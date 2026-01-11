ต้า เฟ็ดเฟ่ โดนฟ้อง 10 ล้าน มึนปมคลิปเดโม่ ประกาศลุยงานหาเงินสู้คดี
เพจเฟซบุ๊ก FEDFE โพสต์ภาพหมายศาลเรียกค่าเสียหาย ต้า เฟ็ดเฟ่ สูงถึง 10 ล้านบาท รับวันเด็กแห่งชาติ 2569 ด้านเจ้าตัวออกมายันเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่คอนเทนต์ เผยมึนตึ้บปมลิขสิทธิ์คลิปเดโม่ที่ทำเองทุกขั้นตอน เสียใจอดีตเพื่อนร่วมงานส่งหมายถึงบ้านโดยไม่บอกกล่าว
กลายเป็นดราม่ารับ วันเด็กแห่งชาติ 2569 แบบไม่ทันตั้งตัว เมื่อเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ “เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE” ได้โพสต์ภาพเอกสารที่มีลักษณะคล้าย “หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง” โดยระบุชื่อจำเลยชัดเจนว่าเป็น นายลิขิต สิทธิพันธุ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ต้า เฟ็ดเฟ่” (หรือ ต้า ชัยโสโร) พร้อมแคปชั่นเสียดสีในธีมคำขวัญวันเด็กที่พาดพิงถึงการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสูงถึง 10 ล้านบาท จนทำเอาแฟนคลับแตกตื่นและสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือแค่คอนเทนต์ปั่นกระแส
หลังจากโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ไม่นานนัก ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้ออกมาชี้แจงผ่านพื้นที่โซเชียลส่วนตัว โดยยืนยันว่า ตนไม่ได้เป็นคนโพสต์ภาพดังกล่าว แต่ยอมรับความจริงว่า ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 10 ล้านบาทจริง ซึ่งไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่อย่างใด
ต้าได้เปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลเหตุของการฟ้องร้องว่า เกี่ยวข้องกับการนำ “คลิปเดโม่” ไปใช้ ซึ่งเจ้าตัวชี้แจงด้วยความมึนงงว่า งานชิ้นดังกล่าวเป็นสิ่งที่เขา ผลิตเองทุกขั้นตอน และทำมาโดยตลอด จึงมั่นใจว่าตนเองดำเนินการอย่างถูกต้อง
สิ่งที่ทำให้เสียใจที่สุดไม่ใช่ตัวเงิน แต่คือการที่อดีตเพื่อนร่วมงาน “ไม่มีการพูดคุย บอกกล่าว หรือตักเตือนกันก่อน” แต่กลับได้รับหมายศาลทันที
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 โดยระบุว่า
“ขออนุญาตรบกวนฝากช่องใหม่ผมด้วยนะครับ ใช้ความรักในการทำคลิป สมอง ความสนุก วินัย ความขยัน ตั้งใจให้เป็นคลิปที่มีคุณภาพ ส่งรอยยิ้ม พลังบวก คิดดีพูดดีทำดีในคลิป เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนดู แพร่่ไวรัสดีๆ
พระที่วัดบอกผมว่า เราส่งต่อความรู้สึกดีให้คนหนึ่ง เค้าได้ดีขึ้น เค้าก็จะไปส่งต่อให้อีกคน พอส่งต่อกันเรื่อยๆ ลองคิดดู สังคมเราจะดีขึ้นน่าอยู่ขนาดไหน ผมจึงเอาแนวคิดนี้มาทำรายการในช่องครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับ”
