้องค่ะ”
