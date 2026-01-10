ข่าวกีฬาฟุตบอล

แมนซิตี้ พบ เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 10 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:58 น.
83

10 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 3 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด เอฟเอคัพ แมนซิตี้ VS เอ็กเซเตอร์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS เอ็กเซเตอร์ ซิตี้
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – เอ็กเซเตอร์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, รูเบน ดิอาส และ ซาวินโญ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช กับ รายาน ไอต์-นูริ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ จอห์น สโตนส์ และ ออสการ์ บ็อบบ์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจมส์ แทรฟฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน ริโก้ ลูอิส, สเตเฟ่น เอ็มฟูนี่, แม็กซ์ อัลเลย์น, เซบ เนย์เลอร์ แดนกลางเป็น เจเดน เฮสกีย์, ชาร์ลี เกรย์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไรอัน แม็คไอดู, รายาน แชร์กี, เรแกน เฮสกีย์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ดีไวน์ มูคาซ่า

Credit : Manchester City

เอ็กเซเตอร์ ซิตี้

ในขณะที่ทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ แกรี่ คาลด์เวลล์ จะไม่มีชื่อของ จอช มาเจนนิส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะตัวหลักคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น โจ วิตเวิร์ธ พร้อมแนวรับ 3 คน เพียร์ซ สวีนีย์, แจ็ค ฟิตซ์วอเตอร์, เอ็ด เทิร์นส์ แดนกลางเป็น อิลมารี่ นิสกาเนน, เจค ดอยล์-ฮาเยส, อีธาน ไบรเออร์ลีย์, แจ็ค แม็คมิลลัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รีซ โคล, แจ็ค ไอต์ชิสัน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เจย์เดน แวร์แฮม

Credit : Exeter City Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS เอ็กเซเตอร์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

  • 07/01/26 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-0 (พรีเมียร์ลีก)

เอ็กเซเตอร์ ซิตี้

  • 04/01/26 เสมอ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 2-2 (ลีกวัน)
  • 01/01/26 ชนะ ลูตัน 1-0 (ลีกวัน)
  • 29/12/25 ชนะ วิมเบิลดัน 1-0 (ลีกวัน)
  • 26/12/25 แพ้ คาร์ดิฟฟ์ 0-1 (ลีกวัน)
  • 20/12/25 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 3-0 (ลีกวัน)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนซิตี้ (4-2-3-1) : เจมส์ แทรฟฟอร์ด (GK) – ริโก้ ลูอิส, สเตเฟ่น เอ็มฟูนี่, แม็กซ์ อัลเลย์น, เซบ เนย์เลอร์ – เจเดน เฮสกีย์, ชาร์ลี เกรย์ – ไรอัน แม็คไอดู, รายาน แชร์กี, เรแกน เฮสกีย์ – ดีไวน์ มูคาซ่า

เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ (3-4-2-1) : โจ วิตเวิร์ธ (GK) – เพียร์ซ สวีนีย์, แจ็ค ฟิตซ์วอเตอร์, เอ็ด เทิร์นส์ – อิลมารี่ นิสกาเนน, เจค ดอยล์-ฮาเยส, อีธาน ไบรเออร์ลีย์, แจ็ค แม็คมิลลัน – รีซ โคล, แจ็ค ไอต์ชิสัน – เจย์เดน แวร์แฮม

Credit : Exeter City Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนซิตี้ 2-0 เอ็กเซเตอร์ ซิตี้

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

