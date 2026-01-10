แมนซิตี้ พบ เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

10 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 3 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด เอฟเอคัพ แมนซิตี้ VS เอ็กเซเตอร์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 3
- แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS เอ็กเซเตอร์ ซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – เอ็กเซเตอร์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, รูเบน ดิอาส และ ซาวินโญ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช กับ รายาน ไอต์-นูริ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ จอห์น สโตนส์ และ ออสการ์ บ็อบบ์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจมส์ แทรฟฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน ริโก้ ลูอิส, สเตเฟ่น เอ็มฟูนี่, แม็กซ์ อัลเลย์น, เซบ เนย์เลอร์ แดนกลางเป็น เจเดน เฮสกีย์, ชาร์ลี เกรย์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไรอัน แม็คไอดู, รายาน แชร์กี, เรแกน เฮสกีย์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ดีไวน์ มูคาซ่า
เอ็กเซเตอร์ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ แกรี่ คาลด์เวลล์ จะไม่มีชื่อของ จอช มาเจนนิส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะตัวหลักคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น โจ วิตเวิร์ธ พร้อมแนวรับ 3 คน เพียร์ซ สวีนีย์, แจ็ค ฟิตซ์วอเตอร์, เอ็ด เทิร์นส์ แดนกลางเป็น อิลมารี่ นิสกาเนน, เจค ดอยล์-ฮาเยส, อีธาน ไบรเออร์ลีย์, แจ็ค แม็คมิลลัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รีซ โคล, แจ็ค ไอต์ชิสัน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เจย์เดน แวร์แฮม
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS เอ็กเซเตอร์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
- 07/01/26 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
เอ็กเซเตอร์ ซิตี้
- 04/01/26 เสมอ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 2-2 (ลีกวัน)
- 01/01/26 ชนะ ลูตัน 1-0 (ลีกวัน)
- 29/12/25 ชนะ วิมเบิลดัน 1-0 (ลีกวัน)
- 26/12/25 แพ้ คาร์ดิฟฟ์ 0-1 (ลีกวัน)
- 20/12/25 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 3-0 (ลีกวัน)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (4-2-3-1) : เจมส์ แทรฟฟอร์ด (GK) – ริโก้ ลูอิส, สเตเฟ่น เอ็มฟูนี่, แม็กซ์ อัลเลย์น, เซบ เนย์เลอร์ – เจเดน เฮสกีย์, ชาร์ลี เกรย์ – ไรอัน แม็คไอดู, รายาน แชร์กี, เรแกน เฮสกีย์ – ดีไวน์ มูคาซ่า
เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ (3-4-2-1) : โจ วิตเวิร์ธ (GK) – เพียร์ซ สวีนีย์, แจ็ค ฟิตซ์วอเตอร์, เอ็ด เทิร์นส์ – อิลมารี่ นิสกาเนน, เจค ดอยล์-ฮาเยส, อีธาน ไบรเออร์ลีย์, แจ็ค แม็คมิลลัน – รีซ โคล, แจ็ค ไอต์ชิสัน – เจย์เดน แวร์แฮม
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนซิตี้ 2-0 เอ็กเซเตอร์ ซิตี้
